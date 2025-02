Dans Misery, Kathy Bates joue Annie Wilkes. dr

En attendant le film de The Weeknd, regardez ce thriller de 1990

La bande-annonce de Hurry Up Tomorrow a été dévoilée cette semaine et, déjà, on compare le film d'Abel Makkonen à Misery sorti en 1990. Un classique du cinéma à (re)voir.

Plus de «Divertissement»

Ça n'est pas officiel, mais depuis que la bande-annonce du prochain film de The Weeknd a été dévoilée, les sites spécialisés s'accordent à dire que Hurry Up Tomorrow s'inspire librement du thriller de 1990 Misery.

Ce que l'on sait de l'histoire, c'est que The Weeknd, Abel Makkonen Tesfaye de son vrai nom, incarne un chanteur à succès devant lutter contre ses démons. Il va faire la rencontre d'une mystérieuse inconnue interprétée par Jenna Ortega (Mercredi). Mais la jeune femme n'a pas l'air tout à fait nette, puisque dans les premières images, on la voit attacher la star à un lit et renverser un bidon d'essence dans une maison avant d'y mettre le feu.

La bande-annonce de Hurry Up Tomorrow

Vidéo: youtube

Il n'en fallait pas plus pour faire le lien avec l'excellent film Misery, tiré du roman de Stephen King du même nom. En attendant que Hurry Up Tomorrow sorte, on vous conseille de regarder ce thriller de 1990, qui, malgré une image un peu ternie, n'a pas pris une ride.

Cette chambre, ces tableaux, cette tapisserie: ce sera la prison de Paul Sheldon. dr

La trame

Le film raconte l'histoire de Paul Sheldon, un écrivain populaire joué par James Caan (Le Parrain) connu pour sa série de livres racontant les aventures de son héroïne Misery. Mais Paul Sheldon en a ras le bol de ces romans à l'eau de rose et tue son personnage dans son dernier manuscrit qu'il termine dans un chalet du Colorado.

Cependant, l'écrivain new-yorkais, pas habitué à conduire dans la neige, va avoir un grave accident de voiture sur la route. Une certaine Annie Wilkes interprétée par Kathy Bates (Titanic) va le sauver et l'emmener chez elle. Mais l'ancienne infirmière n'était pas là par hasard. C'est «sa fan numéro un», comme elle le répète à maintes reprises.

La bande-annonce de Misery:

Vidéo: youtube

On ne spoile pas en disant qu'Annie Wilkes a un grain, un gros. Toute l'intrigue du film réside dans la capacité de Paul Sheldon à sauver sa peau des griffes de cette folle dingue qui le séquestre dans une chambre de sa maison. Et Annie Wilke va se montrer imprévisible et terriblement cruelle. Il y a une scène particulièrement difficile à regarder où l'infirmière torture l'écrivain. Scène encore plus gore dans le livre.

Là où le film de The Weeknd semble s'éloigner fortement de Misery, c'est par le choix de son actrice. Dans Misery, Kathy Bites n'a pas un physique facile (contrairement à Jenna Ortega). Rondelette, l'actrice semble avoir la quarantaine, mais elle fait beaucoup plus vieille à cause de ses vêtements et de sa coupe de cheveux de bonne sœur.

Un geste de travers et au revoir la carotide! dr

C'est aussi ce physique qui fait la force du personnage d'Annie Wilkes: tantôt réconfortant, il se transforme en monstre quand cette dernière pète plusieurs fois les plombs. Dans ces moments d'hystérie, l'actrice est cadrée en plan serré et en contre-plongée, comme si, nous, public, nous étions attachés au lit, à la place de l'écrivain. Kathy Bates a gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle. Ce qui fait de ce film la seule oeuvre de Stephen King adaptée au cinéma remportant une statuette.

Mieux vaut ne pas la mettre en colère. dr

Misery a un autre atout plus inattendu: son humour. Le réalisateur Rob Reiner (Quand Harry rencontre Sally) a apporté une touche de légèreté grâce au couple que forment le shérif local Buster et sa femme Virginia enquêtant sur la disparition de Paul Sheldon. Leur complicité à l'écran fait qu'on s'attache à leurs personnages. Un ajout bienvenu qui n'existe pas dans le livre de Stephen King et qui malgré tout, n'enlève rien à la tension constante du long métrage.

Si The Weekend s'est bel et bien inspiré de Misery, alors il s'est attaqué à un gros morceau. L'artiste est attendu au tournant après le flop de sa série The Idol avec Lily Rose Depp en 2023. Suite aux nombreuses critiques et au manque d'audience, la chaîne américaine HBO avait annulé la saison 2.

Hurry Up Tomorrow sortira en mai 2025.

Les coulisses de la série Monsters sur Netflix

1 / 6 Les coulisses de la série Monsters sur Netflix Les coulisses de la série Monsters sur Netflix source: monsters_mc_202_20240205_dsc_3750.nef