Tout ce que l'on sait déjà sur le prochain film de Christopher Nolan

Le réalisateur d'origine britannique s'attaque à un monument de la littérature. Un an et demi avant la sortie du film «L'Odyssée», on vous dit tout.

Le célèbre réalisateur Christopher Nolan s'est lancé dans un nouveau projet, l'adaptation au cinéma de L'Odyssée.

Et comme pour ses précédents projets, une pluie de stars figurera à l'affiche du film. Le projet s'avère dantesque. On vous fait part de toutes nos infos.

Qui sera au casting?

Ils sont tous là (de gauche à droite) : Matt Damon, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Tom Holland. Unten: Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Zendaya image: keystone

Dans L'Odyssée, le réalisateur peut compter sur une quantité de talents d'Hollywood. Parmi les noms confirmés, on trouve Charlize, Matt Damon, Robert Pattinson ou encore Zendaya.

Et c'est son chéri, Tom Holland, qui tiendra le rôle principal du film, à l'occasion de sa première collaboration avec Nolan.

Qui gère l'aspect créatif?

Nolan n'est pas seulement le réalisateur du film, mais également l'auteur du scénario et son producteur. Tout cela, il le fait épaulé de sa partenaire, en tournage comme à la vie, Emma Thomas. C'est déjà avec elle qu'il avait notamment remporté l'Oscar du meilleur film avec Oppenheimer.

Christopher Nolan et sa femme Emma Thomas posent avec leurs Oscar. Image: imago images

Et ça parle de quoi, L'Odyssée?

Côté littérature, L'Odyssée, c'est l'immense classique d'Homère. Un texte datant de la Grèce antique et divisé en 24 livrets. Ce récit, qui précède L'Illiade, raconte l'épopée d'Ulysse, le fameux roi d'Ithaque, et de son (très) long voyage. Il mettra ainsi dix ans pour rentrer chez lui après la guerre de Troie.

Son chemin sera semé d'embuches, et tous ses compagnons y trouveront la mort. Parmi les autres figures de cette histoire mythique, on compte Télémaque, son fils et sa femme Pénélope. On retrouve également la déesse Athéna, la sorcière Circée ou encore les dieux Poséidon et Zeus.

En 1954, Kirk Douglas et Rossana Podestà jouaient dans Ulysse. image: paramount pictures

On se trouve donc durant l'Antiquité, pour un texte que les historiens datent entre 750 et 650 av. J-C. Sa première version imprimée en grec date de 1488.

Au cours des siècles suivants, L'Odysée sera l'un des récits les plus étudiés, adaptés ou même parodiés. On ne compte les références au voyage d'Ulysse dans la littérature, l'art ou le cinéma.

Parmi les adaptations cinématographiques, on peut citer le film muet de Giuseppe Liguoro. Datant de 1911, l'histoire y tenait sur 44 minutes. Et puis, il y a eu Ulysse avec Kirk Douglas, en 1954. Sous forme de clin d'oeil, on peut également citer la comédie des frères Cohen O'Brother, sortie en 2000.

A quel point l'adaptation sera-t-elle fidèle?

On ignore pour l'heure à quel point Nolan souhaite rester fidèle à l'histoire d'Homère. Sur les réseaux sociaux d'Universal Pictures, le réalisateur d'origine britannique a écrit vouloir proposer «une mythique épopée d'action à travers le monde». Les mots-clés sont bien là.

L'Odyssée d'Homère est l'une des oeuvres les plus anciennes de la littérature, et reste encore populaire de nos jours. image: DR

Quand sortira le film?

Fidèle à ses habitudes, Christopher Nolan sortira son film à la mi-juillet, mais pas avant 2026. Le réalisateur avait également sorti Inception, «Dukirk» ou encore The Dark Knight à la même période.

Traduit et adapté par Joel Espi