Cette transition stratégique va ouvrir la voie à des contenus inédits pour Prime Video. On imagine déjà divers spin-off et même une série préquelle de notre côté. L’avenir nous réserve encore bien des surprises.

Mike Hopkins, responsable de Prime Video et Amazon MGM Studios, a exprimé son respect pour l’héritage laissé par les créateurs originaux, Albert R. Broccoli et Harry Saltzman, tout en soulignant la volonté de continuer à faire vivre ce personnage légendaire pour de nouvelles générations.

Depuis la fin de la saga Daniel Craig avec No Time To Die en 2021, le public attend de connaître le successeur qui prendra le rôle de 007. Cependant, aucune décision n’a encore été prise concernant le casting, le réalisateur ou le scénariste des futurs volets.

Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, les producteurs de James Bond, cèdent le contrôle créatif de la franchise à Amazon MGM Studios via une nouvelle entreprise commune.

Une interview de Blake Lively refait surface et ça n'arrange pas son cas

En 2022, celle qui est au cœur de la polémique autour du film Jamais Plus, donnait une interview dans laquelle elle affirmait vouloir être plus qu'une actrice sur un tournage. Une séquence qui ne joue pas en sa faveur.

Au fur et à mesure que la bataille judiciaire autour du film Jamais plus avance, des interviews de Blake Lively sont déterrées au compte-goutte et elles ternissent toujours un peu plus l'image de l'actrice.