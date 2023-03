Parce que lors de la Saint-Patrick, c'est important de défendre de belles valeurs. Image: keystone / watson

C'est la Saint-Patrick! 7 fun facts sur cette fête verte et arrosée

Voici 7 points pour mieux comprendre cette fête originaire d'Irlande (la 3 va vous étonner). C'est parti pour la Saint-Patrick!

Les pubs ont eu l'interdiction d'ouvrir

Et l'époque n'est pas si lointaine puisque les robinets des tireuses à Guinness ont été fermés, au Royaume-Uni, durant le siècle dernier. Tout ça parce que la population partait régulièrement en sucette côté consommation d'alcool. L'interdiction d'ouvrir les pubs le 17 mars a été levée dans les années 1970. Et en Irlande, quand le 17 tombe un dimanche, on décale la fête au lundi, puisqu'il s'agit d'un jour férié officiel et que là-bas, on ne déconne pas avec le nombre de jours fériés annuels. On se met donc une pétée dès le lundi, santé.

Ça, c'est à Dublin. Dans deux heures, les gens se roulent par terre. Vive l'Irlande. 💚

I see green, green everywhere !

La tradition, à la base, voulait qu'on porte un trèfle à la boutonnière ou un vêtement vert. Mais pourquoi faire sobre quand on peut devenir une foule de stabilos géants? Ainsi, il est devenu plus ou moins la norme de porter tout ce qu'on trouve de vert chez soi. Oui, même si c'est moche de ressembler à un sapin de Noël, il faut honorer Saint-Patrick. De toute manière, très vite, on ne se voit plus les mains, alors who cares?

Vert partout, comme ces dames qui bossent dans une garderie. Même si ça fait peur aux enfants.

La fête de la bière ou un festival religieux ?

C'est pas clair? C'est normal. À l'étranger, la Saint-Patrick est devenue, pour beaucoup, une fête liée à la consommation d'hectolitres de bière (et les Irlandais n'ont pas beaucoup aidé à faire croire qu'ils y buvaient de la tisane verveine, se référer au point 1). Dans The Word magazine, le théologien Vincent Towney a donc réclamé que cette fête soit considérée comme un festival religieux. C'était en 2007. Quinze ans plus tard, force est de constater que le message n'a pas été tellement entendu.

Liam Gallagher a choisi. Ça sera la picole.

Mais au fait, c'est qui , ce fameux Patrick ?

C'est le missionnaire qui a fondé le christianisme en Irlande, il y a un petit bout de temps déjà, au Ve siècle. Selon la légende, le monsieur aurait utilisé un trèfle, avec ses trois feuilles, pour illustrer le principe de la Sainte-Trinité, le truc qui dit «au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit». Ou, comme on le disait au gymnase en se croyant hilarants, «au nom du verre, du vice, et du saint whisky». Et comme on était débiles jusqu'au bout, au lieu de dire «Amen», on disait «Amène la bouteille» et on s'esclaffait en se tapant la panse, façon Gérard Depardieu.

Je ne sais pas quelle tête avait le fameux Patrick, à la place, voici deux types qui dansent:

La plus grosse fiesta est à... New York

Je parle pas du plus gros botellón, parce que sinon, Dublin se place assez haut sur le podium. Mais côté parades, c'est New York qui gagne: deux millions de spectateurs sur la Fifth Avenue, ça en fait du monde. Les prémisses de cette petite sauterie remontent à 1762, ça en fait des années de biture.

On oublie pas sa cornemuse.

Chicago , go green!

Alors qu'à Dublin et dans le reste de l'Irlande, la priorité est de commander assez de fûts de Guinness, à Chicago, c'est de teindre la rivière en vert qui compte. Après des années à déverser des trucs un peu trop chimiques dans la Riverwalk, une nouvelle recette, conçue à base de plantes, a été élaborée. Pas la peine de taper «recette colorant vert rivière Chicago» sur Google, sa composition est ultra secrète.

C'est hypnotique. 🍀

«Projeter une image juste de l'Irlande »

Dans les années 1990, le gouvernement irlandais lance une campagne pour que la Saint-Patrick serve à promouvoir la culture irlandaise. Le comité a notamment pour but de renvoyer à l'étranger «une image juste de l'Irlande», en tant que pays créatif, professionnel et sophistiqué avec un charme certain. Pour l’instant, l'aspect sophistiqué n'est pas celui qui ressort le plus. Après un bref sondage auprès de mes collègues, les premiers mots qui leur viennent à l'esprit quand je leur demande «c'est quoi, pour vous, la Saint-Patrick?», ils m'ont répondu «bière, beaucoup de bière», «alcool», «trèfle» (d'accord) et il y en a même un dont je tairai le nom qui n'a prononcé qu'une sorte de vieux râle sinistre.

Quittons-nous sur cet homme talentueux.

Cet article a été publié pour la première fois le 17 mars 2022.

