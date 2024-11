Simo et Nour sont deux fortes têtes de Love is Blind Habibi.

Cette télé-réalité Netflix à Dubaï, c’est le choc des cultures

La télé-réalité américaine s'est exportée aux Emirats et a eu un succès retentissant autant dans le monde arabe que dans le monde entier. Mais quand on a regardé chaque saison de Love is Blind USA, c'est le choc des cultures.

Au début du mois d'octobre, Netflix a lancé Love is Blind Habibi, la version arabe de cette télé-réalité qui cartonne depuis quatre ans sur la plateforme et qui est adaptée dans de nombreux pays (Suède, Allemagne, Brésil, Mexique, Japon).

Le principe est toujours le même: des célibataires déçus de leurs relations passées tentent cette expérience à l'eau de rose pour rencontrer l'amour de leur vie et tomber amoureux sans se voir, juste en se parlant à travers une vitre opaque.

Puis, après dix jours à se dire des: «Mais tu aimes la musique! Incroyable, moi aussi! On est fait pour être ensemble!» vient le moment savoureux de la rencontre où les presque-plus célibataires se voient pour la première fois et découvrent que l'amour n'est pas si aveugle que ça. Ils partent ensuite en lune de miel, puis vivent quelques semaines ensemble avant de se marier... ou pas.

La bande-annonce:

Pas de sexe ni alcool

Love is Blind Habibi suit le même principe, sauf que c'est une émission sans sexe ni alcool, les deux piliers de la version américaine. D'abord, lorsque les couples se voient pour la première fois, il n'y a pas de bisou. L'émission étant faite pour le monde arabe, les démonstrations d'affection ne sont pas autorisées.

Les candidates viennent d'Egypte, du Liban, du Maroc ou encore de Tunisie. netflix

Ensuite, lors de la lune de miel, dans la version américaine, on les voit se faire smouch! smoush! en se réveillant le matin dans le même lit, voir commencer à faire des cochonneries sous la couette alors que les caméras sont encore là. Dans la version Habibi, les couples font chambre à part. Ils n'emménagent pas non plus dans un appartement prêté par Netflix pendant les quelques semaines qui précèdent le mariage. Même au moment de la cérémonie, les couples qui se disent «oui» se font juste un câlin.

Il n'y a pas non plus d'alcool. Dans la version américaine, les cocktails enchaînés sur les plages de la côte mexicaine lors de la lune de miel ont parfois raison de certains candidats qui se laissent aller à la drague. C'est ce qui rend l'émission sulfureuse. Dans la version arabe, pas besoin de tequila pour faire du drama. Les candidats sont tous terriblement jaloux et possessifs. ll suffit d'un regard, d'un sourire pour que ça se termine en embrouille polyglotte à coup d'insultes en arabe, en anglais et en français.

Et puis il y a le sexisme. Certains hommes de l'émission sont persuadés qu'en se mariant, leur femme leur doit le respect. Mais le respect dans leur monde, c'est de se plier aux règles, qu'eux, «chef de la famille», auront décidées. Par exemple, Ammar, 30 ans, en couple avec Karma, 29 ans, ne supporte pas que sa future femme danse. On ne parle pas du pole-dance dans un club échangiste. Mais de la danse du ventre. Il lui dit:

«Si on se marie, tu dois arrêter de danser»

Oui, c'est ça, cause toujours. netflix

Heureusement, l'émission montre également à quel point les femmes sont féministes et indépendantes. La plupart sont des Working Girls. Certaines, comme Nour El Haj, la princesse de l'émission, assument parfaitement le fait de chercher un mari qui leur offrira la sécurité financière.

En réponse à Ammar, Karma préfère rire et lui explique gentiment mais fermement que c'est un art, qu'elle se sent bien quand elle danse et qu'elle n'arrêtera pas. Le couple finit donc par se séparer.

Dans un autre cas, Simo, 29 ans, candidat de Casablanca, choque par son comportement de mâle alpha. Lorsqu'une des célibataires dans les pods lui coupe la parole, il s'énerve. Lorsqu'une autre ne répond pas ce qu'il souhaite, il s'énerve. Il est le Red Flag du show.

Masculiniste au possible, Simo sera pourtant témoin d'une gaffe de Hajar, l'une de ses prétendantes. Pour parler de sa bachelorette party potentielle, la jeune femme utilise une métaphore culinaire:

«Je voudrais goûter un gâteau une dernière fois avant de passer au régime»

Hajar ne parle pas de pâtisserie, mais bien d'un dernier coup d'un soir. Je vous avoue que j'ai dû aller sur les réseaux sociaux pour comprendre pourquoi c'était si grave de manger une douceur.

Après avoir humilié la jeune femme, Simo décide quand même de la demander en mariage en prétendant la soutenir, «lui montrer la lumière dans l'obscurité», mais en échange, il a besoin «de respect et d'attention». S'ensuivra une discussion sur ce qu'il interdirait à la maison s'ils se mariaient:

- Ta femme peut sortir seule?

- Non... Pourquoi ma femme sortirait sans moi?

- Entre copines... Tu ne me fais pas confiance?

- Non, ce n'est pas un problème de confiance, c'est le respect des valeurs de la famille.

Simo finira par la plaquer en pleine lune de miel en partant sans prévenir. Un vrai gentleman.

Heureusement, il y a quelques couples mignons qui rendent l'émission aussi douce qu'un dessert à l'eau de rose. Attention tout de même à ne pas abuser de cet ingrédient qui peut les rendre écoeurants (oui, moi aussi j'utilise la métaphore du gâteau.) Certains vont jusqu'au mariage, d'autres restent en couple, mais préfèrent ne pas se marier.

Love is Blind Habibi n'a pas seulement profité d'un succès dans le monde arabe; la télé-réalité est devenue l'une des plus regardées dans le monde entier. La petite touche Dubaï a contribué à ce succès, le public étant toujours friand de tout ce qui touche à la capitale du bling. D'ailleurs, on n'a jamais vu des candidats de Love is Blind si fortunés. L'argent ne semble jamais un problème durant l'émission, alors que ça peut être le cas dans la version américaine.

La réunion, l'épisode final où les candidats règlent leurs comptes, a été dévoilée il y a une semaine, un moment très attendu pour les fans, car plusieurs clashs les ont laissés sur leur faim. Un moment jouissif également pour les femmes de l'émission qui finissent par clouer le bec des hommes un peu trop territoriaux.

«Love is Blind Habibi »est disponible depuis le 10 octobre sur Netflix. La réunion a été dévoilée ce 1er novembre.

