«Rebel Moon» est désormais plus long et plus gore

Rebel Moon tel que l'a voulu son réalisateur Zack Snyder est désormais disponible sur Netflix. Que vaut cette version plus «sombre» et plus «profonde»?

Sorti en deux parties entre décembre 2023 et avril 2024 dans une version tout publique, voici que débarque désormais sur Netflix la version longue de Rebel Moon. Cette ambitieuse fresque de science-fiction au budget conséquent de 166 millions de dollars n'avait pas vraiment convaincu, au vu de ses notes décevantes et de son accueil mitigé.

Son réalisateur Zack Snyder l'avait promis, il y aurait bien une version définitive de son film, loin de la version adaptée au plus de 13 ans, sortie quelques mois plus tôt. Ce n'est donc pas quelques scènes supplémentaires comme on pourrait le croire, mais près de 70 minutes en plus pour le premier film et 50 autres pour le second. Soit l'équivalent d'un film entier en plus ou l'équivalent d'une saison entière d'une série vu que le visionnage de l'œuvre dans son intégralité vous prendra pas moins de 6 heures et 17 minutes.

Un quintal de scènes supplémentaires, mais également beaucoup plus de sang et de membre découpés, des «f*ck» venus apporter un peu de poésie aux dialogues ainsi que du cul et des nichons filmés au ralenti avec une nouvelle colorimétrie grisâtre pour «sublimer» cette fresque épique des Sept samouraïs version Star Wars, désormais pour un public adulte et averti. Car comme dans le film d'Akira Kuroswa, Rebel Moon suit la tentative de survie d’un village agricole sur une lune isolée face à la tyrannie d'un régime autoritaire, obligeant son héroïne à partir à la recherche de guerriers valeureux sur d'autres planètes pour défendre le village.

Comme en témoigne le succès de Deadpool & Wolverine, le film de superhéros irrévérencieux et sanglant qui cartonne actuellement, il y a bien une demande pour plus de films «de genre» destinés aux adultes. C'est sans doute ce qui a convaincu Netflix de laisser à son réalisateur la possibilité de sortir une version définitive. C'est à se demander pourquoi la plateforme au N rouge a d'abord voulu sortir une version édulcorée tant cette version la dépasse désormais sur tous les points.

Le film a même le droit à une affiche «arty». netflix

En lançant Le Calice de sang (ce n'est pas la version québécoise, mais bien le nouveau titre du Chapitre 1), on pourrait presque croire voir un autre film. Le prologue y est beaucoup plus développé. Ce qui était autrefois résumé par la voix off d'Anthony Hopkins est désormais une longue séquence d'introduction montrant les méchants envahissant une planète. Au menu de ce prologue, on peut donc découvrir la vraie nature de ces nazis de l'espace, marquant au fer rouge des femmes dénudées ou arrachant les dents de leurs ennemis vaincus pour les ajouter à un tableau de chasse.

Une intro fort sympathique qui pose bien les enjeux du monde créé par Zack Snyder et qui nous rappelle que le cinéaste est plutôt doué pour introduire ses films, comme en témoigne L’Armée des morts (2004), Watchmen (2009) ou encore Man of Steel (2013).

C'est mieux, mais c'est pas «ouf» non plus

Comme disait ma grand-mère, ajouter de la crème a du caca n'en fait pas pour autant de la mousse au chocolat. Oui, Rebel Moon est désormais bien plus mature et complet, avec des personnages approfondis et une violence légitime pour affirmer le propos autour de la tyrannie et de la soumission des opprimés.

Là par exemple, il va y avoir beaucoup de sang. Image: Netflix

Cependant, le film souffre toujours autant d'une direction artistique peu inspirée et souvent ringarde, qui semble tout droit venir d'une bande dessinée des années 1980. Zack Snyder est visiblement un adolescent coincé dans le corps d'un adulte. Il semblerait qu'il a puisé dans tout un pan de science-fiction pour en faire une salade de références évidentes et sans subtilité dont chaque ingrédient est reconnaissable entre mille.

Cette version director’s cut permet donc de rectifier de nombreux défauts, mais ne parvient pas pour autant à faire de Rebel Moon une grande œuvre de science-fiction qui pourrait rivaliser avec Dune. Sans doute que Le Calice de sang et La Malédiction du pardon auraient gagné à sortir sous la forme d'une minisérie pour être un peu plus digestes et gagner notre tolérance. Néanmoins, avoir du space opera généreux dans son outrance reste un spectacle bien trop rare pour ne pas être relevé et cette nouvelle version a au moins le mérite de sauver l'honneur d'une œuvre qu'on avait mise à la poubelle quelques mois plus tôt.

Rebel Moon Director's Cut partie 1 et 2 sont disponibles sur Netflix depuis le 2 août 2024