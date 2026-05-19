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Le pape Léon 14 n'est pas immunisé contre la trend 67 et TikTok

Le pape Léon et son 67
Vous avez dit TikTok?Image: montage watson

Même le pape a craqué

Ce 17 mai, le pape Léon XIV s'est prêté à une scène peu commune en reproduisant un geste qu'on n'imaginait pas voir au Vatican.
19.05.2026, 09:2919.05.2026, 11:09

Il est des choses qu'on ne pensait pas voir venant d'un pape. Lors d’une rencontre improvisée au Vatican samedi, le souverain pontife s’est prêté à une tendance TikTok qui a déjà inondé les cours d'école, en Romandie aussi.

Dans la vidéo devenue virale, les jeunes demandent au pape de faire un «67», la tendance absurde consistant à agiter les mains de haut en bas tout en répétant «six seven» en anglais. Sous les applaudissements et les rires des adolescents, Léon XIV s’exécute avec le sourire.

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La scène, filmée puis publiée sur les réseaux sociaux, a rapidement fait le tour du monde et illustre une facette encore méconnue du nouveau pape, élu il y a un peu plus d'un an.

La séquence en vidéo 👇

Vidéo: extern / rest

La séquence a été publiée à l’origine sur Instagram par Don Roberto Fiscer, un ancien DJ devenu prêtre, suivi par plusieurs centaines de milliers d’abonnés. Habitué à partager ses sorties avec des jeunes, il accompagnait ce groupe lors de la visite au Vatican. En quelques heures, la vidéo a été relayée sur TikTok, Instagram et X par de nombreux médias internationaux.

Sur les réseaux sociaux, la scène a suscité de nombreuses réactions amusées. «Je me suis reconverti», plaisante un internaute sous une vidéo relayée sur X. Ou encore:

«Un quoi? Un LXVII»
«Le pape voulait s'assurer qu'ils ne disaient pas 666»

D’autres soulignent surtout la spontanéité du moment et la joie visible des adolescents, tandis que certains semblent peu goûter son geste:

«Et la semaine prochaine quoi, il va twerker?»
«Ils ont même réussi à infecter le pape… Il faudrait que quelqu'un mette un terme à cette pandémie démoniaque»
«Toujours plus dans le nivellement par le bas»

Depuis son élection, Léon XIV multiplie les gestes de proximité et les apparitions plus décontractées, contribuant à moderniser l’image du Vatican auprès des plus jeunes générations. (hun)

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source: reddit
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Le pape et son 67
Video: extern / rest
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