Zendaya, Jean Smart, Harrison Ford ou Widow’s Bay: découvrez les records qui pourraient tomber aux Emmy Awards 2026.

Ces 8 records complètement fous peuvent tomber aux Emmy Awards

Un triplé inédit pour Zendaya, un record absolu pour Jean Smart ou encore le record du plus vieux lauréat de sa catégorie pour Harrison Ford... Voici les records qui pourraient tomber aux Emmy Awards 2026, lundi prochain.

Plus de «Divertissement»

Le coup d'envoi de la 78e cérémonie des Emmy Awards n’a même pas encore été donné que les compteurs s’affolent déjà. Après les Creative Arts Emmys organisés les 5 et 6 septembre, la grande cérémonie aura lieu lundi 14 septembre et pourrait voir tomber une impressionnante série de records. ActionNetwork.com, une plateforme de paris en ligne, en a recensé plus de 25.

Et parmi cette avalanche de statistiques, quelques stars ont une occasion en or d’entrer dans l’histoire de la télévision américaine.

Widow’s Bay peut tout casser

La moisson pourrait être loin d’être terminée pour la comédie horrifique Widow’s Bay, qui a déjà raflé quelque huit Emmy Awards lors des Creative Arts Emmys, notamment pour son casting, sa photographie, sa musique, ses décors et son travail sur le son. Betty Gilpin a également décroché le prix de la meilleure actrice invitée dans une comédie.

La série d’Apple TV reste en lice dans plusieurs catégories majeures lors de la cérémonie principale. Si elle continue sur sa lancée, elle pourrait battre le record du plus grand nombre d’Emmy Awards remportés par une comédie au cours d’une même année. La barre à franchir? 13 trophées, record établi par The Studio en 2025. Widow’s Bay pourrait également devenir la comédie ayant remporté le plus de récompenses pour sa toute première saison.

Et son acteur principal, Matthew Rhys, a lui aussi rendez-vous avec l’histoire: une victoire ferait de lui le premier Gallois à remporter l’Emmy du meilleur acteur dans une série comique.

Matthew Rhys pourrait marquer l’histoire des Emmy Awards grâce à Widow’s Bay. Image: Variety

Un triplé historique et le cinq sur cinq

A seulement 30 ans, Zendaya a déjà deux Emmy Awards de la meilleure actrice dans une série dramatique dans son armoire. Tous deux obtenus grâce à Rue, son personnage dans Euphoria. Elle était devenue en 2020, à 24 ans, la plus jeune lauréate de l’histoire de cette catégorie.

Zendaya a déjà remporté deux fois l’Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique grâce à Euphoria. Une troisième victoire à seulement 30 ans serait historique. Keystone

Six ans plus tard, elle peut ajouter deux nouvelles lignes à son CV: une troisième victoire ferait d’elle la plus jeune actrice à décrocher trois fois cette récompense, mais aussi la première actrice noire à y parvenir.

Autre femme à surveiller de très près: Jean Smart. La star de Hacks possède actuellement sept Emmy Awards d’interprétation. Une huitième victoire lui permettrait de rejoindre deux monstres sacrés, Cloris Leachman et Julia Louis-Dreyfus, au sommet du classement des interprètes les plus récompensées.

Jean Smart a remporté l’Emmy de la meilleure actrice dans une comédie pour chacune des quatre précédentes saisons de Hacks. Une nouvelle victoire lui offrirait un inédit cinq sur cinq. Keystone

Mais l'actrice peut surtout réussir quelque chose d’encore plus étonnant. Elle a remporté le prix de la meilleure actrice dans une comédie pour chacune des quatre saisons précédentes de Hacks. Si elle gagne à nouveau cette année, elle signerait un inédit cinq victoires en cinq saisons. Allison Janney pourrait toutefois atteindre elle aussi la barre des huit Emmy Awards grâce à sa nomination pour The Diplomat.

Un record en vue pour Harrison Ford

Indiana Jones n’a visiblement pas fini de courir après les trésors. A 84 ans, Harrison Ford est nommé comme meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie pour Shrinking. Une victoire ferait de lui le lauréat le plus âgé de l’histoire de cette catégorie.

Harrison Ford pourrait devenir le plus vieux lauréat de l’Emmy du meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie. Keystone

Le record appartient actuellement à Henry Winkler, qui avait 72 ans lorsqu’il avait été sacré pour Barry en 2018. Autrement dit, Ford ne se contenterait pas de le battre: il lui mettrait douze ans dans la vue.

Martin Short peut lui aussi jouer les briseurs de records. A 76 ans, la star d’Only Murders in the Building pourrait devenir le plus vieux vainqueur de la catégorie du meilleur acteur dans une comédie. Eugene Levy avait 73 ans lorsqu’il avait gagné pour Schitt’s Creek en 2020.

Une victoire de Quinta Brunson pour Abbott Elementary serait elle aussi historique. Sacrée meilleure actrice dans une comédie en 2023, elle pourrait devenir la première actrice noire à remporter deux fois cette catégorie. Lors de sa première victoire, elle était déjà devenue la première femme noire à y triompher depuis Isabel Sanford, récompensée en 1981.

Quinta Brunson pourrait devenir la première actrice noire à remporter deux fois l’Emmy de la meilleure actrice dans une série comique. Keystone

Elle peut même réussir un deuxième exploit puisqu’elle est également nommée pour le scénario d’Abbott Elementary. Une victoire ferait d’elle la première femme noire à remporter deux fois l’Emmy du meilleur scénario pour une comédie, après son premier trophée obtenu en 2022.

Sally Field joue à huit mois près



Dans la catégorie des records particulièrement précis, voici Sally Field. Nommée pour Remarkably Bright Creatures, l’actrice aura 79 ans et 10 mois lors de la cérémonie. Si elle gagne, elle deviendra la lauréate la plus âgée de l’histoire de la catégorie de la meilleure actrice dans une mini-série, une anthologie ou un téléfilm.

A 79 ans, Sally Field pourrait devenir la lauréate la plus âgée de l’Emmy de la meilleure actrice dans une mini-série. Keystone

Le record est détenu depuis 1988 par Jessica Tandy, qui avait 79 ans et 2 mois lorsqu’elle avait gagné pour Foxfire. Huit petits mois séparent donc Sally Field de l’histoire.

Méthodologie Les données initiales ont été compilées par ActionNetwork.com , un média américain spécialisé à l’origine dans les paris sportifs, les statistiques et l’analyse de données, et recoupées avec celles de la Television Academy.

Plusieurs autres nominations pourraient donner lieu à des premières. Colman Domingo pourrait devenir le premier acteur afro-latino à remporter l’Emmy du meilleur second rôle dans une comédie grâce à Four Seasons. Jack Lowden (Slow Horses) pourrait devenir le premier Ecossais sacré comme second rôle dans une série dramatique, tandis que Carlos Manuel Vesga (Pluribus) pourrait devenir le premier Colombien à remporter ce même prix.

Côté réalisation, Salli Richardson-Whitfield ou Hanelle Culpepper pourraient devenir la première femme noire récompensée pour la réalisation d’une série dramatique.

Et puis il y a l’indéboulonnable Saturday Night Live. L’émission détient déjà le record du programme le plus récompensé de l’histoire des Emmy Awards. Avec 114 statuettes au compteur avant la cérémonie principale, elle pourrait porter son total à 115.

Bref, lundi soir, certains viendront chercher un Emmy. D’autres pourraient repartir avec une petite place dans l’histoire de la télévision américaine. (mbr)

Vidéo: watson