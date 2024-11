Dans The Last Showgirl, Pamela Anderson incarne une danseuse de cabaret démodée. dr

Pamela Anderson signe son grand retour au cinéma

L'ancienne star d'Alerte à Malibu incarne dans The Last Showgirl une danseuse de Las Vegas dont la revue s'arrête brutalement après 30 ans d'existence.

Plus de «Divertissement»

On n'avait pas vu Pamela Anderson au cinéma depuis six ans. La dernière fois, c'était en 2018 dans Nicky Larson et le Parfum de Cupidon, un navet français dans lequel elle incarnait celle qu'elle ne veut plus être: une bimbo.

Dans The Last Showgirl, l'actrice se glisse dans la peau d'une danseuse de showcase de Las Vegas dont le spectacle s'arrête brutalement après 30 ans d'existence. Terminé les plumes et les paillettes, c'est démodé, les gens n'en veulent plus. Shelly (Pamela Anderson), 57 ans, doit désormais se réinventer, elle qui n'a connu que ça. Il y a de fortes chances pour que, grâce à ce long métrage, elle secoue son image d'ex-bimbo un peu nunuche qu'elle se donne tant de peine à gommer depuis plusieurs années, malgré une série sulfureuse sur sa vie diffusée en 2022 sur Disney+.

La bande-annonce a été dévoilée ce jeudi 14 novembre:

Vidéo: youtube

The Last Showgirl ne sortira qu'en juillet 2025 aux Etats-Unis, mais il a été présenté au Festival du film de Toronto en septembre et les premières critiques n'hésitent pas à parler de rôle à Oscar, tant Pamela Anderson se montre fragile et bouleversante. Au-delà de l'actrice, l'histoire racontée par Gia Coppola, petite-fille de Francis Robert Coppola, plonge le spectateur dans ce Las Vegas hypersexualisé où le ravage du temps sur les corps n'a pas le droit d'exister.

En parlant des ravages du temps:

Pour ajouter encore un peu de prestige à ce film, à ses côtés, dans un second rôle complètement déluré, Jamie Lee Curtis. L'actrice joue une ex-danseuse sexagénaire devenue serveuse dans un casino. Selon Télérama, elle volerait presque la vedette à Pamela Anderson dans une scène où on la voit danser.

Il faudra encore patienter pour voir ce duo improbable à l'écran. The Last Showgirl n'a pas encore de date de sortie en Suisse.

A Las Vegas, Chris Martin de Coldplay a chanté dans un bar incognito

Vidéo: watson