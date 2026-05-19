Vous avez dit TikTok? Image: montage watson

Même le pape a craqué

Ce 17 mai, le pape Léon XIV s'est prêté à une scène peu commune en reproduisant un geste qu'on n'imaginait pas voir au Vatican.

Plus de «Divertissement»

Il est des choses qu'on ne pensait pas voir venant d'un pape. Lors d’une rencontre improvisée au Vatican samedi, le souverain pontife s’est prêté à une tendance TikTok qui a déjà inondé les cours d'école, en Romandie aussi.

Dans la vidéo devenue virale, les jeunes demandent au pape de faire un «67», la tendance absurde consistant à agiter les mains de haut en bas tout en répétant «six seven» en anglais. Sous les applaudissements et les rires des adolescents, Léon XIV s’exécute avec le sourire.

La scène, filmée puis publiée sur les réseaux sociaux, a rapidement fait le tour du monde et illustre une facette encore méconnue du nouveau pape, élu il y a un peu plus d'un an.

La séquence en vidéo 👇 Vidéo: extern / rest

La séquence a été publiée à l’origine sur Instagram par Don Roberto Fiscer, un ancien DJ devenu prêtre, suivi par plusieurs centaines de milliers d’abonnés. Habitué à partager ses sorties avec des jeunes, il accompagnait ce groupe lors de la visite au Vatican. En quelques heures, la vidéo a été relayée sur TikTok, Instagram et X par de nombreux médias internationaux.

Sur les réseaux sociaux, la scène a suscité de nombreuses réactions amusées. «Je me suis reconverti», plaisante un internaute sous une vidéo relayée sur X. Ou encore:

«Un quoi? Un LXVII»

«Le pape voulait s'assurer qu'ils ne disaient pas 666»

D’autres soulignent surtout la spontanéité du moment et la joie visible des adolescents, tandis que certains semblent peu goûter son geste:

«Et la semaine prochaine quoi, il va twerker?»

«Ils ont même réussi à infecter le pape… Il faudrait que quelqu'un mette un terme à cette pandémie démoniaque»

«Toujours plus dans le nivellement par le bas»

Depuis son élection, Léon XIV multiplie les gestes de proximité et les apparitions plus décontractées, contribuant à moderniser l’image du Vatican auprès des plus jeunes générations. (hun)