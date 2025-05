Henry Cavill a trouvé un nouveau job en Suisse romande

L'acteur qui a incarné Superman au cinéma était ce mardi 20 mai dans un atelier Longines à Saint-Imier dans le canton de Berne.

Béret de papi sur la tête et blouse blanche sur le dos, Henry Cavill a troqué son look de star hollywoodienne pour celui de l'horloger suisse en préretraite. L'acteur qu'on a vu l'an dernier dans Argylle et Le Ministère de la Sale Guerre, n'est pas à Cannes pour le festival. Il a préféré s'isoler dans le Jura bernois.

Par deux photos Instagram, on découvre que la star de 42 ans était le temps d'une journée l'invitée de la marque Longines à Saint-Imier dans le canton de Berne et qu'il a fait mumuse avec des montres dans les ateliers de la maison horlogère. Henry Cavill est le nouveau visage de la marque depuis le mois de février et n'hésite pas à utiliser des hashtags de boomer comme #EleaganceisanAttitude pour promouvoir ce nouveau partenariat.

Ouais, j'ai volé le béret de David Beckham, il y a quoi? instagram henrycavill

Je ne sais pas ce que je regarde, mais je porte un béret d'horloger, donc, ça me donne de l'importance. instagram henrycavill

En plus de dire que c'était trop génial d'être en Suisse, il a précisé:

«Mon expérience de modéliste de Warhammer trouve une application dans le monde réel!»

Henry Cavill fait référence à sa passion pour Warhammer, ces figurines à peindre et à collectionner. Il est tellement fan qu'il avait annoncé produire la série Warhammer 40 000 pour Amazon Prime en 2022.

Cavill et une figurine de Warhammer 40 000. Image: instagram

Hélas, d'après les médias spécialisés, le projet est au point mort et cela s'explique par des différends entre la plateforme de streaming et Games Workshop, la boîte détenant les droits du jeu Warhammer.

L'autre homme au béret:

Malgré une année 2025 peu prolifique et quelques bides comme Argylle en 2024, Henry Cavill pourrait bien endosser le rôle de sa vie dans les années à venir. Il est le favori pour incarner le prochain James Bond. Affaire à suivre.

A part deux clichés officiels de la marque de montre, la star n'a pas fait de stories sur son escapade suisse. L'acteur a même désactivé la section des commentaires sur son post Instagram en partenariat avec Longines. Pourtant, plus de 7000 internautes ont réagi. Peut-être y avait-il trop de compliments sur son béret.

