David Arquette va ressusciter des morts dans Scream 7. instagram david arquette

Ce personnage central de Scream va revenir (même s'il est mort)

Il jouait le policier gentil mais pas fute-fute dans la saga. Le personnage de Dwight Riley, aka David Arquette, va revenir dans Scream 7.

Embroché par le méchant psychopathe au masque (Ghostface pour les intimes), Dwight Riley s'était bel et bien vidé de son sang dans Scream 5 (2022). Mais qu'importe la logique du scénario, pourvu qu'il y ait de l'hémoglobine, car l'acteur David Arquette va revenir dans Scream 7.

Selon le site spécialisé américain Deadline, l'acteur de 53 ans va reprendre son rôle de shérif-adjoint, celui qui apparaît pour la première fois dans Scream 1 en 1996. Il était également le frère de Tatum Riley (interprétée par Rose McGowan) morte coincée dans la chatière du garage.

Malgré sa maladresse, il deviendra un personnage central de la saga et se montrera terriblement attachant, notamment grâce à son histoire d'amour avec la journaliste Gale Weathers, incarnée par Courtney Cox, elle-même au casting du prochain film.

Courtney Cox et David Arquette dans Scream 2.

On ignore encore comment le réalisateur Kevin Williamson, co-créateur de la franchise, fera revenir ce personnage dans l'histoire. Comme le souligne Premiere, il s'agira probablement d'un flashback. A moins que Dewey ait guéri miraculeusement de ses viscères étripés en se faisant soigner au fin fond de la jungle amazonienne. Tout est possible grâce au pouvoir de Hollywood.

D'ailleurs, deux autres stars de la saga, pourtant mortes et enterrées, referont surface dans ce septième volet: Scott Foley et Matthew Lillard. Le premier était le tueur dans Scream 3 et le second était l'un des deux tueurs dans Scream 1. Quant à Neve Campbell qui jouait Sidney, personnage historique de la saga, elle a confirmé son retour l'an dernier déjà.

Le tournage de Scream 7 a commencé en janvier 2025. Le film devrait sortir le 26 février 2026.

Pour revivre la mort bien juteuse du shérif Dewey, c'est par ici:

