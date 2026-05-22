Il a construit la Batmobile: voici ses créations ses plus folles

Batmobile, K.I.T.T., dragster-cercueil, voiture-lit ou véhicule équipé de toilettes: George Barris a façonné certains des engins les plus mythiques et délirants de la culture pop américaine. Portrait d’un constructeur excentrique devenu une légende d’Hollywood.

Oliver Baroni Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Quel est le point commun entre la Batmobile, K.I.T.T. et les voitures de la famille Munster?

Tous ont été imaginés et fabriqués par le même constructeur automobile excentrique. Voici George Barris, le seul et l'unique:

Image: AP

George Barris commence à modifier des voitures dès le lycée avec son frère Sam. La toute première voiture des frères Barris – une Buick de 1925 – voit le jour en 1938, alors que George n’a que 13 ans. Le véhicule lui avait été offert par sa mère pour le remercier d’avoir aidé dans son restaurant grec.

Der Buick gilt somit als allererstes Barris Custom Car, und obwohl die Brüder noch jung waren und noch am Lernen und Improvisieren, wies das Auto dennoch Eigenheiten auf, die den späteren Barris-Stil prägen sollten. So wurde etwa die Karosserie gestrafft und mit einer auffälligen orange-blau gestreiften Lackierung versehen. Berühmterweise nahm George die goldfarbenen Knöpfe von den Küchenschränken seiner Mutter ab, um sie als Akzente im Kühlergrill des Autos zu verwenden.

Cette Buick est aujourd’hui considérée comme la toute première «Barris Custom Car». Malgré leur jeune âge et leur apprentissage encore très artisanal, les frères y intègrent déjà plusieurs éléments qui deviendront la signature du style Barris. La carrosserie est notamment abaissée et recouverte d’une peinture orange et bleue rayée particulièrement voyante. George retire même les boutons dorés des placards de cuisine de sa mère pour les utiliser comme ornements sur la calandre.

Dix ans plus tard, en 1948, Barris Kustoms – le nom officiel de l’entreprise désormais orthographié avec un «k», à l’origine du terme «Kustom Kar Kulture» – présente une Buick décapotable modifiée au premier salon Hot Rod Exposition de Los Angeles. Le véhicule remporte immédiatement le premier prix.

Les éléments de design de cette voiture influencent encore aujourd’hui l’univers des «custom cars»: le «chopped top» (George abaisse la ligne du toit afin d’obtenir une silhouette plus agressive et plus élancée), la peinture métallisée profonde qui scintille au soleil, le «shaved bodywork» (suppression des poignées de portes et des baguettes chromées), et bien d’autres détails.

Quelques décennies plus tard, George Barris LLC peut se targuer d’un catalogue impressionnant de voitures cultes de cinéma et de télévision, de créations sur mesure pour célébrités et de «show cars» extravagants devenus mythiques. En voici une sélection.

The Batmobile

1965

Image: boldride

Pour la série culte diffusée entre 1966 et 1968 – et toujours la Batmobile la plus cool de tous les temps. Aucune discussion possible.

The Munsters Cars

1964

La famille Munster reçoit même deux véhicules conçus par George Barris pour sa série humoristique. D’un côté, la voiture familiale «Munster Koach»…

… et de l’autre, le dragster «Drag-U-La»…

… conduit par Grandpa Munster dans l’un des épisodes les plus célèbres de la série.

D’autres voitures cultes issues des ateliers Barris

Alvin's Acorn

1965

Conçue pour l’émission «The Alvin and the Chipmunks Show» (1962-1965).

K.I.T.T.

1982

Oui! Le Knight Industries Two Thousand de «Knight Rider» (1982-1986).

The Car

1976

Image: wikicommons

La voiture monstrueuse du film d’horreur éponyme sorti en 1977.

The Raiders Koach

1969

Il s’agit ici d’un véhicule promotionnel destiné au groupe de rock Paul Revere and the Raiders. L’engin était propulsé par deux moteurs Pontiac 428 V8 installés côte à côte dans la partie avant façon camion. Le conducteur ne se trouvait pas à l’avant, mais à l’arrière du véhicule, qu’il pilotait grâce à un système hydraulique. L’ensemble était également équipé d’un système audio VOX complet avec orgue, batterie, microphones et amplificateurs, permettant au groupe de jouer en direct pendant les trajets.

