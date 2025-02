Image: watson

The Weeknd et Jenna Ortega plongent dans un cauchemar éveillé

Après avoir dévoilé son sixième opus intitulé «Hurry Up Tomorrow», The Weeknd a publié un extrait du film éponyme, qui doit sortir en mai 2025. Pour sublimer son univers sombre et intimiste, l'artiste s'offre un casting de rêve, avec Jenna Ortega et Barry Keoghan.

Plus de «Divertissement»

L'année 2025 sera celle du Weeknd, ou ne sera pas.

Nous ne sommes qu'en début février que l'artiste a déjà débarqué avec un tout nouvel album, Hurry Up Tomorrow, qui est déjà son sixième opus. Celui-ci clôture une trilogie composée d'After Hours, sorti en 2020, et de Dawn FM, sorti en 2022. Hurry up Tomorrow nous emporte sur le sentier des ballades sentimentales douloureuses, teintées des vibes électro nostalgiques des eighties.

Mais dans la dernière manche de son triptyque, c'est une nouvelle voie que le Canadien a choisi de creuser, qu'il avait déjà débroussaillée à travers la série The Idol, diffusée sur HBO en 2023: celle du septième art. Si The Idol a reçu un accueil mitigé de la part des critiques, Abel Tesfay (le vrai nom du Weeknd) n'en a pas été découragé pour autant.

Pour commencer, il a confirmé son attrait pour les projets mêlant cinématographie et trame ténébreuse, notamment avec São Paulo, le clip troublant mettant en scène une Anitta un ventre «vivant» de femme enceinte.

Le clip São Paulo Vidéo: youtube

Et ce mardi 4 février, The Weeknd a dévoilé les premières images d'un long-métrage. Celui-ci fonctionne comme une véritable extension de son album, puisque tous deux portent le même nom. The Weeknd fusionne ainsi musique et cinéma en une seule pépite artistique, en endossant lui-même le rôle principal d'un thriller psychologique.

Au coeur du scénario, Abel se glisse dans la peau d'un musicien insomniaque qui finit par perdre ses repères après avoir fait la rencontre d'une mystérieuse inconnue. Celle-ci est campée par l'actrice très en vue pour son rôle dans la série Mercredi, Jenna Ortega. The Weeknd se paie également la présence d'un autre acteur charismatique, Barry Keoghan. Selon les mots du magazine L'Officiel, le film se veut être une expérience tortueuse et immersive, «oscillant entre rêve et cauchemar».

Hurry Up Tomorrow, official trailer Vidéo: youtube

Décidément, Abel n'en a pas fini d'explorer le registre des artistes torturés qui finissent par partir en live. Son album, d'ailleurs, est un véritable miroir cathartique qui lui permet d'évaluer le chemin parcouru.

Entre Jenna et Abel, ce sera intense. image: instagram

«Le film et son sixième album studio, sorti le 31 janvier, sont intrinsèquement liés, la bande originale s’intégrant directement à la narration.» Propos du média L'Officiel.

Pour concrétiser son univers, The Weeknd a convoqué le cinéaste Trey Edward Shults à la réalisation (Waves et It Comes At Night), ainsi que Reza Fahim (The Idol).

L'interprète de Enjoy the Show aura donc une double casquette, devant et derrière la caméra. Des extraits du film continueront d'être dévoilés, jusqu'à la date officielle de sortie au pays de l'Oncle Trump, soit le 16 mai 2025.

The Weeknd compte en outre surfer sur son année 2024 record - il est devenu le premier artiste de l’histoire à avoir 27 chansons avec plus d’un milliard de streams chacune sur Spotify - en partant en tournée. Le «After Hours Til Dawn Tour» pourra compter sur la présence du rappeur d’Atlanta Playboi Carti, qui pose sur le titre Timeless, et celle de Mike Dean.