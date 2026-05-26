Cette mort choquante dans «Euphoria» divise les fans: «Le méritait-il?»
Si vous avez préféré profiter du lac et de la chaleur estivale plutôt que de vous lover dans le canapé pour dévorer l'avant-dernier épisode d'Euphoria, ce week-end, préparez-vous. Car l'un des personnages principaux s'apprête à connaître une fin... pour le moins tragique.
Après deux saisons passées à infliger toutes sortes d'horreurs, le karma s'est rappelé au bon souvenir de Nate, interprété par Jacob Elordi: après avoir été enterré vivant par des usuriers pour une dette d'un million de dollars, son personnage termine mordu par un serpent à sonnettes... Et par mourir, seul, dans un cercueil, avant que sa femme et amour de lycée, incarnée par Sydney Sweeney, ne puisse venir à son secours.
La scène n'a naturellement pas manqué de choquer les fans et de susciter un flot de réactions sur les réseaux sociaux.
Pendant ce temps, l'acteur qui campe Nate depuis trois saisons a partagé son opinion sur cette fin violente dans un récapitulatif diffusé par HBO Max, après la diffusion de l'avant-dernier épisode de la saison 3, qui marquera la fin définitive d'Euphoria.
Autant dire qu'il ne semble pas dévasté le moins du monde:
Quant au fait de rester coincé dans un cercueil le temps du tournage de la scène, là non plus, rien de très traumatisant pour l'acteur: «C'était vraiment agréable, en fait – c'était assez paisible là-dedans. Mes épaules touchaient les parois et on ne pouvait pas me bouger les bras; ensuite, on a vissé le couvercle et tout est devenu noir.»
Moins agréable, en revanche, s'est révélé le jeu avec de vrais serpents, comme y tenait absolument le créateur de la série, Sam Levinson: «Les serpents faisaient du bruit, ce qui était vraiment inquiétant quand on est enfermé dans une boîte», a confié à juste titre l'acteur de 28 ans, en précisant toutefois que l'équipe de cascadeurs sur le plateau a mis l'accent sur la sécurité.
Et ce serait oublier de mentionner que le boa constrictor utilisé dans la séquence était, en fait, «super mignon», selon les mots de Jacob Elordi.
Karma
Quoi qu'il en soit, c'est une fin à la hauteur du parcours de Nate, cet ancien psychopathe de lycée aussi détestable qu'irrécupérable, et pour lequel les fans espéraient depuis longtemps une punition à la hauteur des souffrances qu'il a infligées. Le réalisateur du show, Sam Levinson, en était conscient, comme il l'a révélé à Esquire dans une analyse exclusive de l'avant-dernier épisode.
«C'est assez étrange, je sais ce que le public attend en termes de justice ou de karma, et je me demande toujours: Comment puis-je le lui offrir?», a-t-il expliqué. «Comment puis-je lui donner ce qu'il veut, mais en le rendant tellement horrible et angoissant qu'au moment où cela se produit, le public se demande s'il l'avait vraiment souhaité?»
Le showrunner, qui affirme par ailleurs avoir su dès le départ que Nate était condamné, avait toutefois envie de brouiller les pistes de la morale. «C'est un peu comme si on disait: Ah, vous vouliez qu'il reçoive ce qu'il méritait…? D'accord. Ce sentiment de complicité avec le public est toujours intéressant à jouer dans ce genre de structure plus vaste.»
Ça, ce serait aux fans de le déterminer. Alors que l'épisode vient de sortir et que les réactions affluent encore, on peut parier sans trop se tromper que la stratégie de Sam Levinson, qui consiste à jouer sur les émotions des personnages et celles des spectateurs, a largement fonctionné. (mbr)