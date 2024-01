Voici les nominés aux Oscar («Oppenheimer» fait fort)

Le film de Christopher Nolan a récolté 13 nominations. «Barbie» en a obtenu huit. Mais ce n'est pas tout, voici la liste des dix films qui concourent pour l'Oscar le plus prestigieux.

«Oppenheimer», le film de Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique, a dominé les nominations pour la 96e cérémonie des Oscars avec 13 nominations. L'autre grand triomphe de 2023 au box-office, «Barbie» de Greta Gerwig, en a recueilli huit.

«Pauvres créatures», de Yorgos Lanthimos, long-métrage qui dépeint une Frankenstein au féminin dans l'ère victorienne, a été nommé 11 fois et «Killers of the Flower moon», film de Martin Scorsese sur des assassinats d'Amérindiens dans l'Oklahoma du début du XXe siècle, dans 10 catégories.

Sont nommés pour l"Oscar du meilleur film, qui sera remis le 10 mars à Hollywood:

Anatomie d'une chute

Barbie

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Pauvres créatures

Maestro

American Fiction

Winter Break

«Past Lives - Nos vies d'avant»

La Zone d'intérêt

(jah/ats)