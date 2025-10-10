Que vaut le premier album de Nemo? On a écouté

assez ensoleillé16°
Nemo

Arthouse, le premier album de Nemo, est radical et intrepide

Ce vendredi, Nemo sort son album Arthouse et démarre sa tournée à Kiev. source: universal

Ce vendredi est un grand jour pour le chanteur suisse. Il entame sa tournée européenne à Kiev, et sort enfin son premier album tant attendu. Pour le vainqueur de l'Eurovision 2024, l'heure de la libération a sonné.
10.10.2025, 15:0210.10.2025, 16:33
Stefan Künzli / ch media

Voici un an et demi que Nemo a remporté l'Eurovision. Dans le monde effréné de la pop, cela représente une petite éternité. Et pour son premier album, l'artiste a lui-même placé la barre très haut. Il aura fallu de la patience, mais cela en a valu la peine.

«Je sens de la haine»: Nemo se confie

Dans Arthouse, Nemo a rompu de façon radicale avec ses habitudes. Plus de dialecte alémanique, et presque plus de rap. A la place, une sonorité internationale résolument éloignée de l'étroitesse de la provincialité helvétique.

On a l'impression d'entendre une version contemporaine des Scissor Sisters, de Mika et de Freddie Mercury.

Les 13 titres n'éblouissent pas autant que The Code, hymne gagnant de l'Eurovision, mais ils atteignent toutefois un niveau d'audace comme on en entend rarement dans le pays.

Rafraîchissants, merveilleusement présomptueux, théâtraux, glamour et excentriques. Avec une intrépidité musicale, Nemo repousse les frontières entre les genres et les sexes.

Nemo parle de son premier album qui vient de sortir avec l&#039;agence de presse Keystone-ATS lors d&#039;une interview
Le chanteur suisse, qui s'est prêté au jeu des interviews en début de semaine, sort un premier opus rafraichissant.Keystone

Arthouse est très dansant, Nemo y présente néanmoins aussi son côté introverti, fragile et intime. Notamment dans la ballade enfantine Black Hole, mais aussi dans I Got High At The Party, ainsi que dans Unexplain-able.

Le clip du morceau Casanova

Avec la compositrice Mia Gladstone et les producteurs Liam Maye et Sacha Rudy, Nemo met en scène un univers sonore extravagant qui se démarque des schémas conventionnels tout en restant pop.

A cela s'ajoute une voix, qui brise toutes les barrières et provoque un feu d'artifice d'expressivité, d'émotions et de diversité.

Difficile de dire si Nemo parviendra à s'imposer sur la scène internationale avec Arthouse, cela dépendra de nombreux facteurs. Mais Nemo a tout fait pour y arriver. Le voilà prêt à conquérir le monde.

Nemo est le grand vainqueur des Swiss Music Awards 2025

Quelques titres à savourer

Arthouse (Universal). Sortie le 10 octobre. Live: 24 octobre, X-Tra Zurich.

(Adaptation en français: Valentine Zenker)

partager sur Facebookpartager sur X

