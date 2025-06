Saurez-vous retrouver le placement de produit sur cette image? Image: A24

Cet horloger suisse a réussi à choper le poignet de Pedro Pascal

Dans Materialists, le prochain long-métrage de la réalisatrice Celine Song, la marque suisse Jaeger-LeCoultre s'affiche au poignet de l'acteur Pedro Pascal.

Le cinéma et l'horlogerie suisse, c’est une longue histoire d’amour, entre partenariats et placements de produits. Dans les plus éminents, on retrouve évidemment Rolex, indissociable du 7e art et sponsor de la cérémonie des Oscars, l'Omega Seamaster au poignet de James Bond, ou encore Longines qui vient tout juste de nommer l'acteur Henry Cavill, ambassadeur de la marque.

Si la plupart des marques horlogères préfèrent s'offrir un acteur ou une actrice en guise de porte-drapeau, Jaeger-LeCoultre choisit de montrer ses produits avec une certaine subtilité, puisque les montres ne sont que de simples accessoires que seuls des yeux avertis remarqueront à l'écran. Plus qu'un simple placement publicitaire, la montre participe ainsi à la construction des personnages et à la symbolique du récit.

Pedro Pascal a des sous



Après s'être discrètement affichées aux poignets de Natalie Portman et John Krasinski dans Fountain of Youth de Guy Ritchie, sorti en mai dernier sur la plateforme Apple TV+, c'est au tour du bien-aimé Pedro Pascal d'arborer une Jaeger-LeCoultre, et ce, pour le film Materialists de la réalisatrice Céline Song (Past Lives).

Image: A24

Prévue au cinéma pour le 2 juillet, cette comédie romantique met en vedette Dakota Johnson, Chris Evans et Pedro Pascal dans un triangle amoureux où une jeune femme indépendante va devoir choisir entre le «match» parfait et son ex tout sauf idéal.

Vidéo: youtube

Qui dit prince charmant, dit forcément élégance, et c'est là que les garde-temps Jaeger-LeCoultre jouent un rôle de figurants distingués.

Les voici 👇 Les modèles Master Control Chronograph Calendar et Reverso Tribute Chronograph sont les montres du film. Image: Jaeger-LeCoultre

Dans Materialists, ce sont deux modèles qui font partie de la garde-robe du personnage incarné par Pedro Pascal: une Master Control et une Reverso Tribute, deux montres en or rose dont la valeur avoisine les 30 000 francs.

Le modèle Reverso Tribute Chronograph au poignet de Pedro Pascale coûte 35 700 francs. Image: A24

Les cadrans sur grand écran

Certains garde-temps, comme celui de 2001, l'odyssée de l'espace (1977) de Stanley Kubrick, sont créés spécifiquement pour un film, tandis que d'autres modèles sont commercialisés par la suite. C'est notamment la spécialité de la marque Hamilton. On a pu voir leurs montres au bras d'Indiana Jones, des Men in Black ou encore en tant qu'élément scénaristique, comme dans Interstellar (2014) de Christopher Nolan. Quant à Rolex, elle reste la marque horlogère la plus citée et affichée à l'écran, ornementant les mains des stars depuis près d'un siècle.