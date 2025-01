Jude Law en décembre 2024 lorsqu'il a inauguré son étoile à Hollywood. Ça explique ce sourire. Image: AP Invision

Vladimir Poutine sera interprété par cette icône de Hollywood

Jude Law se glissera dans la peau du président russe dans le prochain film du réalisateur français Olivier Assayas.

Jude Law a déjà joué un pape, alors pourquoi pas un dictateur? L'acteur britannique de 53 ans se glissera dans la peau de Vladimir Poutine dans le prochain film du réalisateur français Olivier Assayas (Sils Maria, Personal Shopper).

Le film est une adaptation du best-seller Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli sorti en 2022. Et ce n'est pas un énième best-seller du New York Times. Le livre a obtenu le Grand prix du roman de l'Académie française et a figuré en finale du Goncourt.

L'histoire se passe en Russie, au début des années 1990, au lendemain de l'effondrement de l'URSS. A cette époque, Vladimir Poutine est un membre prometteur du FSB (ex-KGB). Il rencontre alors un jeune artiste devenu producteur de télévision, Vadim Baranov, qui deviendra son conseiller en image.

Pour incarner l'homme aussi énigmatique et flippant, Jude Law a du boulot:

«Je n'ai pas vraiment commencé à travailler dessus pour l'instant. Ou plutôt si, j'ai commencé, mais ça me fait l'effet d'un Everest à escalader, et je suis au pied de la montagne à me dire: 'Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit (en acceptant)?'» Jude Law à Deadline

Jude Law, qui a obtenu son étoile sur le Walk of Fame en décembre dernier, s'est déjà métamorphosé pour des rôles. La plus radicale fut probablement celle pour Le jeu de la Reine, film de 2023 dans lequel il est méconnaissable en Roi d'Angleterre.

«Pour chaque nouveau rôle, je me dis: 'Mon Dieu, comment vais-je y parvenir?'. Mais c'est à moi de trouver la réponse»

Le Mage du Kremlin, le film, a été annoncé en mai dernier par Variety. Le site spécialisé a précisé que Jude Law donnerait la réplique à l'actrice oscarisée Alicia Vikander (Danish Girl, Tomb Raider) ainsi qu'à Paul Dano (The Fabelmans), Zach Galifianakis (Very Bad Trip) et Tom Sturridge (Good Morning England). Jeffrey Wright (The Batman) est également au casting. Néanmoins, aucune information sur leurs rôles n'a été divulguée et aucune date de tournage n'a été dévoilée.

