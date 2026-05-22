Il a construit la Batmobile: voici ses créations ses plus folles
Quel est le point commun entre la Batmobile, K.I.T.T. et les voitures de la famille Munster?
Tous ont été imaginés et fabriqués par le même constructeur automobile excentrique. Voici George Barris, le seul et l'unique:
George Barris commence à modifier des voitures dès le lycée avec son frère Sam. La toute première voiture des frères Barris – une Buick de 1925 – voit le jour en 1938, alors que George n’a que 13 ans. Le véhicule lui avait été offert par sa mère pour le remercier d’avoir aidé dans son restaurant grec.
Der Buick gilt somit als allererstes Barris Custom Car, und obwohl die Brüder noch jung waren und noch am Lernen und Improvisieren, wies das Auto dennoch Eigenheiten auf, die den späteren Barris-Stil prägen sollten. So wurde etwa die Karosserie gestrafft und mit einer auffälligen orange-blau gestreiften Lackierung versehen. Berühmterweise nahm George die goldfarbenen Knöpfe von den Küchenschränken seiner Mutter ab, um sie als Akzente im Kühlergrill des Autos zu verwenden.
Cette Buick est aujourd’hui considérée comme la toute première «Barris Custom Car». Malgré leur jeune âge et leur apprentissage encore très artisanal, les frères y intègrent déjà plusieurs éléments qui deviendront la signature du style Barris. La carrosserie est notamment abaissée et recouverte d’une peinture orange et bleue rayée particulièrement voyante. George retire même les boutons dorés des placards de cuisine de sa mère pour les utiliser comme ornements sur la calandre.
Dix ans plus tard, en 1948, Barris Kustoms – le nom officiel de l’entreprise désormais orthographié avec un «k», à l’origine du terme «Kustom Kar Kulture» – présente une Buick décapotable modifiée au premier salon Hot Rod Exposition de Los Angeles. Le véhicule remporte immédiatement le premier prix.
Les éléments de design de cette voiture influencent encore aujourd’hui l’univers des «custom cars»: le «chopped top» (George abaisse la ligne du toit afin d’obtenir une silhouette plus agressive et plus élancée), la peinture métallisée profonde qui scintille au soleil, le «shaved bodywork» (suppression des poignées de portes et des baguettes chromées), et bien d’autres détails.
Quelques décennies plus tard, George Barris LLC peut se targuer d’un catalogue impressionnant de voitures cultes de cinéma et de télévision, de créations sur mesure pour célébrités et de «show cars» extravagants devenus mythiques. En voici une sélection.
The Batmobile
1965
Pour la série culte diffusée entre 1966 et 1968 – et toujours la Batmobile la plus cool de tous les temps. Aucune discussion possible.
The Munsters Cars
1964
La famille Munster reçoit même deux véhicules conçus par George Barris pour sa série humoristique. D’un côté, la voiture familiale «Munster Koach»…
… et de l’autre, le dragster «Drag-U-La»…
… conduit par Grandpa Munster dans l’un des épisodes les plus célèbres de la série.
D’autres voitures cultes issues des ateliers Barris
Alvin's Acorn
1965
Conçue pour l’émission «The Alvin and the Chipmunks Show» (1962-1965).
K.I.T.T.
1982
Oui! Le Knight Industries Two Thousand de «Knight Rider» (1982-1986).
The Car
1976
La voiture monstrueuse du film d’horreur éponyme sorti en 1977.
The Raiders Koach
1969
Il s’agit ici d’un véhicule promotionnel destiné au groupe de rock Paul Revere and the Raiders. L’engin était propulsé par deux moteurs Pontiac 428 V8 installés côte à côte dans la partie avant façon camion. Le conducteur ne se trouvait pas à l’avant, mais à l’arrière du véhicule, qu’il pilotait grâce à un système hydraulique. L’ensemble était également équipé d’un système audio VOX complet avec orgue, batterie, microphones et amplificateurs, permettant au groupe de jouer en direct pendant les trajets.
Puisqu’on parle de VOX…
The Voxmobile
1967
Un hybride entre hot rod ultra-puissant et scène de concert mobile, utilisé comme véhicule promotionnel par le fabricant britannique d’amplificateurs et d’instruments VOX.
