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«Dégoûtant!»: Cette astuce de Brooklyn Beckham révulse la Toile

Abonné aux bad buzz culinaires, Brooklyn Beckham s'est à nouveau attiré les foudres des internautes. En cause: un ingrédient utilisé pour cuire ses pâtes à la tomate.

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Décidément, 2026 sera l'année de Brooklyn Beckham. En tout cas, l'année de ses bad buzz. En plus du quintal de conflits avec sa famille, qui ont fait les choux gras de la presse people, l'aîné des rejetons Beckham se fait régulièrement lyncher sur la Toile en raison de ses recettes improbables.

Car oui, si vous ne le saviez pas encore, Brooklyn Peltz Beckham - de son nom complet depuis son mariage avec la riche héritière Nicola Peltz - est un chef cuisinier. Ou plutôt, le plus agité des nepobabies s'est un jour autoproclamé comme tel, après des débuts de carrière peu fructueux comme barista, footballeur, mannequin, photographe, puis pilote automobile.

Sa dernière lubie en date, qui semble durer bien plus que de raison, est l'art de faire la popote. Le jeune homme de 27 ans se fend régulièrement de tutos vidéo, qu'il partage sur ses réseaux. Et visiblement, Brooklyn est à la cuisine ce que Nicolò Ferrari des Anges est à l'immobilier.

Le pauvre hère s'est par exemple pris une volée de bois vert pour sa sauce bolognaise au bouchon de liège, et s'est également fait moquer pour ses plaques de chocolat de Dubaï, qui ressemblaient davantage à des briques enduites à la chaux.

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Les pâtes de la discorde

Récemment, c'est un tuto culinaire tout simple qui lui a valu une nouvelle vague de critiques. Dans la vidéo, le trublion de la famille Beckham, visiblement sur son yacht, annonce vouloir concocter des pâtes à la tomate. C'est alors qu'on le voit, pieds immergés, puiser de l'eau de mer avec une grande casserole, l'air confiant.

La vidéo en question: Vidéo: extern / rest

Ce simple geste a fait s'étrangler une bonne partie des fins gourmets 2.0. «Dégoûtant!», a commenté l'un d'eux. «C'est de la provoc?», se questionne un deuxième, alors que d'autres remettent en question le respect des normes hygiéniques du cuistot en herbe:

«L'eau de mer n'est-elle pas sale?» tiktok

«De l'eau de pâtes avec un petit goût de carburant de bateau brûlé, s'il vous plaît, monsieur» tiktok

«Mon pote, tu viens de faire cuire des pâtes dans l'eau en aval du générateur diesel du yacht 😆» tiktok

«Les gaz d'échappement des bateaux seraient-ils l'ingrédient secret? 💀» tiktok

«Oh mon Dieu, des gens urinent dans cette mer!» tiktok

«Ce plat est suffisant pour faire renvoyer quelqu'un des établissements de restauration» tiktok

«L'eau de mer là où j'habite me donnerait la diarrhée à coup sûr, alors ça ne me plaît pas du tout 😳» tiktok

«Bonjour, petite question. Je n'ai pas la mer dans mon jardin. L'eau du robinet conviendra-t-elle?» tiktok

«Détendez-vous… c’est ce qu’il comptait servir à ses parents lors de leur dîner de réconciliation» tiktok

D'autres viewers peu impressionnés ont critiqué la simplicité du plat. «La prochaine fois, pourquoi pas la recette d'un verre d'eau avec des glaçons», ironise un détracteur. Evidemment, de nombreuses comparaisons avec son illustre daron, David Beckham, n'ont pas manqué de fleurir.

Heureusement, le vidéaste peut compter sur une base fidèle, qui le défend ardemment en commentaires:

«C'est une astuce très connue… Je la pratique dès que je suis près de la plage et qu'on cuisine, depuis que je l'ai apprise en Grèce il y a une quarantaine d'années! On fait bouillir l'eau, pas besoin de la saler, et les pâtes sont délicieuses! 😎» tiktok

Un petit coup d'oeil sur la Toile nous apprend que la pratique existe effectivement, mais qu'on trouve de l'eau de mer conditionnée en bouteille, spécialement conçue pour la consommation et la cuisine. De quoi éviter la pollution, les toxines... et de fâcheuses conséquences pour la santé.

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Va savoir si, la prochaine fois, Brooklyn nous servira un guide de risotto avec l'eau du pédiluve de sa piscine. En tout cas, le mystère demeure; le créateur de contenu ne fait-il que troller ses fans, en ajoutant toujours un petit élément qui fera jaser? Si c'est le cas, il tient la bonne recette: entre conflits ultra-médiatisés avec sa famille et menus foireux, le jeune homme sait comment capter l'attention du public - et faire exploser le nombre de vues.

(jod)