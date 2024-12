L'homme d'acier, qui a retrouvé son caleçon, se montre bien mal en point dans cette première bande-annonce de Superman. Image: Warner Bros.

Le plus célèbre des super-héros est de retour

Le nouveau Superman se montre enfin dans une bande-annonce qui enchante les fans. Le film, réalisé par James Gunn, est attendu le 9 juillet 2025 dans les salles romandes.

Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c’est bien Superman qui fait son grand retour dans la première bande-annonce d’un film qui présente l’homme d’acier sous un nouveau jour. Le film est réalisé par James Gunn, le cinéaste derrière Les Gardiens de la Galaxie et désormais directeur créatif des studios DC. Ce nouveau long-métrage, sobrement intitulé Superman, promet de raviver l’enfant en chacun de nous en revenant à l’essence du personnage créé en 1933 par le scénariste américain Jerry Siegel et le dessinateur canadien Joe Shuster.

Cette première bande-annonce, portée par le mythique thème de John Williams, a la lourde tâche de présenter l’acteur David Corenswet, successeur de Henry Cavill, Brandon Routh et de l’inoubliable Christopher Reeve dans les collants bleus du plus célèbre des super-héros.

Loin de la noirceur de Man of Steel (2013) de Zack Snyder, cette nouvelle adaptation semble revenir à l’essence même du boy-scout qu’incarne ce personnage. Un univers coloré, un héros lumineux et légèrement enfantin, censés symboliser l’espoir.

La bande-annonce: Vidéo: youtube

Dans cette version inspirée des comics All-Star Superman (une bande dessinée en douze volumes signée par Grant Morrison et Frank Quitely), il n’est pas question de revenir sur les origines du personnage. Tout le monde connaît déjà l’histoire de Kal-El, l’extra-terrestre venu de Krypton, dont le vaisseau s’est écrasé lorsqu’il était bébé dans une ferme du Kansas. Cette histoire nous a déjà été racontée par Richard Donner dans le film de 1978, puis revisitée en 2013 dans Man of Steel de Zack Snyder.

L'affiche donne le ton: Image: Warner Bros.

Ici, Superman est déjà en couple avec Lois Lane (jouée par Rachel Brosnahan) et cherche à concilier son devoir de héros avec sa vie de journaliste au Daily Planet.

Au casting, Nicholas Hoult incarne Lex Luthor, tandis que Nathan Fillion prête ses traits à Green Lantern, un autre super-héros emblématique de DC Comics. Et pour les amoureux des chiens, une petite cerise sur le gâteau: la présence de Krypto, le superchien de Superman, lui aussi venu tout droit de Krypton.

Sur Youtube, la majorité des 109 000 commentaires qui accompagnent la vidéo sont élogieux. James Gunn semble avoir réussi son pari: ramener le Superman que tout le monde attendait.

Superman est attendu pour le 9 juillet 2025 dans les salles romandes.