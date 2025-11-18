Benjamin Evan Ainsworth incarne Link, le héros de (presque) toute la saga. Image: watson

Zelda et Link prennent vie

Nintendo dévoile les premières images de l'adaptation cinématographique de la saga The Legend of Zelda, actuellement en tournage en Nouvelle-Zélande.

Après le succès retentissant de Super Mario Bros, le film, qui a rapporté plus d'un milliard de dollars dans le monde, Nintendo a mis les petits plats dans les grands pour adapter l'autre licence la plus populaire du géant du divertissement japonais: The Legend of Zelda.

Annoncée au printemps dernier, cette adaptation en prises de vue réelles dévoile ses premières images. Actuellement en tournage en Nouvelle-Zélande, le film a vu des photos fuiter sur les réseaux sociaux, poussant Nintendo à publier les premiers visuels officiels. C’est Shigeru Miyamoto, créateur du jeu et producteur du film, qui a pris la parole sur les comptes sociaux de Nintendo en partageant ces premières images :

Les trois premières images officielles sont là. Image: Nintendo

Pour donner vie aux figures mythiques de la saga, Nintendo et Sony, coproducteurs du projet, ont choisi de mettre en avant de nouveaux visages en se tournant vers de jeunes acteurs, tout deux de nationalité britannique.

Le rôle de Link, le héros mythique du jeu, est confié au jeune Benjamin Evan Ainsworth, 17 ans, que l’on a notamment pu voir dans la terrifiante série The Haunting of Bly Manor sur Netflix. Quant à la légendaire princesse Zelda, c’est sous les traits de Bo Bragason, 21 ans, qu’elle prend vie.

Le tournage du film, réalisé par Wes Ball (La Planète des Singes: Le Royaume) et scénarisé par Derek Connolly (Pokémon Détective Pikachu), a débuté en novembre 2025 et devrait se poursuivre jusqu'en avril 2026. Il faudra patienter jusqu'au 7 mai 2027 pour le découvrir dans les salles obscures.

Quelques mots sur Zelda

The Legend of Zelda est une saga vidéoludique qui a débuté en 1984 sur la console NES. Elle est depuis une référence du jeu d'aventure dont plusieurs de ses titres sont considérés comme des chefs-d'œuvre du jeu vidéo.

La série est centrée sur les différentes incarnations de Link, un jeune homme courageux du peuple d'Hyrule, et de la princesse Zelda. Ensemble, ils luttent pour sauver le royaume d'Hyrule de Ganon, un seigneur de guerre maléfique qui veut s'emparer du pouvoir mythique d'une relique sacrée nommée la Triforce.

Si l’on ne connaît encore rien de l’intrigue, le synopsis devrait suivre les grandes lignes du jeu vidéo. Ces premières images permettent toutefois de déceler un possible lien avec les derniers titres en date: The Legend of Zelda: Breath of the Wild et sa suite Tears of the Kingdom.

En effet, la tenue de Zelda est bleue, comme dans ces deux jeux, tandis que Link arbore son traditionnel vert historique. On peut néanmoins être sûrs que, avec Shigeru Miyamoto à la production, le film ne devrait pas trahir la légende de Zelda.