«J'en peux plus des gueux dans le train en 2e classe...»

«J'peux plus blairer les Genevois avec leurs cheveux de riches»

«Crans-Montana, c'est béton-land, on dirait l'URSS»

Marie-Adèle n'aime pas devoir partager son espace vital avec les pendulaires des CFF. Chaque jour, matin et soir, la pauvre vit un enfer . Dommage pour elle que personne n'ait encore songé à lui offrir l'abonnement en première classe. Ça ferait des vacances à tout le monde. On se cotise?

«Franchement, la première classe, ça devrait être remboursé par l'assurance maladie . Les gens en deuxième classe me rendent malade, ça me file des palpitations de fréquenter le peuple dans le train.»

