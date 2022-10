«Quand tu fumes une Iqos, tu peux péter en même temps...»

«Je passe de Mykonos et la coke à Lausanne et son crack, horrible...»

Il faudra peut-être que Marie-Adèle revoie ses notions de ce qui est chic. Fumer un truc rechargeable qui sent les flatulences , bon... Disons que c'est un point de vue.

«Non mais ceux qui fument l'Iqos, c'est des gens qui ont un certain pouvoir d'achat, tu vois? C'est clair, ça n'a pas l'authenticité du type qui fume des vieilles clopes en chemin pour aller boire du rosé bas de gamme au PMU du coin, mais c'est chic...»

Géniale ou chiante? «House of the dragon» divise la rédaction de watson

Plus de «Divertissement»

Marie-Adèle n'aime pas grand-chose. Sauf ce qui peut donner l'impression qu'elle vient d'un milieu aisé: les Tesla, les vacances à Mykonos, les week-ends à Dubaï... Et l'Iqos, bien plus chic que la cigarette. Même si ça sent le prout.

On sait enfin de quoi sont morts les malades du Covid en 2020

Les incendies, l'autre fléau qui ravage l'Ukraine à cause de la guerre

Energie, eau... et si les lacs étaient la solution à nos problèmes?

Les plus lus

Vacances last minute? Voici le Clown Motel de Tonopah et son cimetière hanté 🤡

A Tonopah, au Nevada, ce sont 2500 clowns qui vous accueillent au Clown Motel. On le dit habité par des fantômes. Est-ce dû au fait que l'établissement est situé à côté d'un cimetière abandonné du début des années 1900? On y trouve aussi l'hôtel Mizpah, hanté par un sénateur et une prostituée.

Les aventuriers qui ont déjà dormi dans les motels de bleds paumés aux Etats-Unis savent que ces établissements offrent un confort souvent relatif. On s'y arrête pour dormir quelques heures, boire un café-jus de chaussette, et on reprend la route.