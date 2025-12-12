Voici comment survivre à votre fête de Noël d'entreprise

9 choses à faire (et 1 à ne surtout pas faire) pour rendre votre fête de Noël d'entreprise fantastique cette année.

Chaque année, du moins dans la plupart des entreprises suisses, la fête de Noël de l'entreprise a lieu. Pour vous mettre dans l'ambiance, voici quelques photos d'autres fêtes endiablées – avec leurs règles de bienséance respectives, que vous êtes bien sûr libre d'ignorer. Après tout, vous êtes adulte et vous savez parfaitement ce que vous faites.

Voici à quoi ressemble approximativement une joyeuse fête de Noël entre collègues. Image: imgur

✅ A faire:

1. Profitez du repas offert par l'entreprise.

La boîte a enfin fait un effort.

(Selon Reddit, cette majestueuse fontaine de chocolat provenait d'une fête de Noël d'entreprise.)

2. Participez toujours aux jeux – et bien sûr, gagnez!

«On jouait à cache-cache dans notre immense salle et personne n'a trouvé le dernier joueur. #fêtedebureauratée»

3. Et réjouissez-vous toujours du PDG qui danse.

gif via tiktok

... surtout s'ils sont (malheureusement) doués pour ça.

4. Avant ou après la fête: décorez le bureau de vos collègues en prévision des festivités à venir.



Ils vont être si heureux!

«Le chalet de Noël pour le concours du "lieu de travail le plus joliment décoré" dans l'entreprise de mon pote», écrit un utilisateur de Reddit.

5. Prenez la pose pour des photos comme celle-ci. Surtout pendant que la personne qui voulait vous accorder l'augmentation est encore dans la pièce.

Certes, un classique d'Internet. Image: imgur

6. Pour les moins courageux: publiez en ligne des photos filtrées de vos collègues de travail ivres.

Comme ici: Tout est censuré avec Nicolas Cage.

7. Participez au concours du «pull de Noël moche».

...et bien sûr, gagnez (encore une fois)!

Facultatif: portez votre plus beau pull pour vous garantir automatiquement votre rendez-vous du lundi matin avec les RH.

«Embrasse-moi sous le gui...»

8. Les activités conjointes avec les collègues sont importantes.

Cependant, il y a des limites.

(Soyez la personne à droite sur la photo.)

9. Et surtout, partez toujours avec élégance.

…si vous parvenez à rentrer chez vous.

...

Bonus: A NE PAS FAIRE 🚩

On espère sincèrement que votre fête de Noël avec vos collègues sera fantastique. Une fois que vous aurez décuvé, nous serions ravis de lire votre témoignage dans les commentaires.

