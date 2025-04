Shrek avec sa fille Felicia. Les fans ne sont pas contents de la nouvelle apparence de Shrek. Image: dreamworks

Bafouée, notre enfance! Ces personnages ont beaucoup trop changé

Les premières images de Shrek 5 n'ont pas du tout été bien reçues. Ce n’est pas la première fois que les fans sont contrariés par les refontes de personnages animés. La preuve avec ces sept héros.

Le teaser de Shrek 5 qui montre une version plus âgée de Shrek, sa femme Fiona et de sa fille Felicia, a suscité de fortes réactions de fans en ligne. Depuis le film original de 2001, Shrek est devenu une franchise majeure et sera relancé sur grand écran l'année prochaine. Mais les fans sont tout sauf ravis de l'apparence de Shrek dans ce film.

Pour rappel, voici à quoi il ressemblait dans le premier Shrek:

Shrek est sorti au cinéma en 2001. Image: United International Pictures GmbH

Et voici à quoi ressemble Shrek en 2025 (ou 2026):

Image: dreamworks

Ce n’est pas la première fois (et certainement pas la dernière) que les suites de films d’animation populaires ne sont pas bien accueillies par les fans.

Les personnages suivants ont également changé au fil des ans et ont parfois suscité de fortes réactions.

Sonic

Les premières images du film Sonic ont été publiées début 2019. Les fans étaient indignés: les accusations portaient sur le fait que les traits du visage de Sonic étaient dérangeants. Ses «dents humaines terrifiantes» étaient le principal point de critique.

Le studio de cinéma Paramount a écouté les critiques et a reporté la sortie du film de près d'un an. Durant cette période, ils ont repensé la dynamique du personnage. Au final, les fans semblaient satisfaits.

2014/2020. Image: paramount

Bob le bricoleur

La série originale Bob le bricoleur a été filmée en stop-motion, c'est-à-dire en analogique. En 2014, les créateurs sont passés aux animations numériques. En retour, Bob (et ses amis) ont eu droit à une cure de jouvence. Les fans n'aimaient pas l'idée que Bob soit plus jeune, plus grand, plus mince et plus cool .

1997/2014. Image: hit entertainment

Sébastien et Polochon

Dans le remake live-action de La Petite Sirène de Disney, le crabe Sébastien ressemble davantage à une vraie créature marine, mais a perdu tout son charme. Le poisson flet n'est pas non plus bien accueilli par les fans. Ils sont convaincus que «les adorables créatures marines ont l’air horribles parce qu’elles ne sont plus de mignons poissons de dessins animés».

Image: disney

Yogi l'ours

Non seulement à cause du mauvais scénario, mais aussi à cause des CGI catastrophiques, Yogi l'ours a reçu des avis dévastateurs sur le site de critiques de films Rotten Tomatoes. Ni sa fourrure ni ses vêtements ne sont suffisamment réalistes pour son environnement réel.

1961/2010. Image: Hanna-Barbera Productions/warner bros.

Scar

En 2019, Disney a sorti un remake du classique Le Roi Lion. Dès que la bande-annonce a été mise en ligne, les critiques ont fusé: Scar ressemblait à tous les autres lions et n'avait «plus d'expressions faciales dramatiques». Une autre critique était qu’il avait l’air trop affamé. D'autres, cependant, défendent Scar et disent que cette nouvelle version émaciée est réaliste.

1994/2019. Image: disney

Les tortues Ninja

Les Tortues Ninja ont été repensées à plusieurs reprises au fil des ans. Cependant, le nouveau look des films de Michael Bay n'a pas été bien accueilli par les fans. Les nouvelles tortues sont bien loin des héros que les fans ont appris à aimer. Les personnages portent désormais également des accessoires qui leur donnent un aspect encombré.

1990/2014. Image: new line cinema/paramount

Looney Tunes

«Loonatics Unleashed» voulait rendre les Looney Tunes plus sombres et plus actifs. Sans surprise, ça n'a pas fonctionné et le public n'a pas aimé l'approche plus sombre de ces personnages légers ni leurs designs futuristes. La série a été annulée après deux saisons.

Normal vs. düster. Image: warner bros.

(cmu)

