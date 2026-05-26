Personne ne s'attendait à ça. image: hbo max

Cette mort choquante dans «Euphoria» divise les fans: «Le méritait-il?»

Après la disparition de son personnage dans l'avant-dernier épisode de la série à succès dans des circonstances atroces, son interprète a brisé le silence en vidéo. Le réalisateur d'Euphoria, lui, s'est expliqué dans une interview au média spécialisé Esquire.

Plus de «Divertissement»

⚠️⚠️⚠️ Attention, spoiler! ⚠️⚠️⚠️ Cet article contient des spoilers pour «Rain or Shine», l’épisode 7 de la saison 3 d'Euphoria, actuellement disponible en streaming sur HBO Max et MyCanal.

Si vous avez préféré profiter du lac et de la chaleur estivale plutôt que de vous lover dans le canapé pour dévorer l'avant-dernier épisode d'Euphoria, ce week-end, préparez-vous. Car l'un des personnages principaux s'apprête à connaître une fin... pour le moins tragique.

Après deux saisons passées à infliger toutes sortes d'horreurs, le karma s'est rappelé au bon souvenir de Nate, interprété par Jacob Elordi: après avoir été enterré vivant par des usuriers pour une dette d'un million de dollars, son personnage termine mordu par un serpent à sonnettes... Et par mourir, seul, dans un cercueil, avant que sa femme et amour de lycée, incarnée par Sydney Sweeney, ne puisse venir à son secours.

Cassie (Sydney Sweeney) pleure sur le corps en décomposition de son mari, Nate Jacobs (Jacob Elordi) qui meurt à la fin de l'épisode, de façon apparemment irréfutable. image: hbo max

La scène n'a naturellement pas manqué de choquer les fans et de susciter un flot de réactions sur les réseaux sociaux.

«Putain, RIP Nate, c'est quoi ce bordel?» @jstdvn3

«Franchement, la façon dont ils ont tué Nate était géniale» @Devyydevvv_

«Je viens de regarder l'épisode d'Euphoria, vous voulez dire quoi par 'Ils ont vraiment tué Nate Jacobs'? C'est dingue 😭» @Milo03c

«Je n'aime pas la façon dont Euphoria a tué Nate Jacobs» @_BiteMyLips

Pendant ce temps, l'acteur qui campe Nate depuis trois saisons a partagé son opinion sur cette fin violente dans un récapitulatif diffusé par HBO Max, après la diffusion de l'avant-dernier épisode de la saison 3, qui marquera la fin définitive d'Euphoria.

Autant dire qu'il ne semble pas dévasté le moins du monde:

«Nate était quelqu'un qui a commis tellement d'erreurs et fait tellement de choix sombres. C'est génial de voir où tout cela en est arrivé» Jacob Elordi

Quant au fait de rester coincé dans un cercueil le temps du tournage de la scène, là non plus, rien de très traumatisant pour l'acteur: «C'était vraiment agréable, en fait – c'était assez paisible là-dedans. Mes épaules touchaient les parois et on ne pouvait pas me bouger les bras; ensuite, on a vissé le couvercle et tout est devenu noir.»

Entre l'amputation d'un doigt et d'un orteil, l'enterrement vivant et la violente lutte dans un espace étroit et sombre avec un reptile venimeux, la mort de Nate Jacobs a de quoi exacerber les phobies les plus profondes. image: hbo max

Moins agréable, en revanche, s'est révélé le jeu avec de vrais serpents, comme y tenait absolument le créateur de la série, Sam Levinson: «Les serpents faisaient du bruit, ce qui était vraiment inquiétant quand on est enfermé dans une boîte», a confié à juste titre l'acteur de 28 ans, en précisant toutefois que l'équipe de cascadeurs sur le plateau a mis l'accent sur la sécurité.

Et ce serait oublier de mentionner que le boa constrictor utilisé dans la séquence était, en fait, «super mignon», selon les mots de Jacob Elordi.

«Il était vraiment câlin. Alors il s'est tout simplement blotti contre moi et c'était agréable. Mais il avait vraiment sommeil. C'était un serpent endormi. J'ai dû le pousser un peu pour qu'il sorte de l'eau. Et c'est tout» Jacob Elordi, au sujet du boa constrictor

Karma

Quoi qu'il en soit, c'est une fin à la hauteur du parcours de Nate, cet ancien psychopathe de lycée aussi détestable qu'irrécupérable, et pour lequel les fans espéraient depuis longtemps une punition à la hauteur des souffrances qu'il a infligées. Le réalisateur du show, Sam Levinson, en était conscient, comme il l'a révélé à Esquire dans une analyse exclusive de l'avant-dernier épisode.

«C'est assez étrange, je sais ce que le public attend en termes de justice ou de karma, et je me demande toujours: Comment puis-je le lui offrir?», a-t-il expliqué. «Comment puis-je lui donner ce qu'il veut, mais en le rendant tellement horrible et angoissant qu'au moment où cela se produit, le public se demande s'il l'avait vraiment souhaité?»

Le showrunner, qui affirme par ailleurs avoir su dès le départ que Nate était condamné, avait toutefois envie de brouiller les pistes de la morale. «C'est un peu comme si on disait: Ah, vous vouliez qu'il reçoive ce qu'il méritait…? D'accord. Ce sentiment de complicité avec le public est toujours intéressant à jouer dans ce genre de structure plus vaste.»

«On finit par se dire: Mon Dieu, je ne sais pas. Aurait-il dû être traité différemment? Le méritait-il? Ce genre de questions est toujours passionnant à poser au public» Sam Levinson, au média Esquire

Ça, ce serait aux fans de le déterminer. Alors que l'épisode vient de sortir et que les réactions affluent encore, on peut parier sans trop se tromper que la stratégie de Sam Levinson, qui consiste à jouer sur les émotions des personnages et celles des spectateurs, a largement fonctionné. (mbr)

Il roule dans un lac avec son Cybertruck et finit coincé Vidéo: watson