Prêt pour les 24 fails les plus drôles de la semaine?

Des Alémaniques pour présenter l'Eurovision? On a plus punk

On ne va pas trop épiloguer alors qu'il reste un million d'heures avant qu'on puisse se prélasser en week-end. Economisons nos forces et passons directement à la liste de blagues.

Hello, everybody, tout le monde!

«Elle s'enlève des côtes»: Ce détail sur le corps d'Emrata ne passe pas

La mannequin a partagé sur Instagram des photos issues de sa collaboration avec la marque de lingerie Intimissimi. Mais l'estomac d'Emily Ratajkowski offusque certaines personnes.

En 2025, une femme en culotte et soutien-gorge sur Instagram n'a pas d'autre choix que d'accepter le jugement des autres, même s'il est parfois violent. C'est le jeu des réseaux sociaux et Emily Ratajkowski le connaît bien, elle qui exhibe régulièrement son corps et qui a écrit un livre à ce sujet appelé My Body.