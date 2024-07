Les mascottes d'Europa-Park vont jouer dans un film

Le parc d'attractions, plus connu pour ses montagnes russes que pour ses studios de cinéma, va sortir un film d'animation produit par Warner Bros, rien que ça.

L'été prochain, Europa-Park fêtera ses 50 ans. Pour marquer cet anniversaire, le parc d'attractions situé en Allemagne sort un film d'animation mettant en vedette les souris Edda et Ed, célèbres mascottes du parc. Le film de 90 minutes, en collaboration avec le Grand Prix d'Europe, est co-produit par Warner Bros et Michael Mack, l'un des directeurs exécutifs du parc. D'après le site, le long-métrage sera à l'affiche de tous les cinémas.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

C'est quoi l'histoire?

Comme le décrit le parc lui-même, le film sera «une aventure animée rapide et réconfortante.» Il raconte l'histoire de la souris Edda, la fille du forain Erwin, qui rêve de devenir pilote de course automobile. Juste à temps pour la 50e course du Grand Prix d'Europe, elle saisit l'occasion de rencontrer son idole et pilote automobile Ed et par la même occasion de sauver l'entreprise en difficulté de son père.

La réaction des fans

Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. Certains sont enthousiastes comme cette mère de famille qui raconte que sa fille dort, dîne et respire avec sa peluche Edda. D'autres rappellent que le film est loin de rivaliser avec les films d'animation du même genre:

«Un tel film ne peut pas fonctionner à l'étranger» Un internaute sur Instagram.

En effet, ce long-métrage touche principalement les fans d'Europa-Park. Pour les accros de courses automobiles, un autre film risque de lui faire de l'ombre, c'est F1, celui dans lequel joue Brad Pitt et qui sortira à peu près au même moment, en juin 2025.

