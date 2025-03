Marvel a dévoilé le nom des acteurs inscrits sur des chaises lors d'un direct sur YouTube. L'événement a été suivi par 12 millions de personnes. Image: Marvel

On sait qui seront les nouveaux Avengers

Le cinquième volet des Avengers est officiellement en production. Prévu pour 2026, Marvel présente son casting, faisant intervenir d'anciennes têtes bien connues et inattendues: les X-Men.



Depuis Avengers: Endgame (2019), qui fut le point d'orgue du Marvel Cinematic Universe en devenant le blockbuster le plus rentable de tous les temps, l'univers Marvel a quelque peu perdu de son éclat. Il y a bien eu Spider-Man: No Way Home (2021), qui a ouvert les portes du multivers, et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (2023), qui a redonné un peu d'espoir aux fans de super-héros, mais force est de constater que l'âge d'or est passé. Les attentes sont désormais plus modestes.

Bien conscient que sa poule aux œufs d'or a du mal à pondre des milliards des dollars, Marvel Studios (et sa maison mère Disney) ont remis à jour leur concept de film «All-Star» en proposant Avengers: Doomsday prévu le 29 avril 2026 au cinéma.

Il s'agit du premier épisode d’un diptyque qui sera suivi par Avengers: Secret Wars en mai 2027. Réalisé à nouveau par les frères Russo, à qui l’on doit les deux précédents volets, le film marque le retour de l’acteur Robert Downey Jr., non pas en Iron Man, mais en Dr. Doom (ou Docteur Fatalis en version française), un ennemi emblématique de la mythologie Marvel en bandes dessinées. Ce personnage est destiné à devenir le nouveau Thanos, et il est fort probable qu’il apparaisse dans Les 4 Fantastiques: Premiers pas, prévu pour le 23 juillet.

Robert Downey Jr. a été révélé en 2024 lors du Comic-Con de San Diego pour incarner le Dr. Doom. Image: ComiCon

Une conférence en ligne a été organisée par Marvel pour dévoiler, pendant plus de cinq heures, le nom des acteurs et des actrices présents dans le film. Et autant dire que la liste est longue, puisqu’une trentaine de personnages seront présents dans ce film choral.

Si vous voulez voir un défilé de chaises: Vidéo: youtube

Parmi les Avengers originaux, on retrouvera: Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Tom Hiddleston en Loki, Anthony Mackie en Captain America, ainsi que Sebastian Stan dans le rôle du Soldat de l’Hiver et Paul Rudd en Ant-Man. Se joignent également plusieurs personnages de Black Panther, dont Letitia Wright qui avait repris le costume, Winston Duke dans le rôle M'Baku, ainsi que Tenoch Huerta Mejía, qui reprendra son rôle de Namor, le grand méchant de Wakanda Forever.

À cela s'ajoutent les Thunderbolts, dont le film sortira le 30 avril, avec Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell et Hannah John-Kamen. On reverra également Simu Liu qui reprendra son rôle de Shang-Chi, cinq ans après son propre film. Enfin, les Quatre Fantastiques, qui seront introduits en juillet, avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach.

On aurait aimé voir Dardevil aussi… «Daredevil» montre enfin à quoi ressemble son retour sur Disney+

Le retour des mutants

La grosse surprise dans ce casting XXL, c'est la confirmation que les X-Men vont pleinement intégrer le Marvel Cinematique Universe, comme le confirmait Deadpool & Wolverine sorti en 2024.

Sorti en 2000, X-Men marquait l'arrivée des super-héros Marvel au cinéma. Image: watson

La saga emblématique de la 20th Century Fox va donc se poursuivre pour une dernière danse, avec l'annonce du retour de Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magnéto), Kelsey Grammer (Fauve), Alan Cumming (Diablo), James Marsden (Cyclope) et Rebecca Romijn (Mystique). À cette première génération de mutants au cinéma s'ajoute Channing Tatum, qui avait incarné Gambit dans Deadpool et Wolverine.

En revanche, aucune trace de Hugh Jackman en Wolverine, de Tom Holland et son Spider-Man, de Mark Ruffalo en Hulk, ou encore de Benedict Cumberbatch et sa cape de Docteur Strange. Tout porte à croire qu'ils se réservent pour Avengers: Secret Wars, qui viendra conclure plus de 20 ans de super-héroïsme au cinéma.