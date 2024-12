Image: www.imago-images.de

13 Fun Facts pour marquer les 35 ans de «Wallace et Gromit»

Wallace et Gromit, ce duo maître-chien en pâte à modeler, ont fêté leurs 35 ans. Le sixième film qui leur est consacré sera diffusé ce 25 décembre 2024. Pour célébrer ce film d'animation culte récompensé de trois Oscars, voici 13 anecdotes rigolotes.

Le 4 novembre 1989, A Grand Day Out, le tout premier court-métrage de Wallace et Gromit, était projeté pour la première fois. 35 ans plus tard, le sixième film sur le duo, La vengeance du manchot voleur (en version originale: Vengeance Most Fowl), sera diffusé le 25 décembre 2024 en Grande-Bretagne sur BBC One et BBC iPlayer. Il sera disponible à l'international sur Netflix à partir du 3 janvier 2025.

Une bonne raison de vous dévoiler quelques faits amusants sur ces deux amis inséparables.

Wallace et Gromit était à l'origine un projet de fin d'études universitaires

Nick Park, Peter Lord et David Sproxton – ici lors d'un événement caritatif en 2000. Image: imago

Le premier film de Wallace et Gromit a vu le jour lorsque Nick Park a réalisé sa licence à la National Film and Television School de Beaconsfield, en Angleterre. Pour son projet de fin d'études, Park a décidé d'animer en pâte à modeler quelques personnages qu'il avait créés et pour lesquels il avait écrit des histoires courtes.

Lorsque Peter Lord et David Sproxton - les fondateurs du studio de cinéma Aardman Animations - ont donné une conférence à l'université, Park a profité de l'occasion pour leur montrer son projet de fin d'études - ou du moins la partie qu'il avait terminée. Il lui avait fallu un an et demi pour écrire un court paragraphe du scénario.

Peter Lord et David Sproxton ont tout de suite compris que le projet de Nick était trop ambitieux pour le temps dont il disposait. Ils lui ont proposé de travailler chez Aardman en échange de temps de studio et de ressources supplémentaires pour terminer son projet.

Avant Wallace et Gromit, il y avait Tina Turner et Peter Gabriel en pâte à modeler

Chez Aardman, Nick Park a d'abord travaillé sur des publicités et des clips musicaux - entre autres pour Tina Turner et Peter Gabriel. Ainsi, les célèbres séquences animées du clip Sledgehammer (1986) de Peter Gabriel sont l'œuvre du futur créateur de Wallace et Gromit.

gif: youtube

Oui, même les poulets qui dansent sont de lui.

gif: youtube

Et les figurines en pâte à modeler de Tina Turner et Barry White du clip In Your Wildest Dreams (1996) également.

Gromit a failli être un chat

Dans le concept original, Wallace avait une moustache et portait une casquette plate, et Gromit était ... un chat. Et un chat qui parle, en plus. Mais Nick Park s'est vite rendu compte que les chiens étaient plus faciles à modéliser que les chats, alors il a modifié l'espèce de Gromit par rapport à ses dessins initiaux.

Une première esquisse de Nick Park: Wallace avec une moustache et un chapeau, Gromit déjà en chien, mais avec une bouche et une langue. Image: wallaceandgromit.com

Il a également joué un rôle décisif en rendant Gromit muet et en le privant de sa bouche, ce qui a également contribué au processus de modélisation. En même temps, il a créé le look emblématique de Gromit, désormais célèbre dans le monde entier.

La bouche trop large des personnages en pâte à modeler Aardman est une conséquence directe de l'amour de Wallace pour le fromage

Maintenant, tout le monde dit: CHEEEEEEESE! Image: www.imago-images.de

Nick Park a déclaré dans une interview au Guardian: «Lorsque Peter Sallis, qui prête sa voix à Wallace, a dit pour la première fois “No cheeeese, Gromit?”, j'ai réalisé à quel point je devais rendre la bouche de Wallace large et “dentée”».

Wallace et Gromit ont été une bénédiction pour le marché du fromage

Après que Wallace eut explicitement désigné le Wensleydale comme son fromage préféré dans le film A Close Shave, les ventes de ce fromage britannique ont grimpé en flèche.

«Lovely cheese, Gromit!» Image: wensleydale.co.uk

La même chose s'est produite avec Stinking Bishop en 2005, lors de la sortie de The Curse of the Were-Rabbit. Les marchands de fromage ont déclaré que leurs commandes avaient augmenté jusqu'à 500%.

Dans A Grand Day Out, Wallace et Gromit s'envolent vers la lune... parce qu'elle est faite de fromage! Mais pourquoi?

Plutôt inconnu en tant que concept dans les pays germanophones, le mythe selon lequel la lune serait «un fromage géant» est largement répandu dans de nombreuses cultures du monde et a également trouvé sa place dans le folklore enfantin et la culture populaire moderne. L'affirmation est utilisée dans un proverbe et est une métaphore de la crédulité.

Le proverbe est lui-même dérivé de la fable sur l'idiot du village qui voit le reflet de la lune dans l'eau et le prend pour une meule de fromage ronde. On retrouve des motifs similaires dans les récits populaires des Balkans ou de Turquie depuis le début du Moyen Âge.

«Le loup et le renard» – un conte de La Fontaine. Image: wikicommons

Le conte du renard rusé qui trompe le loup a été écrit pour la première fois au Moyen Âge dans une parabole rabbinique du rabbin français Rachi. «The Moon is made of [green] cheese» est devenu un proverbe courant en Angleterre au XVIe siècle et est depuis resté dans le langage courant comme métaphore de la crédulité. Ainsi, lorsque le fromage vient à manquer à la maison, Wallace s'envole vers la lune.

