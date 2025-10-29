brouillard
Ce costume de Nemo à l'Eurovision va être vendu

Nemo of Switzerland, winner of 2024, performs during the final at the 69th Eurovision Song Contest in Basel, Switzerland, on Saturday, May 17, 2025. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Nemo lors de sa performance à Bâle.Keystone

Le chanteur biennois va vendre aux enchères son costume porté lors de la finale du concours à Bâle en mai dernier au profit d'une association LGBT.
29.10.2025, 06:3129.10.2025, 06:31

Dans le cadre du Seconhand day, Nemo met aux enchères le costume qu'il portait lors de sa prestation à l'Eurovision à Bâle en mai dernier. Les bénéfices seront versés à une association en faveur des personnes LGBT*.

Outre cette tenue, la perruque que Nemo portait lors de l'Eurovision dans la cité rhénane sera également vendue aux enchères, indique mercredi Secondhany day dans un communiqué.

Que vaut le premier album de Nemo? On a écouté

Sa performance lors de la finale de l'Eurovision, dont il était le vainqueur sortant, avait suscité une certaine irritation. Il avait alors réagi:

«Lorsque des gens sont confrontés à quelque chose d'inattendu, ils sont irrités»

La vente aura lieu dans le cadre de #RicardoForGood. Les bénéfices seront versés à l'organisation Queeramnesty, qui défend les droits des personnes LGBT*. Les enchères en ligne commencent le 29 octobre et se termineront le 8 novembre. (jzs/ats)

Qui est JJ, l'austro-philippin qui a remporté l'Eurovision?
Video: watson
