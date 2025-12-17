brouillard-1°
Suisse: un vendeur de marché de Noël critique les prix

Weihnachtsmarkt
Eclairage à outrance et foule compacte: les marchés de Noël tels qu'on les aime.image symbolique

Un vendeur de marché de Noël se lâche concernant les prix

Juan a l'habitude de travailler dans des marchés de Noël. Selon lui, les prix y sont excessifs, même sur son propre stand. Il nous livre ses réflexions.
17.12.2025, 05:3417.12.2025, 05:34
Team watson
Team watson

Juan, 30 ans, travaille dans un marché de Noël en Suisse. Il vend des assiettes de spätzlis aux badauds. Il reconnaît que les prix pratiqués sur les marchés de Noël suisses sont exagérés. A tel point que, lui-même n'achèterait pas les plats qu'il vend. Il nous livre son témoignage.

Il raconte:

Le sud de l’Espagne est ma terre natale. Je suis uniquement en Suisse pour travailler et gagner de l’argent, afin de pouvoir voyager pendant l’été. Je fais ça depuis quelques années déjà, et pour moi, le calcul est bon.

Après tout, je suis encore jeune: cette semaine, j’ai fêté mes 30 ans. Ça me fait un peu bizarre de le dire à voix haute. Mais peu importe, j’aime passer du temps ici. Il y a beaucoup de choses que j’apprécie en Suisse.

J’aime surtout l’ambiance de Noël. Les sapins décorés et les illuminations font toute la différence. Dès que la neige arrive, tout devient vraiment magique. Dans le sud de l’Espagne, on ne connaît pas ça.

Là-bas, on essaie d’imiter cette atmosphère de Noël suisse. Mais on n’y arrive jamais vraiment. C’est aussi pour cette raison que j’aime travailler au marché de Noël. Et depuis l’an dernier, je gagne enfin un peu mieux ma vie.

Avant, je touchais 20 francs nets de l’heure. Assez pour voyager sac au dos pendant l’été, mais pas pour explorer la Suisse comme le font beaucoup de touristes et d’habitants.

Depuis que je travaille ici, j’ai de toute façon l’impression qu’il faut être super-riche pour aller dans un marché de Noël. Sérieusement, vous gagnez tous 10 000 francs par mois? L’été dernier, j’étais en Colombie et j’y ai rencontré une jeune Suissesse. Elle gagnait un peu plus de 10 000 francs. Elle m’en parlait comme si c’était banal. Pour moi, ce chiffre était énorme.

Ici, en Suisse, cela semble normal. Et c’est peut-être mieux ainsi, car la vie est incroyablement chère. Quelqu’un qui commande à manger sur mon stand paie vite environ 23 francs. Pour une portion de spätzlis et une boisson!

«Personnellement, je ne dépenserais pas mon argent pour cela»

C’est pareil pour le vin chaud: il coûte parfois sept à huit francs. Pour deux décilitres! Pour le même prix, on peut avoir au moins un demi-litre de bière.

L’ambiance plutôt que le vin chaud

Si j’étais Suisse et que je gagnais 10 000 francs, ce serait évidemment différent. Je laisserais même un pourboire, ce que presque personne ne fait sur mon stand. En Espagne, nous donnons toujours quelque chose en plus, à l'emporter comme au restaurant.

D’accord, comparer les coûts en Suisse et en Espagne n’a pas vraiment de sens. Mais une famille «normale» peut-elle vraiment se permettre de visiter plusieurs fois un marché de Noël? En Allemagne, la situation est différente. J’étais à Fribourg-en-Brisgau, et là-bas, on peut passer un bon moment quel que soit son budget.

Malgré tout, je pense que tout le monde devrait se rendre au moins une fois dans un marché de Noël, même en Suisse. Ceux qui n'ont pas les moyens peuvent apporter leur propre nourriture. Après tout, l’essentiel, ce n'est pas de boire des litres de vin chaud hors de prix, mais de ressentir l'ambiance de Noël.

Traduit de l'allemand

