Paris Hilton fait toujours la cuisine avec des mitaines, c'est plus hygiénique. Image: amazon

Paris Hilton vend des casseroles, du rose et des paillettes, yay!

Vous avez toujours rêvé de transformer votre cuisine en une sorte de showroom où tout est doré, rose et mignon? Voici les ustensiles que veut vous vendre Paris Hilton. Et ça n'est même pas particulièrement hors de prix.

Plus de «Divertissement»

Dans une jolie robe blanche pas particulièrement conseillée pour remuer des sauces, Paris Hilton tape la pose, derrière un plan de travail en marbre immaculé. Prête à nous vendre ses casseroles, ou à nous assommer avec sa poêle, on hésite.

L'héritière a lancé une collection d'ustensiles de cuisine à son image, ou en tout cas, à l'image de la Paris Hilton des années 2000, en mode bimbo puissance mille. Comprenez: c'est rose et ça ne manque pas de paillettes. Et c'est étonnamment abordable (pas comme les daubes d'accessoires pour la maison que tente de vendre Kim Kardashian).

On trouve ainsi des sets de casseroles, roses, blancs ou gris anthracite avec des poignées dorées, comptez entre 80 et une centaine de dollars (entre 75 et 100 francs suisses). Il y aussi des mini frigos à 48 dollars «parfaits pour les cosmétiques, les snacks et bien plus», à brancher au mur ou dans sa voiture, car comme chacun sait (surtout les pauvres qui roulent en Honda de 1998), c'est important de réfrigérer ses crèmes hydratantes dans sa voiture.

C'est froid. Image: amazone

Il y a aussi des poches à douille pour les desserts et des moules à gâteaux en silicone. Seule différence avec ceux qu'on trouve au marché de Noël et qui ont l'air d'être tombés du camion? Il est écrit «That's hot» dessus, soit LA phrase de Paris Hilton, qu'elle ne veut plus qu'on lui demande de dire, mais qu'elle veut bien utiliser pour vendre des accessoires de pâtisserie.

C'est chaud. Image: amazon

La collection comporte encore des «charcuterie sets», où, sur les photos, on ne trouve pas la moindre trace d'une demie rondelle de saucisson, mais des bonbons.

Elle est où la viiiiiande? Image: amazone

Des accessoires relativement mignons et accessibles, sauf en ce qui concerne la ligne de «trucs pour boire», qui coûte un rein pour ce que c'est et qui pique les yeux. Ainsi, l'héritière vous demandera 32 dollars pour une gourde et 28 pour un immense gobelet avec sa paille, idéal pour vous envoyer un latte trop sucré.

Non, non et non. Image: amazon

Cette collection d’ustensiles de cuisine, disponible sur Amazon, vient compléter le chapitre cuisine dans la vie de l'héritière. Pour rappel, Paris Hilton s'est illustrée dans une émission culinaire sur Netflix, dans des tenues, encore une fois, pas tout à fait recommandée pour faire mijoter des petits plats.

À propos de trucs trop sucrés, trop gras, trop... Trop:

Voici des milkshakes absurdement lourds made in USA, hell yeah!

1 / 16 Des milkshakes absurdement lourds made in USA, hell yeah! source: sodajerkco.com / sodajerkco.com

Chez watson aussi, on aime la bouffe rose et recouverte de paillettes: