L'acteur qui incarnait John, Jesse Metcalfe, s'est confié sur son départ de la série iconique. getty/watson

Cette star de «Desperate Housewives» se confie sur son renvoi du show

Après avoir récemment révélé sa mise à l'écart de Desperate Housewives, la série iconique du début des années 2000, Jesse Metcalfe a dévoilé quelles actrices du casting il côtoie encore aujourd'hui.

Plus de «Divertissement»

Son nom ne vous dit peut-être plus grand-chose comme ça, mais son rôle vous aura certainement marqué en 2004, au moment du lancement de la série culte sur la chaîne ABC: Jesse Metcalfe incarnait à l'époque John Rowland, le séduisant jardinier et jeune amant de Gabrielle Solis, incarnée par Eva Longoria.

Gabrielle Solis en mère au foyer désespérée et son amant jardnier, John. Image: Disney General Entertainment Con

Invité sur le podcast Not Skinny But Not Fat la semaine dernière, l'acteur âgé désormais de 47 ans n'a pas été avare en anecdotes sur le show qui a marqué la télévision du début des années 2000.

«J’ai été viré de Desperate Housewives» Jesse Metcalfe, lors de l’épisode de mardi du podcast Not Skinny But Not Fat d’Amanda Hirsch

N'y voyez pas un problème de comportement ou une brouille avec le créateur du show. «Après la première saison, ils ne savaient plus vraiment où faire évoluer mon intrigue», a-t-il expliqué. «Notre créateur, Marc Cherry, a dit: Ce n'est pas Desperate House Gardeners, c'est Desperate Housewives, donc malheureusement, tu ne seras plus un personnage régulier de la série.»

La liaison du duo n'aura duré que le temps d'une saison. Image: Disney General Entertainment Con

Heureusement pour lui, à l'époque, le jeune homme de 26 ans est vite retombé sur ses pattes. Non seulement parce que son interprétation d'un lycéen jardinier a rapidement propulsé l'acteur au rang d'idole des jeunes et lui a valu trois nominations aux Teen Choice Awards, en 2005, mais car elle lui a aussi ouvert des portes.

«On m'avait proposé le rôle principal dans John Tucker Must Die de la 20th Century Fox, alors je me suis dit: Super, pas de problème. Je vais devenir une star de cinéma. Je surfais sur la vague, vous savez, parce que cette émission m'a vraiment bouleversé, j'avais tout qui m'arrivait et j'en profitais tout simplement.»

D'autant que, même après avoir été renvoyé de la série, l'acteur a été rappelé en tant que guest star intermittente dans plusieurs des saisons suivantes. Sans rancune, comme on dit.

20 après, l'innocent jardinier n'a rien perdu de son charme. Image: WWD

Quelques jours plus tard, le 20 mars, lors d'une soirée à Los Angeles, c'est du côté de Page Six que Jesse Metcalfe s'est confié sans détour sur ses années Desperate Housewives, en révélant notamment avec quelles actrices il était encore en contact. A commencer par celle qui incarnait sa maîtresse, Eva Longoria.

«Je parle encore de temps en temps à Eva», a confirmé l'acteur. Avant d'ajouter: «J’adore Marcia Cross. Je l’ai vue dans une production de Broadway à New York il y a quelques années.»

Les stars de la série: Felicity Huffman, Eva Longoria, Teri Hatcher et Marcia Cross. Image: Disney General Entertainment Con

Celle qui jouait Bree Van de Kamp dans la série du début des années 2000 était «vraiment touchée» qu'il soit «venu» pour la soutenir. «J'ai toujours été un grand fan d'elle, surtout en tant qu'actrice», a-t-il ajouté. «Je la trouve incroyablement talentueuse.»

Quant à Felicity Huffman, qui incarnait Lynette Scavo, l'acteur se dit ravi de la voir «travailler à nouveau beaucoup, car elle a un talent incroyable». Pour rappel, Felicity Huffman, s'est tenu longtemps à l'écart des studios, après qu'il ait été révélé qu'elle avait déboursé 15 000 dollars pour améliorer les résultats aux examens de sa fille et lui permettre d'être admise à l'université.

Après avoir purgé près de deux semaines de prison et payé une amende conséquente de 30 000 dollars, l'actrice refait progressivement des apparitions dans des émissions. Rien qui n'ait trop choqué Jesse Metcalfe, apparemment:

«Honnêtement, j'ai adoré tous les participants de l'émission» La conclusion de l'acteur, dans Page Six

Lequel a pas mal de projets dans les pipelines. Outre plusieurs films à venir, dont Boris Is Dead du réalisateur James Cullen Bressack et le film d'horreur The Possession at Gladstone Manor, de K. Asher Levin, Jesse Metcalfe se consacre également à Nutrl Skin, la marque de soins de la peau qu'il a lancé en avril dernier. Comme quoi, ces jardiniers amateurs sont pleins de ressources. (mbr)

La vidéo de l'arrestation de Justin Timberlake enfin révélée Vidéo: watson