Voici comment survivre à votre fête de Noël d'entreprise

9 choses à faire (et 1 à ne surtout pas faire) pour rendre votre fête de Noël d'entreprise fantastique cette année.
12.12.2025, 05:3212.12.2025, 05:32

Chaque année, du moins dans la plupart des entreprises suisses, la fête de Noël de l'entreprise a lieu. Pour vous mettre dans l'ambiance, voici quelques photos d'autres fêtes endiablées – avec leurs règles de bienséance respectives, que vous êtes bien sûr libre d'ignorer. Après tout, vous êtes adulte et vous savez parfaitement ce que vous faites.

Lustige Weihnachtsparty mit der Firma
Voici à quoi ressemble approximativement une joyeuse fête de Noël entre collègues.Image: imgur

✅ A faire:

1. Profitez du repas offert par l'entreprise.

Die lustigsten Bilder von Weihnachtsessen mit der Firma
Hihi. Penis.Image: reddit

La boîte a enfin fait un effort.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

(Selon Reddit, cette majestueuse fontaine de chocolat provenait d'une fête de Noël d'entreprise.)

2. Participez toujours aux jeux – et bien sûr, gagnez!

Lustige Firmen Weihnachtsessen
Image: x

«On jouait à cache-cache dans notre immense salle et personne n'a trouvé le dernier joueur. #fêtedebureauratée»

3. Et réjouissez-vous toujours du PDG qui danse.

GIF animéJouer au GIF
gif via tiktok

... surtout s'ils sont (malheureusement) doués pour ça.

GIF animéJouer au GIF
gif: tiktok

4. Avant ou après la fête: décorez le bureau de vos collègues en prévision des festivités à venir.

Weihnachtsessen mit FIrma
Image: reddit

Ils vont être si heureux!

Lustige Weihnachtspartys Firma
Image: reddit

«Le chalet de Noël pour le concours du "lieu de travail le plus joliment décoré" dans l'entreprise de mon pote», écrit un utilisateur de Reddit.

5. Prenez la pose pour des photos comme celle-ci. Surtout pendant que la personne qui voulait vous accorder l'augmentation est encore dans la pièce.

Weihnachtsessen mit der Firma im Büro
Certes, un classique d'Internet.Image: imgur

6. Pour les moins courageux: publiez en ligne des photos filtrées de vos collègues de travail ivres.

Weihnachten mit der Firma
Image: reddit

Comme ici: Tout est censuré avec Nicolas Cage.

Image

7. Participez au concours du «pull de Noël moche».

Image
Image: reddit

...et bien sûr, gagnez (encore une fois)!

Weihnachtsessen mit der Firma
Image: reddit

Facultatif: portez votre plus beau pull pour vous garantir automatiquement votre rendez-vous du lundi matin avec les RH.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

«Embrasse-moi sous le gui...»

8. Les activités conjointes avec les collègues sont importantes.

GIF animéJouer au GIF
gif: tiktok

Cependant, il y a des limites.

Weihnachtsfeier in der Firma
Image: reddit

(Soyez la personne à droite sur la photo.)

9. Et surtout, partez toujours avec élégance.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

…si vous parvenez à rentrer chez vous.

Fail: Weihnachtsessen mit der Firm
Image: imgur

...

Weihnachtsparty mit der Firma
Image: reddit

Bonus: A NE PAS FAIRE 🚩

Surprise

On espère sincèrement que votre fête de Noël avec vos collègues sera fantastique. Une fois que vous aurez décuvé, nous serions ravis de lire votre témoignage dans les commentaires.

(sim)

