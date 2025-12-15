C'est lundi! Voici votre shoot d'animaux adorables

brouillard
Divertissement
Cute news

Les Cute News, vous les connaissez, et si vous êtes nouveau ici, installez-vous pour scroller cette page faite de «choupitude» et de bonne humeur.
15.12.2025, 05:3415.12.2025, 05:34
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Cute News, everyone!

Ne tardons pas, parce que le programme est vraiment chouette ce matin.

LegggoooOOOOOOoooo!!

Bonjour vous <3!

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/angrycatpics/comments/1pipilz/i_tried_to_clean_his_dirty_chin/
Image: reddit

Pris en plein p'tit déj'.

cute news tier hörnchen https://www.reddit.com/r/illegallysmolanimals/comments/1piqtri/caught_in_the_act/
Image: reddit

Un énième curieux des transports publics...

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Juste pour savoir, quelle est cette religion et où peut-on s'engager? C'est pour un ami.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/ChurchOfCat/comments/1pg83xw/all_hail_cat/
Image: reddit

Levez simplement la patte si vous avez une question.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/kittyhasaquestion/comments/1pfrpkm/this_one_felt_urgent/
Image: reddit
Une attaque d’ours documentée minute par minute au Japon

Je vais expliquer à mon propriétaire que c'est un animal de compagnie.

cute news tier ziege https://www.reddit.com/r/illegallysmolanimals/comments/1pg84tn/i_want_a_pet_sheep/
Image: reddit

L'esprit de Noël.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/catstairs/comments/1pgy8yl/telling_christmas_ghost_stories_on_the_stairs/
Image: reddit

En décembre, on tire la langue.

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/1121888957201565873/
Image: pinterest

La saison du cocooning est ouverte.

cute news tier katzen https://www.reddit.com/r/Catopus/comments/1ph7nsw/the_tentacles_are_so_intertwined_that_the_color/
Image: reddit
Voici comment survivre à votre fête de Noël d'entreprise

Ma tête en rentrant du marché de Noël.

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/borbs/comments/1pffnt4/the_roundest_junco_ive_ever_taken_a_picture_of/
Image: reddit

Pendant ce temps, à la pause de midi...

cute news tier hund https://www.instagram.com/p/DRxStALkkpx/
Image: instagram

Un matelas en laine naturelle.

cute news tier schaf https://www.instagram.com/p/DRw_6D9jNNq/
Image: instagram

C'est emballé.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram
L'histoire du vin chaud : du vin romain épicé à la boisson moderne des marchés de Noël

Juste une gorgée, s'il te plait. S'il te plait...

cute news tier hund https://www.instagram.com/p/DRlCxVwjT-a/?img_index=1
Image: instagram
Surprise

Rien à voir, mais découvrons quelque chose aujourd'hui. Voici la mésange de Sophie.

cute news tier purpurhähnchen https://www.instagram.com/p/DR70AmhDIZk/
Image: instagram

Les mâles, en particulier, sont parés de plumes d’une beauté exceptionnelle.

Mésange de Sophie
instagram

Et les femelles, eh bien...

cute news tier vogel
Image: creative commons

On trouve les mésanges de Sophie dans dans l’Himalaya, le nord-ouest de la Chine et sur les hauts plateaux du Tibet.

Mésange de Sophie
instagram

Elles vivent dans ces régions à des altitudes comprises entre 2000 et 5000 mètres. En hiver, elles migrent toutefois vers des régions de plaine situées plus bas.

Ils sont prêts à attendre des heures pour une boule de Noël

Pendant l’élevage des jeunes, les oiseaux vivent en couple. Ensuite, ils se regroupent en formations plus importantes pouvant compter jusqu’à 25 individus.

Weißbrauen-Meisensänger Leptopoecile sophiae, erwachsenes Weibchen, mit neu flügge gewordenen Jungtieren, Huzhu Bei Shan, Provinz Qinghai, Tibetische Hochebene, China, Asien *** White-browed Tit Warbl ...
Image: imago images

Les mésanges de Sophie sont très petites, elles atteignent à peine 9 centimètres de longueur et pèsent environ 9 grammes.

Struikhaantje, White-browed Tit-Warbler, Leptopoecile sophiae Struikhaantje, White-browed Tit-Warbler Copyright: xAgamix/xDubixShapirox
Image: imago images
La plus grande colonie d'éléphants de mer est en danger

Pour finir, une bonne nouvelle: elles ne sont pas menacées. Cela s’explique surtout par le fait que les mésanges de Sophie n’ont pas de prédateurs naturels.

White-browed Tit-Warbler, Leptopoecile sophiae White-browed Tit-Warbler, Leptopoecile sophiae, on Tibetan plateau, Qinghai, China. Also known as Severtzov s tit warbler. Tibetan Plateau China Copyrigh ...
Image: imago images

C’est tout pour aujourd’hui sur ces oiseaux mignons et hauts en couleur.

Bildnummer: 56675454 Datum: 10.11.2011 Copyright: imago/Xinhua (111208) -- BASUM-TSO, Dec. 8, 2011 (Xinhua) -- A white-browed tit-warbler stands on the snow-covered shore of the Basum-tso, a lake in N ...
Image: imago images

Si je ne bouge pas, elle ne me voit pas.

GIF animéJouer au GIF
Image: tiktok

Ce raton laveur aimerait vous dire coucou!

GIF animéJouer au GIF
Image: tiktok

A quel point une petit chose peut être aussi mignonne?

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

On peut difficilement se réjouir plus de sa douche que ces poussins.

GIF animéJouer au GIF
Image: tiktok
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
