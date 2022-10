«Ces gens qui te tiennent la jambe aux mariages, c'est chiant»

«Je passe de Mykonos et la coke à Lausanne et son crack, horrible...»

Le week-end dernier, Marie-Adèle est allée à un mariage, et c'était pas terrible. La musique était moyenne, la mariée avait l'air décalquée et les conversations étaient plates. Heureusement, il y avait du champagne pour oublier tout ça. Mais c'était du Moët, bof...

Contre toute attente, Marie-Adèle est encore invitée à des mariages. Mais sans doute plus pour longtemps: elle s'emmerde, critique tout le monde et ne vient que pour boire des verres.

La nouvelle tête de Johnny Depp effraie ses fans

Lundi soir, Johnny Depp a pris un bain de foule avant son concert. Problème, beaucoup ne l'ont pas reconnu et sur Twitter, ses fans s'en amusent.

Il fut un temps où Johnny Depp avait encore un peu de sex appeal. Même lors de son procès, il portait une moustache parfaitement domptée et il était bien peigné. Et bien, ce n'est plus le cas. Comme le rapporte le New York Post, Johnny Depp est allé à la rencontre de ses fans avant son concert à New York. Et là... c'est le choc.