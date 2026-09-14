Cette série culte a été nommée 53 fois aux Emmys sans jamais gagner

Cette série que tout le monde adore détient un record humiliant

A quelques petites heures des Emmy Awards 2026, une étude s’est penchée sur les séries qui ont le mieux réussi dans l’histoire de la cérémonie. Si Shogun affiche une efficacité redoutable et Game of Thrones collectionne les trophées, une autre détient un étrange record beaucoup moins enviable.

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La grand-messe de la télévision américaine approche! Alors que la cérémonie des Emmy Awards se tiendra dans quelques heures à Los Angeles, une étude réalisée par BC Game s’est intéressée aux séries qui ont le plus brillé au fil des éditions.

Pour établir son classement, l’étude a passé au crible 50 séries populaires, en comparant leur nombre de nominations, leurs victoires et, surtout, leur «taux de réussite»: autrement dit, la proportion de nominations effectivement transformées en statuettes. Les notes attribuées par les utilisateurs d’IMDb ont également été prises en compte à titre de comparaison.

A ce petit jeu, une série écrase littéralement la concurrence.

Shogun, une efficacité redoutable

Avec 18 récompenses décrochées pour seulement 25 nominations, Shogun affiche un taux de réussite spectaculaire de 72%. Autrement dit, près de trois fois sur quatre lorsque la série de FX était nommée, elle est repartie avec une statuette.

Avec 18 Emmy Awards pour 25 nominations, Shogun affiche un taux de réussite de 72%, le plus élevé parmi les 50 séries analysées par l’étude. Katie Yu/FX

La performance est d’autant plus impressionnante que ces 18 Emmy Awards ont été remportés pour sa première saison. Lancée en 2024, la fresque historique portée notamment par Hiroyuki Sanada et Anna Sawai avait réalisé une véritable razzia lors des Emmy Awards.

Derrière elle, l’écart est conséquent. Last Week Tonight with John Oliver affiche 32 victoires pour 76 nominations, soit un taux de 42,11%. The Bear complète le podium avec 22 récompenses pour 57 nominations et un taux de 38,60%.

Suivent Big Little Lies (8 victoires sur 21 nominations), Game of Thrones (59 sur 159), Boardwalk Empire (20 sur 57), RuPaul’s Drag Race (30 sur 88), 24 (20 sur 68), The Crown (24 sur 87) et Breaking Bad (16 sur 58).

Game of Thrones, la reine des trophées

Une nuance s’impose toutefois. Si l’étude présente Shogun comme la série «la plus couronnée de succès» de l’histoire des Emmy Awards, c’est bien en raison de son taux de réussite, et non du nombre absolu de trophées remportés.

Sur ce dernier terrain, Game of Thrones demeure intouchable parmi les séries analysées. En huit saisons, le mastodonte de HBO a récolté 159 nominations et 59 victoires, soit davantage de récompenses que n’importe quelle autre série de l’étude.

Avec 59 victoires pour 159 nominations, Game of Thrones est la série la plus récompensée parmi les 50 productions analysées par l’étude. Image: imago

La série adaptée de l’œuvre de George R. R. Martin détient également le record du nombre de nominations dans ce classement, très loin devant les 88 de RuPaul’s Drag Race ou les 87 de The Crown.

Le triste record

Mais l’un des chiffres les plus étonnants de l’étude se trouve ailleurs. Better Call Saul est parvenue à obtenir 53 nominations aux Emmy Awards sans jamais remporter la moindre statuette.

53 nominations et pas une seule statuette: malgré les éloges de la critique, Better Call Saul n’a jamais réussi à remporter un Emmy Award. Image: imago

Le spin-off de Breaking Bad, porté par Bob Odenkirk, détient ainsi le record peu enviable de la série acclamée par la critique la plus souvent nommée sans jamais gagner, selon l’étude. Un contraste assez saisissant avec l’accueil du public et de la critique: la série est aujourd’hui largement considérée comme l’une des productions télévisées majeures de ces dernières années.

L’étude s’est également risquée au jeu des pronostics pour la cérémonie 2026. Selon BC Game, Widow’s Bay pourrait réaliser un carton avec 15 récompenses, ce qui constituerait un nouveau record pour une comédie en une seule édition.

The Pitt pourrait de son côté repartir avec sept statuettes, notamment celle de la meilleure série dramatique, tandis que Noah Wyle est donné gagnant dans sa catégorie.

Plus surprenant, Hacks pourrait ne transformer qu’une seule de ses 24 nominations en victoire, grâce à Jean Smart. Au classement des plateformes, les projections de l’étude donnent HBO Max en tête avec 28 Emmy Awards, devant Netflix (20) et Apple TV (19). Reste désormais à voir si les pronostics résisteront à l’ouverture des enveloppes.

Réponse cette nuit, au cours de la 78e cérémonie.

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