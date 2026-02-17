averses éparses
DE | FR
burger
Divertissement
Télévision

L'épisode 5 de A Knight of the Seven Kingdoms bat un record

Sir Duncan, le héros de ce spin-off tiré de Game of Thrones, trace sa route vers le succès.
Sir Duncan, le héros de A Knight of the Seven Kingdoms, trace sa route vers le succès.Image: HBO

Le spin-off de «Game of Thrones» bat un nouveau record

Le cinquième épisode de A Knight of the Seven Kingdoms a obtenu une note rarissime de 10 sur 10 sur IMDb, ce qui en fait l'un des épisodes les mieux notés de l'histoire de la télévision.
17.02.2026, 16:5217.02.2026, 16:52
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Dans l’univers de Game of Thrones, la série A Knight of the Seven Kingdoms apparaît presque comme une œuvre annexe. A l’inverse d'House of the Dragon, l’autre spin-off qui fait office de préquel et qui semble être né de la volonté de proposer un équivalent à la série originale en retraçant la grande histoire des Sept Royaumes de Westeros, afin de satisfaire les fans, dont beaucoup sont sortis mécontents du final qu’a connu la série mère en 2019.

Avec son format court composé de six épisodes d’une trentaine de minutes et son intrigue simple suivant la vie d’un chevalier errant et de son écuyer à la recherche d’un seigneur, avec A Knight of the Seven Kingdoms, HBO souhaitait proposer une série à hauteur de ses personnages. C’est un pari gagné haut la main: personne ne l’attendait vraiment, et il s’avère qu'on l'adore.

Voici pourquoi «A Knight of the Seven Kingdoms» emballe les fans

En effet, après un début timide, la série a pris son envol à mi-saison en proposant une bataille épique qui s’annonçait dès le quatrième épisode et dont toute l’ampleur s’est révélée dans le cinquième, diffusé cette semaine. Résultat: l’épisode quatre a affiché des notes quasi parfaites sur les sites américains IMDb et Rotten Tomatoes, avec 9,7 sur IMDb et 100% sur Rotten Tomatoes.

Le cinquième épisode fait encore mieux. Intitulé «In the Name of the Mother» («Au nom de la mère»), cet épisode qui met en scène une bataille chevaleresque durant un tournoi offre une action à couper le souffle et une mise en scène inédite avec, notamment, un point du vue au travers du casque du personnage.

Plébiscité par les internautes, il a donc atteint la note 10 sur 10 dimanche soir sur le site IMDB, soit la meilleure note pour une série télévisée aux côtés de l'épisode «Ozymandias» de Breaking Bad, le seul ayant conservé un score de 10 sur 10 constant, inégalé depuis sa sortie en 2013.

Capture d&#039;écran iMDB

Un pic atteint pour «Le Chevalier des Sept Royaumes», bien que sa note soit redescendue à 9,8 aujourd’hui. Cela reste un record en soi, puisque c’est mieux que l’épisode précédent. C'est également la meilleure note jamais attribuée à une série tirée de l’univers de Game of Thrones, puisque les deux épisodes «La Bataille des Bâtards» et «Les Pluies de Castamere» de la série originelle affichent tous deux 9,9 sur 10.

Avec de telles notes, on peut assurément dire que The Knight of the Seven Kingdoms est l’une des meilleures séries de l’année, aux côtés de Heated Rivalry, puisqu’elles affichent la même note sur l’agrégateur le plus célèbre du web, soit 8,9. Vous savez quoi regarder désormais.

Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Le streaming, c'est la vie:
De vrais braquages secouent cette série Netflix française
De vrais braquages secouent cette série Netflix française
de Fred Valet
«Ma fille ne branle pas les mecs»: Netflix se lâche
«Ma fille ne branle pas les mecs»: Netflix se lâche
de Fred Valet
La nouvelle série du créateur de «Breaking Bad» fait un carton
La nouvelle série du créateur de «Breaking Bad» fait un carton
de Thomas Studer
Le top 5 des séries de 2025 de la rédaction de watson
Le top 5 des séries de 2025 de la rédaction de watson
de Team watson
La saison 4 de «The White Lotus» pourrait s'offrir ces deux stars
La saison 4 de «The White Lotus» pourrait s'offrir ces deux stars
de Sainath Bovay
Vous pouvez appeler ce numéro de «Stranger Things» pour de vrai
Vous pouvez appeler ce numéro de «Stranger Things» pour de vrai
de Sainath Bovay
Cette pépite inattendue sur Netflix est un «délice visuel»
Cette pépite inattendue sur Netflix est un «délice visuel»
de Sven Papaux
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
L'escalator le plus long du monde est Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Holy Cow» sacre un burger et ouvre un drive en Romandie
Pour la première fois de son histoire, la chaîne fondée à Lausanne intègre durablement un burger éphémère à sa carte: le «Röstigraben», avec rösti et vacherin fribourgeois dégoulinant, censé unir les Suisses. L’occasion de faire le bilan et d’évoquer les différences culturelles de part et d’autre de cette frontière avec son directeur, Adrian Stadelmann. Qui nous révèle aussi quelques secrets. Grand entretien.
Pour démarrer par ce burger, le Röstigraben, il est rare de voir un produit temporaire entrer dans le menu permanent. La clientèle aime l'exclusivité, la nouveauté. Pourquoi avoir fait ce choix?
En effet, les produits plus limités attirent l’attention. Disons que le Röstigraben a son histoire. A l’interne, chaque année, on organise un Burger Creativity Challenge autour d’un thème ou d’une collaboration avec une entreprise suisse. Lors de cette édition, il s’agissait d’une collaboration avec le «Vacherin Fribourgeois». Il consiste à demander à chaque équipe de nos restaurants de préparer une recette. On évalue celle-ci sur différents critères.
L’article