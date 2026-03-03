Beaucoup de choses changent à l’Europa-Park. Image: keystone

Europa-Park augmente ses prix

Nouvelle saison, nouvelles offres, nouveaux tarifs: à Europa-Park, plusieurs changements sont au programme.

Aller à l’Europa-Park coûtera un peu plus cher l’an prochain. Le parc d’attractions de Rust revoit une nouvelle fois ses prix à la hausse. Selon le Münchner Merkur, les billets progresseront d’environ 4% pour la saison 2026.



Dès le 28 mars, date d’ouverture de la saison estivale, un adulte (dès 12 ans) paiera 76 euros en haute saison, contre 73 aujourd’hui. En basse saison, le tarif passera de 64,50 à 67 euros.



La direction invoque la hausse généralisée des coûts pour justifier le changement des tarifs. «Afin de pouvoir offrir aux visiteurs la qualité habituelle en 2026 également, les hausses de coûts dans tous les secteurs de l’entreprise, dues à l’augmentation des salaires et des coûts du travail, mais aussi à la hausse des prix de l’énergie ainsi qu’à l’inflation persistante, doivent être compensées», explique le parc au quotidien allemand.

Ce n’est pas une première. Ces dernières années déjà, les billets avaient été ajustés pour des raisons similaires. Les montants annoncés correspondent toutefois aux prix maximaux. Le système de tarification reste dynamique: en réservant tôt ou en choisissant des jours moins demandés, il est possible de payer moins cher.

Ce qui change en 2026

La hausse des tarifs s’accompagne de nouveautés. Un nouvel espace thématique consacré à Monaco doit ouvrir cette année. A Silver Lake City, la Riverside Western Lodge, dotée de 119 chambres, accueillera également ses premiers visiteurs.

Côté accès, un train direct – baptisé RailCoaster – reliera chaque samedi, du 28 mars au 31 octobre, Zurich à Ringsheim/Europa-Park via Bâle CFF.

L’offre combinée avec l’entrée au parc aquatique Rulantica disparaît en revanche. Un forfait incluant l’aller-retour en train, la navette depuis la gare et le billet d’entrée au parc sera proposé dès 99 francs pour les adultes au départ de Bâle CFF.

Une attraction culte va en revanche disparaître. D’ici 2028, le grand huit Euro-Mir sera démonté et transformé. Un nouvel espace thématique consacré à l’univers spatial est également prévu, mais aucun détail supplémentaire n’a encore été communiqué. (vrf/trad. jah)