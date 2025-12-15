On vous assure que le reste est VRAIMENT mignon.

Cute news

C'est lundi! Voici votre shoot d'animaux adorables

Les Cute News, vous les connaissez, et si vous êtes nouveau ici, installez-vous pour scroller cette page faite de «choupitude» et de bonne humeur.

Cute News, everyone!



Ne tardons pas, parce que le programme est vraiment chouette ce matin.

LegggoooOOOOOOoooo!!

Bonjour vous <3!

Pris en plein p'tit déj'.

Un énième curieux des transports publics...

Juste pour savoir, quelle est cette religion et où peut-on s'engager? C'est pour un ami.

Levez simplement la patte si vous avez une question.

Je vais expliquer à mon propriétaire que c'est un animal de compagnie.

L'esprit de Noël.

En décembre, on tire la langue.

La saison du cocooning est ouverte.

Ma tête en rentrant du marché de Noël.

Pendant ce temps, à la pause de midi...

Un matelas en laine naturelle.

C'est emballé.

Juste une gorgée, s'il te plait. S'il te plait...

Rien à voir, mais découvrons quelque chose aujourd'hui. Voici la mésange de Sophie.

Les mâles, en particulier, sont parés de plumes d’une beauté exceptionnelle.

Et les femelles, eh bien...

On trouve les mésanges de Sophie dans dans l’Himalaya, le nord-ouest de la Chine et sur les hauts plateaux du Tibet.

Elles vivent dans ces régions à des altitudes comprises entre 2000 et 5000 mètres. En hiver, elles migrent toutefois vers des régions de plaine situées plus bas.

Pendant l’élevage des jeunes, les oiseaux vivent en couple. Ensuite, ils se regroupent en formations plus importantes pouvant compter jusqu’à 25 individus.

Les mésanges de Sophie sont très petites, elles atteignent à peine 9 centimètres de longueur et pèsent environ 9 grammes.

Pour finir, une bonne nouvelle: elles ne sont pas menacées. Cela s’explique surtout par le fait que les mésanges de Sophie n’ont pas de prédateurs naturels.

C’est tout pour aujourd’hui sur ces oiseaux mignons et hauts en couleur.

Si je ne bouge pas, elle ne me voit pas.

Ce raton laveur aimerait vous dire coucou!

A quel point une petit chose peut être aussi mignonne?

On peut difficilement se réjouir plus de sa douche que ces poussins.

«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»

