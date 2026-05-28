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Ces 29 lunettes vintage sont impossibles à porter aujourd’hui

Ces 29 lunettes vintage sont impossibles à porter aujourd’hui


Bild: Vintage Everyday
Jamais le design des lunettes de soleil n’a été aussi extravagant, déjanté et coloré que dans les années 1960 et 1970. Retour sur cette époque à travers 29 images.
28.05.2026, 05:3628.05.2026, 05:36
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Il ne fait aucun doute que les années 1960 étaient parfois un peu… étranges. C’était une époque extrêmement expérimentale, durant laquelle les gens repoussaient les limites et tournaient leur regard vers l’avenir. Cette période nous a offert d’innombrables innovations dans la musique, l’art, la littérature, l’architecture et la science.

Mais cette époque nous a aussi légué une multitude de lunettes de soleil excentriques, presque impossibles à porter. Les designers les plus en vue de l’époque, parmi lesquels Pierre Cardin, Paco Rabanne, Oliver Goldsmith et bien d’autres, se sont jetés dans cette tendance avec un enthousiasme total.

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Leurs créations de la fin des années 1960 se caractérisaient par de puissantes formes noir et blanc et par un goût nouvellement affirmé pour le futurisme. La haute couture fusionnait alors de plus en plus avec l’esthétique pop art des immenses «bug-eye glasses» («lunettes yeux de scarabée»), popularisées dans le monde entier par des icônes de style comme Jackie Kennedy Onassis ou Audrey Hepburn. Leur présence spectaculaire a profondément marqué la mode féminine de cette époque et a permis à ce style affirmé de rester incontournable jusque bien après le début des années 1970.

Replongeons-nous donc dans une sélection des créations les plus insolites de cette époque. Enjoy!

1960s weird sunglasses https://i.pinimg.com/1200x/1d/e5/06/1de5060a1621e1ea852769afd3cc8530.jpg
Image: pinterest

(Ah oui: quelques vraies célébrités se cachent aussi parmi les photos – à vous de voir si vous parvenez à les reconnaître.)

1960s Sunglasses and Specs https://www.messynessychic.com/2019/02/06/paper-dresses-pvc/
Image: messy nessy chic

Ronald Traeger, Twiggy, 1966 https://www.mkg-hamburg.de/sites/default/files/styles/embedded_wide_desktop/public/externals/1/2/12334481bfa958b84c47501b9089d12c.jpg.webp?itok=pl9wwrQP
Image: mkg-hamburg.de

Crazy Sixties Sunglasses: Oversized and Dark Shades Were the Height of Fashion https://www.vintag.es/2022/01/1960s-sunglasses.html
Image: vintag.es

Pierre Cardin Sunglasses https://www.designboom.com/design/fashion-designer-pierre-cardin-dies-aged-98-12-29-2020/
Image: designboom.com

Hiro for Harper&amp;#039;s Bazaar 1966 https://www.artlimited.net/agenda/hiro-exhibition-hamiltons-gallery-photography-london/en/7582822
Image: artlimited.net

1971 Alberto Rizzo Vogue Italia https://i.pinimg.com/736x/52/53/89/5253895f3b45e341f7b651484c399ae3.jpg
Image: medium.com Alberto Rizzo

1960s Sunglasses and Specs https://www.messynessychic.com/2019/02/06/paper-dresses-pvc/
Image: messy nessy chic

1971 fashion design by Pierre Cardin. Instagram +1 The look includes iconic Space Age style sunglasses with a distinctive logo frame. Some sources attribute the sunglasses design to Jean Paul Gaulti ...
Image: instagram pechuga vintage

Crazy Sixties Sunglasses: Oversized and Dark Shades Were the Height of Fashion https://www.vintag.es/2022/01/1960s-sunglasses.html
Image: vintag.es

1960s Sunglasses and Specs https://www.messynessychic.com/2019/02/06/paper-dresses-pvc/
Image: messy nessy chic

Crazy Sixties Sunglasses: Oversized and Dark Shades Were the Height of Fashion https://www.vintag.es/2022/01/1960s-sunglasses.html
Image: vintag.es

Feb. 13, 1971 - Model Wears Pierre Cardin Sunglasses
Image: imago

CIRCA 1968: Twiggy, top model. (Photo by Roger Viollet Collection/Getty Images)
Image: getty

TWO FOR THE ROAD, Audrey Hepburn, 1967, TM &amp;amp; Copyright c 20th Century Fox Film Corp. All rights reserved. 20thCentFox/Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHÄTZT PUBLICATIONxIN ...
Image: imago

Dolly Parton Butterfly Sunglasses 1970s
Image: imago

Petula Clarke, 1960s
Image: imago

Feb. 13, 1971 - Model Wears Pierre Cardin Sunglasses
Image: imago

Crazy Sixties Sunglasses: Oversized and Dark Shades Were the Height of Fashion https://www.vintag.es/2022/01/1960s-sunglasses.html
Image: vintag.es

Op Art Pioneer: Bridget Riley is a renowned British painter famous for her influential contributions to the Op Art movement in the 1960s. https://blog.displate.com/optical-illusion-art/
Image: displate

Crazy Sixties Sunglasses: Oversized and Dark Shades Were the Height of Fashion https://www.vintag.es/2022/01/1960s-sunglasses.html
Image: vintag.es

Feb. 13, 1971 - Model Wears Pierre Cardin Sunglasses
Image: imago

Crazy Sixties Sunglasses: Oversized and Dark Shades Were the Height of Fashion https://www.vintag.es/2022/01/1960s-sunglasses.html
Image: vintag.es

May Mask Sunglasses 1960s https://www.instagram.com/p/DAGqheUuiZD/
Image: instagram/eofocus

Crazy Sixties Sunglasses: Oversized and Dark Shades Were the Height of Fashion https://www.vintag.es/2022/01/1960s-sunglasses.html
Image: vintag.es

Crazy Sixties Sunglasses: Oversized and Dark Shades Were the Height of Fashion https://www.vintag.es/2022/01/1960s-sunglasses.html
Image: vintag.es

1960S SUNGLASSES https://uk.pinterest.com/pin/20477373295526602/
Image: pinterest

(traduit et adapté par mbr)

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Les pires fails d’internet sont de retour… et ils sont magnifiques
Au programme cette semaine: des enfants abandonnés sur un quai, une piñata Bob l’éponge terrifiante, des tongs meurtrières et un alligator déguisé en morceau de bois. Internet ne déçoit jamais.
Tout ce dont nous avons besoin cette semaine, c’est de bonne humeur, de beau temps et de quelques-uns des meilleurs fails dénichés sur internet ces derniers jours. Pour la météo, on ne peut rien faire.
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