Les animaux du zoo d'Aardman avaient initialement le vent en poupe

«Creature Comforts» – un coup de génie. Image: youtube

Le premier court-métrage de Wallace et Gromit a été présenté pour la première fois le 4 novembre 1989 à l'Arnolfini Gallery de Bristol. Personne ne se doutait alors que ces personnages allaient devenir les plus grandes stars d'Aardman. «Creature Comforts», également réalisé par Nick Park et sorti à peu près à la même époque, a connu un succès similaire. Dans ce mockumentary sur les animaux de zoo, la bande sonore de véritables interviews menées avec des résidents de maisons de repos ne se doutant de rien était synchronisée avec les lèvres de personnages en pâte à modeler censés commenter leur vie au zoo.

Creature Comforts a donné lieu à une série de publicités télévisées pour la compagnie d'électricité britannique et, en 2003, à deux séries télévisées réalisées par Richard Goleszowski (qui a ensuite dirigé Shaun le mouton). Tant A Grand Day Out que Creature Comforts ont stupéfié le public en obtenant chacun une nomination aux Academy Awards de 1990.

Au final, Creature Comforts a remporté l'Oscar dans la catégorie des courts métrages d'animation, mais c'est Wallace et Gromit qui avait conquis le cœur du public. Il n'a donc pas fallu longtemps pour que le court-métrage suivant soit mis en production.

Dans le prochain film, on retrouvera un vieil ennemi

Il est vraiment flippant: Feathers McGraw. Image: youtube

Le deuxième film de Wallace et Gromit, The Wrong Trousers, a été diffusé pour la première fois à Noël 1993 et a remporté par la suite plus de 40 prix cinématographiques. Le public y découvrait pour la première fois Feathers McGraw, un pingouin en fuite qui logeait chez Wallace en tant qu'invité, mais qui était en réalité un criminel rusé qui se faisait passer pour un poulet en portant un gant en caoutchouc rouge sur la tête. Le plus effrayant des antagonistes de Wallace et Gromit devrait revenir dans Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl.

Nick Park n'a jamais eu de chien

Attention! Derrière toi! Image: imago

«Gromit est le chien que je n'ai jamais eu» Nick Park

Avec les Américains, c'était difficile

Alors que Nick Park travaillait exclusivement pour Aardman depuis 1985, le studio américain DreamWorks est devenu coproducteur du premier long métrage d'animation Chicken Run à la fin des années 1990. Le grand succès de ce film au box-office a incité DreamWorks à coproduire le premier long-métrage de Wallace et Gromit, The Curse of the Were-Rabbit, avec Aardman.

Coucou! Image: imago

Ce film a également été un succès pour DreamWorks. Mais pendant la production, le studio californien et les animateurs de Bristol se seraient souvent affrontés. Selon Nick Park, DreamWorks essayait d'obtenir un contrôle créatif accru afin de rendre l'humour plus compatible avec le public américain, tandis que lui voulait simplement rendre justice à ses personnages. La situation s'est encore compliquée du fait que DreamWorks n'avait apparemment pas l'habitude de travailler avec des personnages dont elle ne possédait pas les droits. Nick Park a décrit le tournage comme «pas vraiment une tâche facile».

La tragédie

Il ne reste plus qu'à ... Image: imago

Au petit matin du 10 octobre 2005, un incendie se déclare dans l'un des entrepôts d'Aardman, détruisant des centaines de modèles de figurines, d'accessoires et de décors - ainsi qu'une exposition complète de Wallace et Gromit qui venait de rentrer du Japon. Heureusement, personne n'a été blessé. Il est également important de noter que l'ensemble du matériel cinématographique a été stocké en toute sécurité dans un autre lieu.

Un sixième film pour la première fois disponible sur Netflix

Au total, cinq courts et longs métrages sont sortis jusqu'à présent. Le dernier en date, Vengeance Most Fowl, sera présenté en avant-première en décembre et sera disponible le 3 janvier sur Netflix.



Bienvenue dans le monde de Gromit!

Vous vous souvenez de A Close Shave? La brebis égarée adoptée par Wallace? Après avoir testé avec succès sur lui son appareil Knit-O-Matic, Wallace décide: «We'll call him Shaun» - un jeu de mots sur «shorn» (= tondu).

Et c'est ainsi qu'a été créé un personnage de film qui, plus tard, allait presque dépasser ses créateurs. Sous la direction du réalisateur d'Aardman Richard Goleszowski, Shaun le mouton est devenu un personnage à part entière.

Shaun compte six saisons et un total de 170 épisodes à son actif, ainsi que deux longs métrages - The Shaun the Sheep Movie (2015) et Farmageddon (2019) - et deux émissions spéciales Noël. De plus, le petit agneau du troupeau de Shaun a sa propre série télévisée, Timmy Time, destinée aux enfants d'âge préscolaire.

Do you know what time it is? It's Timmy Time! Image: BBC

Les poules évadées de Chicken Run et les hommes de l'âge de pierre de Early Man font également partie de cet univers étendu de Wallace et Gromit. Bien entendu, tous les films cachent des références subtiles ou non, qui renvoient à d'autres films.

Image: Aardman

Dans le générique de fin de Chicken Run: Dawn of the Nugget» (2023), par exemple, on aperçoit ... Feathers McGraw.



Alors, réjouissons-nous tous de ce nouveau film! Car, soyons honnêtes, 35 ans après leurs débuts, on a tous plus que jamais besoin de Wallace et Gromit. Nous méritons bien un peu de douceur dans ce monde.