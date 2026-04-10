La romancière Freida McFadden, photographiée chez elle, près de Boston, en juin 2024. Image: ©KIERAN KESNER

L'autrice de «La Femme de ménage» dévoile enfin sa véritable identité

Ses thrillers se sont vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde, mais l'identité de celle qui se cache derrière le pseudonyme de «Freida McFadden» est longtemps restée un mystère. Après des années de spéculations, la romancière sort enfin de l'ombre.

Janna Halbroth / t-online

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Qui est vraiment Freida McFadden? Dans le milieu de l'édition, la question revenait sans cesse. Pour protéger son anonymat, l'autrice du best-seller mondial La Femme de ménage ne faisait que de rares apparitions publiques, toujours affublée d'une perruque et de lunettes imposantes. Un stratagème qui n'a fait qu'alimenter les théories les plus folles sur son compte.

Le mystère a finalement été levé par l'intéressée elle-même. Dans un entretien accordé au quotidien américain USA Today, elle a révélé son nom civil: Sara Cohen. A 45 ans, cette native de New York mène une carrière de neurologue dans un hôpital de Boston. Elle est spécialisée dans le traitement des troubles cérébraux.

Le vrai nom de Freida McFadden est Sara Cohen. Image: www.imago-images.de

Médecin le jour, reine du thriller la nuit

Pendant des années, Sara Cohen a mené une double vie digne de ses propres romans. Elle soignait ses patients en journée avant de se transformer, une fois rentrée chez elle, en une machine à écrire des thrillers psychologiques à succès. Le choix de ce pseudonyme était une décision purement pragmatique:

«Mon objectif était de garder le secret jusqu'à ce que je sois prête à quitter mon poste de médecin, afin que mes collègues ne soient pas au courant et que cela n'affecte pas mon travail.»

Si elle a quitté son emploi à plein temps fin 2023, elle n'a pas totalement raccroché la blouse, puisqu'elle assure encore une ou deux gardes par mois. Mais le secret commençait de toute façon à s'effriter. «Mes collègues ont fini par découvrir le pot aux roses», confie-t-elle, précisant qu'ils ont été «vraiment bienveillants» en gardant le silence. Beaucoup étaient d'ailleurs des fans de ses livres sans se douter une seconde que l'autrice travaillait à leurs côtés. Aujourd'hui, elle n'hésite plus à leur apporter ses derniers ouvrages à l'hôpital.

«Je suis une personne réelle»

Quant à ses apparitions déguisées, Sara Cohen invoque des raisons aussi pratiques qu'amusantes: en plus d'une légère myopie, elle avoue avec humour ne «pas savoir comment se coiffer». Concernant les rumeurs persistantes sur son identité, elle s'amuse de la créativité des internautes:

«J'ai entendu dire que certains pensaient que j'étais en fait trois enfants cachés sous un trench-coat»

Avant de conclure: «Je suis une personne réelle, j'ai une véritable identité et je n'ai rien à cacher».

Le succès de ses romans ne semble pas près de s'arrêter. Fin 2025, son œuvre a franchi une nouvelle étape avec l'adaptation cinématographique de La Femme de ménage, portée à l'écran par les actrices Sydney Sweeney et Amanda Seyfried.