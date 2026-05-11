Chiara Ferragni aurait retrouvé l'amour. Image: Instagram

Chiara Ferragni aurait séché ses larmes et retrouvé l'amour

La célèbre influenceuse italienne aurait retrouvé l'amour auprès d'un manageur colombien. Une nouvelle qui tombe peu de temps après que son ex-mari, le rappeur Fedez, ait annoncé qu'il allait être papa pour la troisième fois.

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Les photos du 39e anniversaire de Chiara Ferragni, postées ce lundi 11 mai sur Instragram, sont gorgées de soleil. On y voit le lac de Côme – un endroit que l'influenceuse chérit particulièrement – ainsi qu'une somptueuse villa réservée pour l'occasion. Parmi les invités figurent ses amis et sa famille, ainsi que celui qui semblerait être son nouveau compagnon, selon les dires de la presse italienne.

On vous montre: Une vue plutôt sympa. Image: Instagram @chiaraferragni

Le gâteau a aussi l'air pas mal! Image: Instagram @chiaraferragni

Nouvelle romance et troisième enfant

L'influenceuse aurait, en effet, retrouvé l'amour dans les bras de José Hernandez, un manager d'origine colombienne qui travaillerait pour une multinationale dans le secteur des pneumatiques. Les tourtereaux se seraient rencontrés il y a quelques mois lors de vacances en Amérique du Sud et ont depuis été aperçus ensemble à plusieurs reprises, comme l'attestent des images prises par les paparazzis.

La dernière photo en date – postée lors de son anniversaire – est toutefois considérée comme une officialisation, notamment par le magazine people Chi. Sur le cliché, le couple présumé est tout sourire, un gâteau dans la main de monsieur, un verre de champagne dans celui de madame et l'eau bleu en toile de fond.

La photo en question: Chiara Ferragni et le manager colombien José Hernandez. Image: Instragram @chimagazineit

Cette publication intervient peu de temps après que son ex-mari, le rappeur italien Fedez, ait annoncé qu'il allait être à nouveau papa. Il attend son troisième enfant avec la spécialiste en marketing Giulia Honegger, âgée de 23 ans. Le chanteur partage déjà deux enfants avec Chiara Ferragni, Leone et Vittoria.

Récente rupture

Si, après leur séparation très médiatisée début 2024, Fedez a rapidement été aperçu en train de fricoter avec plusieurs femmes, il aura fallu des mois avant que Chiara Ferragni ne soit vue en compagnie d'un nouvel amoureux.

Quelques mois après la rupture, elle a fréquenté Giovanni Tronchetti Provera, un homme d'affaires italien et ancien président et PDG de Pirelli, l'une des entreprises de pneus les plus importantes au monde. Pour rappel, la famille Tronchetti Provera est l'une des dynasties entrepreneuriales les plus influentes en Italie. Leur histoire s'est toutefois terminée et Giovanni Tronchetti Provera se serait remis avec son ex-femme, dont il s'était séparé en 2023.

A l'heure actuelle, Chiara Ferragni n'a pas encore annoncé être en couple avec José Hernandez. On aperçoit néanmoins le manager colombien aux côtés des proches de l'influenceuse sur l'une des stories postées sur Instagram. On garde un œil ouvert dans l'attente du cliché officiel!