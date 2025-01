Cameron Diaz fait son come-back aux côtés de Jamie Foxx. Image: netflix

Le nouveau film avec Cameron Diaz est déchiré par la critique

Les critiques sur le film qui marque le come-back de l'actrice Cameron Diaz sont presque unanimes. Mais pas dans un sens très réjouissant.

Michelle Nuhn / watson.de

Cameron Diaz est sans doute l'une des actrices les plus connues d'Hollywood. Depuis les années 1990, l'Américaine tourne avec succès devant les caméras. Elle a connu sa grande percée avec son rôle dans Mary à tout prix (1998). Hormis son apparition dans Charlie et ses drôles de dames (2000), la star de cinéma est surtout connue pour des comédies.

Ces dernières années, elle s'est faite plus discrète: un coup d'œil à sa filmographie permet de dater la dernière production de cette grande star hollywoodienne à... 2014. Sa pause semble désormais finie: après plus d'une décennie, elle est de retour sur le devant de la scène. Mais à peine Cameron Diaz est-elle de retour que les critiques amères pleuvent.

Un flop malgré un casting de stars

Les fans ont dû attendre longtemps la sortie de Back in Action. Dans ce nouveau film d'espionnage figurent deux méga-stars qui fêtent leur retour dans le monde des acteurs. Dans cette production Netflix, Cameron Diaz et Jamie Foxx jouent d'anciens espions de la CIA qui retournent sur le terrain à contrecœur lorsque leur véritable identité est révélée.

Mais au final, ni la joie de son retour ni ses années d'expérience cinématographique ne parviennent à sauver le film d'une critique accablante. Dès le premier week-end de sa sortie sur la plateforme de streaming, Back in Action essuie déjà un échec cuisant.

Sur le site d'évaluation Rotten Tomatoes, le duo obtient un score bien bas: 24%. Et en regardant les critiques, les deux stars risquent de ne plus rire du tout. Un auteur de Flickering Myth ne mâche pas ses mots:

«"Back in Action" devrait se trouver tout au fond du répertoire de Netflix pour que personne ne fasse l'erreur de le regarder»

Et il n'est pas le seul à s'exprimer pareillement. En effet, de nombreux autres critiques se montrent singulièrement sévères à l'égard du film. D'autres sites web, comme IndieWire, identifient le plus gros problème du dernier projet de Cameron Diaz et Jamie Foxx:

«Un scénario sans imagination, ce qui fait que le film ne convainc ni comme film d'action ni comme comédie»

Un come-back peu acclamé par les fans

Il en va de même pour les premières réactions sur les réseaux sociaux. Ainsi, quelques heures après la sortie du film, certains fans partageaient déjà leur déception: «Vous avez supprimé/surpassé les derniers projets de David Lynch avant sa mort pour produire une telle merde?», ou encore «copie ennuyeuse» ne sont que deux des nombreux commentaires négatifs sur X.

Alors qu'une autre personne ne veut même pas donner une chance à Back in Action et le qualifie déjà de «nouveau tas de merde», on peut toutefois trouver ici et là des voix isolées qui se montrent enthousiastes. «Nous nous réjouissons. Ça devrait être un bon film», écrit un fan.

Trailer officiel 👇 Vidéo: youtube

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci