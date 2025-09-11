L'actrice américaine Teri Hatcher vient de sortir un podcast, Desperately Devoted. Image: watson/instagram

Cette actrice de «Desperate Housewives» a une surprise pour les fans

Teri Hatcher, qui incarnait la maladroite Susan Mayer dans la série culte des années 2000, vient de dévoiler les deux premiers épisodes de son tout nouveau podcast. Spoiler? C'est long.

Et une personne de plus qui rejoint le vaste et déjà bien rempli monde des podcasts! Cette semaine, l'actrice américaine Teri Hatcher, connue pour son rôle de Susan Mayer dans l'iconique série Desperate Housewives, a sorti les deux premiers épisodes de Desperately Devoted.

«Avez-vous entendu la dernière nouvelle à Wisteria Lane? J'étais si impatiente d'annoncer la sortie de de "Desperately Devoted". Nous vous sommes désespérément dévoués» Teri Hatcher, sur Instagram.

Les trois femmes sont derrière le micro. Image: Instagram

180 épisodes?

L'esthétique comme le contenu sont complètement inspirés par la série phare des années 2000. Le concept? Pendant un peu moins d'une heure – oui, c'est très long –, Teri Hatcher, Emerson Tenney (sa vraie fille) et Andrea Bowen (qui incarnait Julie, la fille de Susan à l'écran), regardent les épisodes des huit saisons, les commentent et racontent des anecdotes sur les coulisses des tournages. Ce n'est pas tout: elles profitent d'avoir le micro tendu pour parler plus généralement «des relations, du fait d'être une femme, de la maternité et des références aux années 2000».

A la lecture de ces lignes, vous vous posez sûrement la question suivante: si elles se calquent sur Desperate Housewives, ça fait combien d'épisode au total? 180. Un chiffre qui paraît énorme! Reste à voir si le podcast va réellement en proposer autant.

Exclus de la discussion

Pour le bien de cet article, nous avons écouté quelques minutes du pilote et de Secrets, scandales et sexe, le deuxième épisode. L'un débute avec trois voix qui se parlent par-dessus, échangent sur des souvenirs personnels et renvoient l'impression d'une discussion où nous ne sommes pas conviés. En bref, le sentiment de rejoindre un groupe de potes qui se connaît depuis 15 ans et qui raconte ses dernières vacances passées ensemble sans faire fi de la quatrième personne assise à la table.

Le deuxième démarre dans le vif du sujet: Teri, Emerson et Andrea regardent le premier épisode de la saison 1 de Desperate Housewives. Sauf que les fans l'ont déjà vu, vu et revu. Dès lors, il est peu intéressant d'entendre qu'Emerson était présente dans les voitures des caméramans sur les tournages. Ou que le moment préféré de l'une est lorsque Lynette saute dans la piscine pour aller rechercher ses enfants, durant les funérailles de Mary Alice Young.

Autre sujet abordé: Bree Van De Kamp et de son rôle d'épouse traditionnelle (la fameuse tradwife), un concept qui cartonne aujourd'hui sur TikTok. Vous avez dit 20 ans de retard?

En conséquence, qui pourrait être intéressé par ce podcast? Les amateurs de nostalgie qui voudraient (re)découvrir cette fantastique série autrement, au travers notamment d'histoires personnelles partagées par les actrices. Ou celles et ceux qui cherchent une occupation pour faire passer les ennuyantes tâches ménagères du quotidien. Avec une chance sur deux de trouver le repassage plus intéressant.

Desperately Devoted est disponible dès à présent sur toutes les plateformes d'écoute. (ag)