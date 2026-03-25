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Kirsten Dunst et Sydney Sweeney dans La femme de ménage 2

Un actrice de renom rejoint Sydney Sweeney dans la suite de La femme de ménage
Kirsten Dunst rejoint Sydney Sweeney dans Les secrets de la femme de ménage.Image: watson

Cette superstar va rejoindre le casting de «La femme de ménage»

La suite de l'adaptation cinématographique de La femme de ménage se prépare avec l’arrivée d’une nouvelle actrice aux côtés de Sydney Sweeney.
25.03.2026, 15:0025.03.2026, 15:00
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Des librairies aux salles de cinéma, le succès de la saga La femme de ménage, de Freida McFadden, n’en finit pas.

Avec ses 12 millions d’exemplaires vendus dans le monde, le best-seller a vu son adaptation exploser le box-office, récoltant près de 400 millions de dollars à l’échelle mondiale pour un budget de seulement 35 millions. Sorti le 19 décembre dernier, le film n’aura pas tardé à voir l’annonce d’une suite. Celle-ci, dévoilée en janvier, se précise désormais un peu plus.

Voilà ce qu'on en a pensé:

«La Femme de ménage» avec Sydney Sweeney est un vrai plaisir coupable

Les secrets de la femme de ménage, soit le second tome de la saga, revient avec la même équipe, toujours réalisé par Paul Feig avec le retour de Sydney Sweeney et de Michele Morrone, dans le rôle discret de Enzo, le jardinier, qu'il tenait déjà dans le premier film. Cette suite n'innove pas grand-chose puisqu'elle elle reprend la même formule que l'histoire précédente, à savoir que le personnage Millie a retrouvé du travail chez les Garrick, un couple aisé propriétaire d’un grand appartement à Manhattan. Et évidemment, ce couple dissimule en réalité de sombres secrets que Millie va tenter de découvrir à ses risques et périls.

Selon le magazine Deadline, le film devrait sortir à l'horizon 2027. Le réalisateur Paul Feig avait été interrogé à ce sujet lors de la 98e cérémonie des Oscars le 16 mars dernier.

«Le scénario est prêt, je suis en train de le réécrire en ce moment. Sydney et Michele sont de retour et le tournage débutera à l’automne »
Paul Feig

Un premier nom au casting

L’actrice Kirsten Dunst est la première à avoir signé pour cette suite, dans le rôle de Wendy Garrick, nouveau personnage principal de l’intrigue.

Actrice depuis son enfance, elle s’est fait connaître dans Entretien avec un vampire (1994) et Jumanji (1995). Adulte, sa carrière hollywoodienne s’est ensuite imposée au début des années 2000, notamment grâce à son rôle dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Ayant ensuite choisi de s’orienter vers le cinéma d’auteur, elle a collaboré avec de grands noms, tels que Lars von Trier, Sofia Coppola ou encore Jane Campion, ce qui lui a d’ailleurs valu une nomination aux Oscars.

L'annonce officielle:

Kirsten Dunst, éloignée des franchises hollywoodiennes depuis plusieurs années, avait confié avec humour en 2025 vouloir participer à la suite de Minecraft pour faire plaisir à ses enfants et «gagner un max de fric», plutôt que d’en perdre en jouant dans des films peu rentables. Ironie du sort : l’actrice rejoint officiellement le casting de Minecraft 2, dont la sortie est déjà prévue pour l’été 2027. Son rôle dans la suite de La Femme de ménage pourrait bien relever de la même logique.

Un musée virtuel dédié aux femmes du jeu vidéo lancé dans Minecraft

L'actrice continue néanmoins d'alterner cinéma d’auteur et grosses productions, puisqu'elle sera à l'affiche de The Entertainment System Is Down, le nouveau film de Ruben Östlund, récompensée deux fois d'une Palme d'Or.

Vous allez manger du Freida McFadden

Quant à l’autrice Freida McFadden, forte de pas moins de 26 romans, elle voit désormais les studios lui dérouler le tapis rouge. Amazon MGM planche sur l’adaptation en série de son livre Dear Debbie et produira également un long métrage tiré de La Locataire, tout juste paru en librairie. De leur côté, les studios Apple ont acquis les droits du roman La Prof, édité en avril dernier. On n’a donc pas fini d’en entendre parler.

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