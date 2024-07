Brad Pitt appuie sur le champignon et joue les fous du volant devant la caméra de Joseph Kosinski. Image: Youtube

Brad Pitt va encore incarner un personnage has-been

La F1 a le vent en poupe et même Brad Pitt enfile les gants et le casque pour incarner un pilote dans le film F1. La première bande-annonce est décoiffante.

Brad Pitt incarnera Sonny Hayes, un pilote de F1, dépassé, vieux, qui décide de faire son retour dans les paddocks de F1. Comme un clin d'oeil à Babylon, et son rôle d'acteur has-been qui tente de (re)conquérir un milieu du cinéma qui l'abandonne.

Cette fois-ci, c'est dans un cockpit de voiture de course que l'Américain va exorciser le temps qui passe et donner des coups volant pour exister. Il sera épaulé dans cette baston de monoplaces par Damson Idris, jouant le rôle de Joshua Pearce, son coéquipier débutant chez APXGP, une écurie fictive sur la grille.

Pour narrer ce film intitulé sobrement F1, on retrouve Joseph Kosinski derrière la caméra, lui, l'autre habitué des cockpits et de la vitesse, après avoir mis en boîte le film Top Gun: Maverick.

«C'est une plongée intense et réaliste dans le monde de la F1, avec une attention minutieuse aux détails et une authenticité rare» Jerry Bruckheimer, célèbre producteur derrière le film.

Les premières images de cette bande-annonce ultra-immersive, sur le morceau We Will Rock You de Queen, expose un film qui s'appliquera à coller au plus près de la réalité de la F1.

Car le tournage a valu une belle somme d'argent à la production - on parle de 300 millions injectés. Puisque capter l'ambiance et l'euphorie d'une course automobile sur les différents circuits du monde (Silverstone, Hungaroring, Spa Francorchamps, le circuit de Zandvoort, le circuit de Las Vegas, le circuit Yas Marina à Abu Dhabi, le circuit de Suzuka au Japon ou encore au Mexique) laisse derrière une ardoise salée aux financiers.

Vidéo: watson

Mais l'expérience cinématographique pourrait scotcher les initiés et non-initiés. Kosinski explique que le travail a été méticuleux «pour capturer l'essence de ce sport». Cette authenticité a été possible grâce à la collaboration de Lewis Hamilton. Le célèbre pilote Mercedes coproduit ce film.

Derrière cette grande entreprise, c'est Apple qui produit ce métrage et la Warner Bros le distribuera. La firme de Cuppertino a, semble-t-il, flairé le filon, voyant la cote de popularité grandissante du sport auprès du public américain. Netflix n'est pas étranger à cette nouvelle hype. La sortie de F1, prévue pour l'été 2025, est l'une des grandes curiosités à venir du 7e art. (svp)