Puisqu’on parle de VOX…

The Voxmobile

1967

Un hybride entre hot rod ultra-puissant et scène de concert mobile, utilisé comme véhicule promotionnel par le fabricant britannique d’amplificateurs et d’instruments VOX.

George Barris était aussi célèbre pour ses créations personnalisées destinées aux vedettes hollywoodiennes.

The Barrister

1979-1982

Un cabriolet de luxe basé sur une Chevrolet Corvette, conçu pour des célébrités comme Bo Derek ou Sammy Davis Jr.

«His and Hers» Custom Mustangs

1965

Deux Ford Mustang décapotables personnalisées pour le duo Sonny and Cher.

Image: imago

Oui, cette Cher-là.

Sinatra's Zebra Mustang

1965

Bien que cette voiture soit souvent associée à Frank Sinatra parce qu’elle apparaît dans son film «Marriage on the Rocks», elle avait en réalité été construite comme cadeau pour sa fille Nancy Sinatra. L’extérieur comme l’intérieur étaient décorés de panneaux imitation peau de zèbre.

Travolta Fever

1979

Bon. On voit immédiatement pour qui cette voiture avait été conçue. «Saturday Night Fever», tout ça…

Zsa Zsa Gabors Rolls-Royce

1978

Construite pour l’icône hollywoodienne Zsa Zsa Gabor à partir d’une Rolls-Royce Silver Cloud de 1961.

Banacek AMX 400

1969

Conçue dès 1969 par Barris comme une «voiture du futur», elle devient célèbre grâce à la série télévisée «Banacek» (1972-1974) avec George Peppard.

Certaines des créations les plus extravagantes de Barris relevaient davantage de l’art automobile que du véhicule réellement utilisable. On appelait cela des «show cars».

Golden Sahara II

1958

Image: wikicommons

Oui, cette voiture possédait des pneus lumineux. Des pneus semi-transparents Goodyear Neothane éclairés de l’intérieur par 18 ampoules.

Snake Pit

1975

Cette machine était propulsée par six moteurs Cobra-Ford 351 V8 – d’où son nom, «la fosse aux serpents».

Ala Kart

1957

Une icône absolue de la «Kustom Kulture». Non seulement grâce à son incroyable niveau de détail, mais aussi parce qu’il s’agit du premier «show car» commercialisé sous forme de maquette en plastique. Plus d’un million d’exemplaires sont vendus dès la première année, en 1961.

Sidewinder

1975

Un trike, ça vous tente? Ou alors…

XPAK 400 Hovercraft

1959

Oui, c’était bien un aéroglisseur.

Fire Bug

1975

Super Van

1977

Lil' Redd Wrecker

1974

Techniquement, cette dépanneuse n’est pas entièrement une création Barris:il achète le modèle original avant de le modifier à son tour.

D’ailleurs, George Barris agit souvent moins comme constructeur que comme promoteur pour des préparateurs automobiles amis, ravis de profiter de sa réputation et de ses liens avec Hollywood pour faire connaître leur travail. Parmi les plus célèbres de ces créations:

Reisner Bathtub Buggy

1968

Le design original vient du constructeur automobile Rob Reisner. Barris termine ensuite le projet et le personnalise… avec des toilettes en guise de siège conducteur. Un choix parfait, surtout quand on sait qu’un moteur Chrysler Hemi V8 à double compresseur se trouve juste derrière.

Miller Bathtub Buggy

1969

Cette voiture n’a pas non plus été construite ni dessinée par Barris, mais largement promue par lui. Et oui, il s’agissait d’une version encore plus extravagante de la voiture-salle de bains… ce qui pousse Barris à changer ensuite carrément de pièce.

Bed Bug

1971

Au lieu de sièges classiques, conducteur et passager étaient installés sur un matelas en léopard. Le moteur Chevrolet Corvair entièrement chromé se trouvait à l’arrière.

Pizza Wagon

1969

The Red Baron

1969

Oh oui. Une gigantesque pointe de casque à pointe allemand de la Première Guerre mondiale.

Milk Truck

1964

Et au fait:que conduisait George Barris lui-même au quotidien?





Tadaaaa:

La Ferrari 308 GTS personnelle de George Barris (1978)

1978

Modifiée, évidemment… même si elle restait nettement plus sobre que la plupart de ses créations.

Encore plus de voitures? 23 modèles dingues repérés à Dubaï 1 / 25 23 voitures complètement folles repérées à Dubaï 23 voitures complètement folles que j'ai repérées à Dubaï