Sir Duncan, le héros de A Knight of the Seven Kingdoms, trace sa route vers le succès. Image: HBO

Le spin-off de «Game of Thrones» bat un nouveau record

Le cinquième épisode de A Knight of the Seven Kingdoms a obtenu une note rarissime de 10 sur 10 sur IMDb, ce qui en fait l'un des épisodes les mieux notés de l'histoire de la télévision.

Dans l’univers de Game of Thrones, la série A Knight of the Seven Kingdoms apparaît presque comme une œuvre annexe. A l’inverse d'House of the Dragon, l’autre spin-off qui fait office de préquel et qui semble être né de la volonté de proposer un équivalent à la série originale en retraçant la grande histoire des Sept Royaumes de Westeros, afin de satisfaire les fans, dont beaucoup sont sortis mécontents du final qu’a connu la série mère en 2019.

Avec son format court composé de six épisodes d’une trentaine de minutes et son intrigue simple suivant la vie d’un chevalier errant et de son écuyer à la recherche d’un seigneur, avec A Knight of the Seven Kingdoms, HBO souhaitait proposer une série à hauteur de ses personnages. C’est un pari gagné haut la main: personne ne l’attendait vraiment, et il s’avère qu'on l'adore.

En effet, après un début timide, la série a pris son envol à mi-saison en proposant une bataille épique qui s’annonçait dès le quatrième épisode et dont toute l’ampleur s’est révélée dans le cinquième, diffusé cette semaine. Résultat: l’épisode quatre a affiché des notes quasi parfaites sur les sites américains IMDb et Rotten Tomatoes, avec 9,7 sur IMDb et 100% sur Rotten Tomatoes.

Le cinquième épisode fait encore mieux. Intitulé «In the Name of the Mother» («Au nom de la mère»), cet épisode qui met en scène une bataille chevaleresque durant un tournoi offre une action à couper le souffle et une mise en scène inédite avec, notamment, un point du vue au travers du casque du personnage.

Plébiscité par les internautes, il a donc atteint la note 10 sur 10 dimanche soir sur le site IMDB, soit la meilleure note pour une série télévisée aux côtés de l'épisode «Ozymandias» de Breaking Bad, le seul ayant conservé un score de 10 sur 10 constant, inégalé depuis sa sortie en 2013.

Un pic atteint pour «Le Chevalier des Sept Royaumes», bien que sa note soit redescendue à 9,8 aujourd’hui. Cela reste un record en soi, puisque c’est mieux que l’épisode précédent. C'est également la meilleure note jamais attribuée à une série tirée de l’univers de Game of Thrones, puisque les deux épisodes «La Bataille des Bâtards» et «Les Pluies de Castamere» de la série originelle affichent tous deux 9,9 sur 10.

Avec de telles notes, on peut assurément dire que The Knight of the Seven Kingdoms est l’une des meilleures séries de l’année, aux côtés de Heated Rivalry, puisqu’elles affichent la même note sur l’agrégateur le plus célèbre du web, soit 8,9. Vous savez quoi regarder désormais.