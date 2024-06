Austin Butler et Jodie Comer sont excellents dans The Bikeriders. Image: Focus Features

Pourquoi la veste en cuir est le symbole de la rébellion

C'est une pièce qui revient souvent et incarne la rébellion. D'où vient cette symbolique? Le film The Bikeriders fait revivre le mythe de la veste en cuir et son histoire.

Jeff Nichols et son film The Bikeriders ont remis au goût du jour la veste en cuir, portée par le club des Vandales (le vrai nom du club était les Outlaws de Chicago), dirigée par Johnny, incarné par Tom Hardy, à la posture presque arc-boutée, une bière le plus clair de son temps à la main, ou les fesses sur sa bécane.

Johnny était une représentation de l'âge d'or. Le film retrace l'histoire d'un groupe de motards, dans les années 60, qui fonde un club de balade.

Il est accompagné de Benny, campé par Austin Butler, qu'on ne voit jamais sans sa veste en cuir barrée de l'emblème des Vandales dans le dos. On le verra même se battre lorsqu'un club rival tente de lui enlever sa veste cuir. Pour Benny, son blouson est son ADN.

Cette pièce est représentative d'une culture rebelle, d'un habit qui s'est rapidement accolé à la culture des motards. La légende dit que cette pièce, créée par les frères Irving et Jack Schott dans les années 20, s'est retrouvée dans une boutique Harley Davidson de Long Island.

Symbole d'anti-autorité?

Des sous-sols new-yorkais à la scène pétaradante des cylindrées sur deux roues, la veste en cuir s'est dessiné une réputation de vêtement de rebelle.

Or, avant, il était utilitaire, porté par des policiers pour se protéger des averses et de la tempête. Et dans la foulée de ses ventes chez Harley Davidson, l'US Air Force est venu frapper à la porte des frères Schott, pour commander un paquet de Perfecto pour ses pilotes.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’énorme surplus de vestes en cuir d’aviation a été fourni au marché de seconde main à des prix raisonnables, rappelait The Independent.

Une aubaine pour ces motards de s'en procurer et, surtout, de trouver une manière de singer les autorités. C'est en somme une réappropriation.

Le cinéma derrière le mythe

Au fil du temps, la veste devient un signe d'anticonformisme avec le cinéma, porté par une culture imprégnée de symbole et d'image. Le Perfecto était dorénavant la marque de l’anti-autoritarisme, la griffe d'une attitude sauvage et détournée de la convenance.

Marlon Brando, mythique dans L'Equipée sauvage. Image: Photofest

Cet élan est empoigné, appuyé par le cinéma, qui se l'est ensuite approprié avec un film tel que L'Equipée sauvage, avec Marlon Brando dans le rôle-titre - un film qui inspire par ailleurs Johnny dans The Bikeriders pour monter son club. Comme le souligne The Independent, l'impact a été immédiat en 1953, l'année de la sortie du film.

«Depuis que Marlon Brando est entré dans ce bar "The Wild One" (réd: L'Equipée sauvage), sa veste de motard Schott Perfecto et ses bottes d'ingénieur, la veste en cuir symbolise la rébellion. L'impact du film de Laszla Benedek sur la jeunesse, le cinéma a été incommensurable». The Independent

En 1955, c'est au tour de James Dean de se montrer inspiré par le flegme de Brando, en adoptant le look veste en cuir et d'incarner une jeunesse désenchantée des années 50 dans la lignée du succès La fureur de vivre.

Le mouvement prend de l'ampleur. C'est au tour d'Elvis Presley de se l'approprier, lui aussi inspiré par l'aura (dévorante) de Marlon Brando. C'est ensuite Peter Fonda qui s'est également approprié le Perfecto dans Easy Rider, en 1969, et ensuite Grease, en 1978, avec ces deux bandes ennemies (les T-Birds et les Pink Ladies).

De nos jours, la veste en cuir n'a plus vraiment le même impact, la même identité. Le style en cuir s'est démocratisé (dès les années 80), passant dans les ateliers des grands couturiers à une plus vaste frange de la société. Les standards évoluent et la symbolique du blouson en cuir a perdu de sa qualité de fripouille.

Le magazine Fortune avait pondu un sujet sur le changement de style, titrant son papier «Comment la veste en cuir est devenue le nouveau Power Blazer». La veste en cuir est désormais arborée par les femmes de pouvoir, analysait TF1.

Le Perfecto deviendra intemporel à force de se glisser dans les penderies. Mais The Bikeriders rappelle la touche subversive, d'émancipation que cette pièce incarnait. The Independent explique même qu'elle était interdite dans les écoles américaines, considérée comme un signe de criminalité.

Le film de Jeff Nichols est une piqûre de rappel bienvenue qui ravive un pan de l'histoire, nous rappelant que la veste en cuir était le symbole d'une culture underground.