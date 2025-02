Fuckin Fred est disponible sur Prime Video. dr

Jonathan Cohen et Orelsan sont de retour dans un faux documentaire

Fuckin’ Fred est sorti ce 27 février sur Prime Video. Voici les premières critiques sur ce faux documentaire avec Jonathan Cohen et Orelsan.

Quand on ne connaît rien de Jonathan Cohen, c'est un peu compliqué d'expliquer ses délires. Certains disent qu'il fait du Sasha Baron Cohen, l'acteur britannique à l'origine de Borat. Jonathan Cohen aime incarner des personnages parodiques toujours très cons et très drôles, comme Marc, le Bachelor (Maaaaaaaaaaaaaaarc!) dans La Flamme ou Serge le Mytho dans la mini-série Bloqués.

Jonathan Cohen est désormais Fuckin Fred, un artiste germano-brésilien «avec des tresses pas collées» comme il le précise et un look à mi-chemin entre Manu Chao, Bob Marley version farces et attrapes et Lââm.

Fuckin Fred, c'est lui.

Il est né en 2019 au cours de la tournée Epilogue Tour d’Orelsan. Ce personnage et son rideau de tresses tapait l'incruste à certains de ses concerts et chantait une chanson dont les paroles se limitaient à «Enculez-le» et «Suce ma bite». La genèse de ce personnage avait donné lieu a une vidéo hilarante de 30 minutes réalisée par Clément Cotin, le frère d'Orelsan et vue plus de 2 millions de fois sur YouTube.

En 2023, le chanteur de passage en Suisse, avait carrément donné carte blanche à Jonathan Cohen pour faire la première partie de son show au festival Vibiscum à Vevey. L'acteur avait donc chanté son tube tout claqué, mais avait aussi offert un spectacle de première maternelle en se lançant dans une impro de danse douteuse et en faisant des cocktails sur scène.

Fuckin Fred s'est transformé en un mockumentaire, un faux documentaire qui raconte les coulisses de la création du personnage et son ascension. Il est réalisé une nouvelle fois par Clément Cotin et le scénario a été écrit avec Orelsan, Aurélien Cotin de son vrai nom, et Jonathan Cohen. Ensemble, ils disent de leur film:

«Toutes les scènes de ce documentaire sont vraies. Mais aussi absolument fausses»

Fuckin Fred: la naissance d'un léopard, le titre complet, est sorti ce 27 février sur Prime Video et les médias spécialisés sont, pour la plupart, conquis. Télérama le qualifie de «tordant».

«C’est grâce au montage goguenard et à tous ces petits détails qu’on se poile franchement»

Pour Allo Ciné, le but n'est pas de démêler le vrai du faux, mais d'apprécier le talent d’improvisation de Jonathan Cohen:

«Capable d’inventer les paroles d’une chanson au moment de son enregistrement, ce dernier offre dans ce documentaire de nombreux moments d’anthologie hilarants»

Pour Le Nouvel Obs, c'est un non. Le magazine titre: «Les blagues les plus courtes sont définitivement les meilleures» et dit ne pas avoir tenu plus de 10 minutes. Mais la lourdeur, n'est-ce pas l'ADN de l'humour de Jonathan Cohen? Dans La Flamme, par exemple, ça n'aurait pas été drôle s'il n'avait dit qu'une fois qu'il avait couché avec Anne. C'est parce qu'il le répète à outrance que ça en devient marrant.

Quant à Télé-Loisirs, le site qualifie cette histoire d'«une course contre la montre hilarante, une vraie-fausse aventure complètement délirante, filmée à la manière d’une télé-réalité.» Il conclut:

«Fuckin Fred est plein de surprises et c'est souvent de la merde»

