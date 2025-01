Il faudra encore patienter pour voir Meghan Markle faire claquer ses bracelets en or sur le plan de travail de sa cuisine (qui n'est pas sa cuisine). capture d'écran netflix

«On a assez souffert!» Internet s'en prend à la série Netflix de Meghan

Le show de la duchesse de Sussex a été repoussé en raison des incendies qui ont ravagé Los Angeles. Sur Twitter, les critiques vont bon train.

Peu importe ce que fait Meghan Markle, ce sera toujours l'occasion pour les haters de hater. La duchesse de Sussex vient d'annoncer qu'elle repoussait la sortie de son show With Love, Meghan qui devait sortir ce mercredi 15 janvier sur Netflix et dans lequel elle partage ses trucs et astuces pour faire des limonades trop mims et des arrangements floraux exquis. Cette décision fait suite aux feux qui ont dévasté Los Angeles et qui menacent d'autres quartiers.

Sur Twitter, certains internautes saluent la décision de la duchesse de Sussex d'avoir repoussé le show, elle qui, comme certains le rappellent, est originaire de Los Angeles. Mais pour la plupart, c'est l'occasion d'aboyer comme des roquets:

«Dites-lui de le repousser jusqu'à jamais»

«Personne ne va le regarder de toute façon»

«Oh non! Comment on va faire???»

Pourquoi c'est repoussé? Elle combat le feu?

«Je pense qu'elle a déplacé son show car tout le monde s'en fout»

«Youpi! Le peuple de Californie a suffisamment souffert dernièrement. Il n'a pas besoin de voir la duchesse faire des pâtisseries dans son manoir loué avec, aux poignets, 80 000 dollars de bijoux. »

Dans ce dernier commentaire, quand l'internaute parle de «manoir loué», il fait référence au fait que la maison dans laquelle la série a été tournée ne serait pas celle des Sussex, mais celle d'un couple d'amis vivant à quelques kilomètres de leur domaine. Selon les tabloïds britanniques, Meghan Markle «prétend nous plonger dans son intimité», or, la maison montrée à l’écran appartiendrait aux millionnaires Tom et Sherrie Cipolla et serait estimée à 5 millions de francs quand celle du couple royal est estimée à 14 millions.

La bande-annonce:

La Californie est actuellement en deuil après les feux qui ont ravagé la région de Los Angeles, faisant 24 morts et détruisant 12 000 bâtiments. D'autres quartiers sont désormais menacés avec le retour de vents chauds et des foyers difficilement maîtrisables. Dans ce contexte, Meghan Markle a trouvé plus judicieux de repousser le lancement de son show qui devait être diffusé à partir du 15 janvier sur Netflix. Une sage décision quand on sait que le tournage s'est déroulé dans une demeure à Montecito, Santa Barbara, à 150 kilomètres de Pacific Palisades, là où les incendies ont été les plus ravageurs.

Il faudra donc encore patienter pour entrer dans le monde pittoresque de la délicieuse duchesse de Sussex. On ne sait pas quand on pourra l'admirer faire des sponge cakes en robe à fleurs façon Bree van der Kampf et composer des mini avocado toasts en forme de coccinelle sous une pergola bucolique, comme on peut le voir dans la bande-annonce largement critiquée lors de sa sortie début janvier.

Ces derniers jours, Meghan Markle a fait tomber le tablier de la «tradwife» et à remonter les manches de sa chemise en jeans de duchesse proche du peuple. Avec le prince Harry, ils ont distribué à manger au centre d’accueil pour les sinistrés de la ville de Pasadena, près du foyer de l’incendie d’Eaton.

Même si les critiques envers le duc et la duchesse sont vives, le show With Love, Meghan aura probablement des retombées financières importantes pour le couple. Meghan Markle qui a ouvert son nouveau compte Instagram le 1er janvier (8 ans après avoir suspendu le premier) a déjà 1,5 million de followers. Si le show Netflix ne rencontre pas le succès escompté, elle pourra toujours se reconvertir en influenceuse.

Los Angeles connait les pires incendies de son histoire Vidéo: watson