George Barris était aussi célèbre pour ses créations personnalisées destinées aux vedettes hollywoodiennes.
The Barrister
1979-1982
Un cabriolet de luxe basé sur une Chevrolet Corvette, conçu pour des célébrités comme Bo Derek ou Sammy Davis Jr.
«His and Hers» Custom Mustangs
1965
Deux Ford Mustang décapotables personnalisées pour le duo Sonny and Cher.
Oui, cette Cher-là.
Sinatra's Zebra Mustang
1965
Bien que cette voiture soit souvent associée à Frank Sinatra parce qu’elle apparaît dans son film «Marriage on the Rocks», elle avait en réalité été construite comme cadeau pour sa fille Nancy Sinatra. L’extérieur comme l’intérieur étaient décorés de panneaux imitation peau de zèbre.
Travolta Fever
1979
Bon. On voit immédiatement pour qui cette voiture avait été conçue. «Saturday Night Fever», tout ça…
Zsa Zsa Gabors Rolls-Royce
1978
Construite pour l’icône hollywoodienne Zsa Zsa Gabor à partir d’une Rolls-Royce Silver Cloud de 1961.
Banacek AMX 400
1969
Conçue dès 1969 par Barris comme une «voiture du futur», elle devient célèbre grâce à la série télévisée «Banacek» (1972-1974) avec George Peppard.
Certaines des créations les plus extravagantes de Barris relevaient davantage de l’art automobile que du véhicule réellement utilisable. On appelait cela des «show cars».
Golden Sahara II
1958
Oui, cette voiture possédait des pneus lumineux. Des pneus semi-transparents Goodyear Neothane éclairés de l’intérieur par 18 ampoules.
Snake Pit
1975
Cette machine était propulsée par six moteurs Cobra-Ford 351 V8 – d’où son nom, «la fosse aux serpents».
Ala Kart
1957
Une icône absolue de la «Kustom Kulture». Non seulement grâce à son incroyable niveau de détail, mais aussi parce qu’il s’agit du premier «show car» commercialisé sous forme de maquette en plastique. Plus d’un million d’exemplaires sont vendus dès la première année, en 1961.
Sidewinder
1975
Un trike, ça vous tente? Ou alors…
XPAK 400 Hovercraft
1959
Oui, c’était bien un aéroglisseur.
Fire Bug
1975
Super Van
1977
Lil' Redd Wrecker
1974
Techniquement, cette dépanneuse n’est pas entièrement une création Barris:il achète le modèle original avant de le modifier à son tour.
D’ailleurs, George Barris agit souvent moins comme constructeur que comme promoteur pour des préparateurs automobiles amis, ravis de profiter de sa réputation et de ses liens avec Hollywood pour faire connaître leur travail. Parmi les plus célèbres de ces créations:
Reisner Bathtub Buggy
1968
Le design original vient du constructeur automobile Rob Reisner. Barris termine ensuite le projet et le personnalise… avec des toilettes en guise de siège conducteur. Un choix parfait, surtout quand on sait qu’un moteur Chrysler Hemi V8 à double compresseur se trouve juste derrière.
Miller Bathtub Buggy
1969
Cette voiture n’a pas non plus été construite ni dessinée par Barris, mais largement promue par lui. Et oui, il s’agissait d’une version encore plus extravagante de la voiture-salle de bains… ce qui pousse Barris à changer ensuite carrément de pièce.
Bed Bug
1971
Au lieu de sièges classiques, conducteur et passager étaient installés sur un matelas en léopard. Le moteur Chevrolet Corvair entièrement chromé se trouvait à l’arrière.
Pizza Wagon
1969
The Red Baron
1969
Oh oui. Une gigantesque pointe de casque à pointe allemand de la Première Guerre mondiale.
Milk Truck
1964
Et au fait:que conduisait George Barris lui-même au quotidien?
Tadaaaa:
La Ferrari 308 GTS personnelle de George Barris (1978)
1978
Modifiée, évidemment… même si elle restait nettement plus sobre que la plupart de ses créations.