Ces 29 lunettes vintage sont impossibles à porter aujourd’hui

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Jamais le design des lunettes de soleil n’a été aussi extravagant, déjanté et coloré que dans les années 1960 et 1970. Retour sur cette époque à travers 29 images.

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Il ne fait aucun doute que les années 1960 étaient parfois un peu… étranges. C’était une époque extrêmement expérimentale, durant laquelle les gens repoussaient les limites et tournaient leur regard vers l’avenir. Cette période nous a offert d’innombrables innovations dans la musique, l’art, la littérature, l’architecture et la science.

Mais cette époque nous a aussi légué une multitude de lunettes de soleil excentriques, presque impossibles à porter. Les designers les plus en vue de l’époque, parmi lesquels Pierre Cardin, Paco Rabanne, Oliver Goldsmith et bien d’autres, se sont jetés dans cette tendance avec un enthousiasme total.

Leurs créations de la fin des années 1960 se caractérisaient par de puissantes formes noir et blanc et par un goût nouvellement affirmé pour le futurisme. La haute couture fusionnait alors de plus en plus avec l’esthétique pop art des immenses «bug-eye glasses» («lunettes yeux de scarabée»), popularisées dans le monde entier par des icônes de style comme Jackie Kennedy Onassis ou Audrey Hepburn. Leur présence spectaculaire a profondément marqué la mode féminine de cette époque et a permis à ce style affirmé de rester incontournable jusque bien après le début des années 1970.

Replongeons-nous donc dans une sélection des créations les plus insolites de cette époque. Enjoy!

(Ah oui: quelques vraies célébrités se cachent aussi parmi les photos – à vous de voir si vous parvenez à les reconnaître.)

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(traduit et adapté par mbr)

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