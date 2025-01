Woke up like this. netflix

J'ai regardé «Dubai Bling» saison 3 et j'ai perdu une partie de mon cerveau

Jalousies, conflits d'argent et gros égos: la troisième saison de cette télé-réalité sur Netflix est presque choquante, même quand on a tout vu.

Plus de «Divertissement»

J'en ai regardé des télé-réalités, des tas, et je dois dire que celle-ci est tout en haut du classement des émissions qui donnent envie de démissionner de la planète Terre. Bonne nouvelle: cette émission ne se déroule pas dans notre système solaire, mais à Dubaï.

Dubai Bling suit la vie d'un groupe de personnes devenu pseudo-amis pour le bien de ce show Netflix et dans lequel on les voit se chamailler pour savoir qui possède sa Rolls et qui la loue. Les femmes sont tout particulièrement de vraies pestes entre elles, se jalousant et s'envoyant des pics. L'une d'elles prend particulièrement cher. Farhana Bodi, influenceuse à succès suivie par 2,9 millions de followers sur Instagram, se fait sponsoriser pour tout, que ce soit pour son anniversaire, ses vêtements ou ses voyages. Régulièrement, elle est la cible des autres femmes et se voit même obligée de justifier son mode de vie et son travail.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

L'enterrement d'une Lambo

Sa principale ennemie s'appelle Safa. Quand cette dernière ne l'accuse pas d'emprunter ses sacs Hermès comme si c'était un crime, elle fait semblant de travailler dans le bureau de sa copine Zeina, à la tête d'une agence immobilière. Et quand elle ne sait vraiment pas quoi faire, elle organise des funérailles.

Pas pour un être cher ou même un chien, mais pour sa Lamborghini, cadeau de naissance de son mari pour leur deuxième enfant. La voiture n'a pas rendu l'âme, Safa s'est vue obligée de la rendre sans donner plus d'explication (serait-elle en leasing?!!!? Comment ose-t-elle???) Du coup, elle lui dit adieu en surjouant le deuil. Un moment gênant pour les autres membres du casting et pour nous, devant notre écran.

Zeina, qui vraisemblablement, a volé l'armure de Xena la guerrière. netflix

Dans cette émission où chaque tenue sort tout droit du dressing de Hunger Games, tout semble terriblement mis en scène. Les endroits où le groupe se réunit sont systématiquement vidés des autres clients, ce qui amplifie l'impression que ces gens vivent sur une autre planète. Mais ce n'est pas plus mal pour le commun des mortels au vu des cris d'hystérie qui découlent de ces événements.

Quand les femmes ne s'étripent pas, elles partagent un moment wellness. Et pas un vulgaire massage dans un spa. Pfff... beaucoup trop accessible aux autres êtres humains. Elles vont se faire injecter des vitamines par intraveineuse dans une clinique. La plupart d'entre elles sont des entrepreneuses, mais elles se plaignent régulièrement à leurs copines qui viennent leur rendre visite au bureau qu'elles sont débordées.

Dans le genre «débordée à ne rien faire», Dubai Bling a trouvé sa reine: Mona Kattan, sœur de Huda Kattan à la tête d'un empire du make-up. La jeune femme se noie dans une tasse de golden latte. Dans l'émission, celle qui surfe sur le succès de sa sœur en ayant créé une marque de parfums, explique qu'elle note tout dans son calendrier. Ça va de: «ouvrir les rideaux le matin» à «aller se coucher» en passant par «ne pas oublier de respirer». Si son mari veut manger avec elle un soir, il faut qu'il lui envoie une invitation sur son Google Agenda et cela, trois jours avant. De toute façon, ils ne dînent jamais ensemble puisque Mona Kattan mange à 17h30.

Huda Kattan est un crossover entre une Barbie et Kim Kardashian. instagram hudakattan

Autre personnage dérangeant: Ebraheem Al Samadhi. Il est le vilain petit canard de l'émission. Son seul but: provoquer. Dans chaque saison, grâce à lui, Netflix peut se frotter les mains en dévoilant des séquences faites de vaisselles cassées et de bagarres. Cette fois-ci, les choses sont allées loin entre lui et un autre membre du casting, puisqu'ils ont carrément chamboulé la décoration, bousculant un buis parfaitement taillé qui n'avait rien demandé à personne.

Quand les embrouilles ne sont pas liées à des histoires de tromperies ou de jalousies, elles sont liées à l'argent et cela vient accentuer cette facette peu flatteuse de Dubaï selon laquelle les gens qui y vivent sont superficiels et avides. Heureusement, Dubaï n'est pas que composée de ce type de personnes et a autre chose à offrir que des zouaves en tenues à plumes s'écharpant pour une histoire «d'émoji cœur» sous un post Instagram.

Tout ce joyeux bordel a l'avantage de prendre place dans des décors grandioses. Je vis à Dubaï et tous ces restaurants et hôtels de luxe qu'on voit à l'écran sont aussi spectaculaires en vrai. Néanmoins, Netflix se joue un peu de nous, car, quand on regarde Dubai Bling, on a l'impression que cette télé-réalité se déroule dans un pays tempéré. On y voit les membres du casting en manteau, même en doudoune, preuve que le tournage a lieu en hiver. Oui, il peut faire frais à Dubaï, jusqu'à 15 degrés, mais uniquement entre le 1e et le 2 janvier.

Malgré toutes les horreurs qu'on peut entendre et voir dans cette émission, Dubai Bling cartonne. L'émission est dans le top 10 des show les plus regardés de la plateforme. Normal, c'est comme bouffer un shawarma en rentrant de soirée complètement bourré. Sur le moment, on ne peut pas résister et quand on va se coucher, on le regrette. La saison 3 de Dubai Bling est un shawarma avec supplément sauce à l'ail.

Dubai Bling, saison 3, est disponible sur Netflix depuis le 6 janvier.

Dubaï la magnifique 1 / 19 Dubaï la magnifique Hummer rose barbie Dubaï