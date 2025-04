Monsieur Korda a un problème: il aime piloter des avions, mais il est nul. universal pictures

On n'a jamais vu autant de stars dans un film de Wes Anderson

La bande-annonce de The Phoenician Scheme a été dévoilée ce lundi 7 avril. On y découvre un casting grandiose et XXL.

Les couleurs délavées et saturées, le cadrage, la typo: on reconnaît tout de suite un film du célèbre réalisateur texan. Le dernier, dont la bande-annonce est sortie ce lundi 7 avril, ne déroge pas à la règle. C'est un Wes Anderson pur jus.

Pas facile de comprendre de quoi parle The Phoenician Scheme (Le projet phénicien) juste en regardant la bande-annonce.

Ce qui saute aux yeux, c'est la brochette de stars: Tom Hanks, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, Benedict Cumberbatch, Bill Murray, mais surtout, Benicio del Toro, la star du film. Il incarne Anatole «Zsa-zsa» Korda, un homme d'affaires, le plus riche d'Europe, connu pour faire des accidents d'avion. Conscient que la mort le poursuit dangereusement, il décide de léguer la totalité de sa fortune à sa fille, une nonne, jouée par Mia Threapleton (la fille de Kate Winslet). Sauf que Zsa-zsa a neuf autres enfants, tous des garçons.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

En plus de cette affaire de gros sous, l'homme d'affaires entreprend le projet de construction «le plus important de son existence». Le machin s'appelle «Infrasctructures phéniciennes terrestres et maritimes de Korda» et il va mettre pas mal de monde en désaccord. La flopée de stars, justement.

Pour info, les Phéniciens sont un peuple antique originaire des cités de Phénicie, région qui correspond approximativement au Liban actuel (merci Wikipedia).

Pour ce long métrage, le réalisateur a également impliqué pour la première fois Michael Cera, Charlotte Gainsbourg, Ethan Hawke (après que sa fille, Maya Hawk, a joué dans Asteroid City) et Riz Ahmed.

Tom Hanks et Bryan Cranston. universal pictures

Les sites spécialisés craignent que The Phoenician Scheme tombe dans le même écueil que Asteroid City et The French Dispatch. Premiere parle d'une bande-annonce qui fait craindre «un film chorale possiblement foutraque». Mais, selon le site, Wes Anderson a assuré que le film serait centré sur le personnage de Benicio del Toro et qu’il serait omniprésent à l’écran, un point rassurant pour Premiere. On peut donc s'attendre à une narration plus linéaire, ajoute Ecran Large.

Le douzième film de Wes Anderson pourrait bien être présenté au Festival de Cannes en mai. On en aura le cœur net ce jeudi 10 avril, lors de l'annonce de la sélection officielle.

The Phoenician Scheme sortira en Suisse romande le 28 mai 2025.

